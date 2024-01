Era stato abbattuto dal maltempo, ai Buranelli ecco un nuovo salice piangente

È stato messo a dimora questa mattina, 29 gennaio, il nuovo salice piangente dei Buranelli. L’albero, piantumato grazie al sostegno e la collaborazione di CentroMarca Banca, va a sostituire quello abbattuto dal fortunale dello scorso 13 luglio. Il Salix babylonica è un albero deciduo ad accrescimento veloce che raggiunge normalmente l'altezza di 10-15 metri con notevole resistenza al freddo. Quello dei Buranelli, fornito da Vivai Curtolo, è alto 4,5 metri.

«I salici dei Buranelli sono alberi particolarmente simbolici, e ringraziamo CMB per avere sin da subito dimostrato attenzione e sensibilità per la sostituzione di quello abbattuto dal maltempo dello scorso luglio, evento che purtroppo aveva provocato danni importanti al nostro patrimonio arboreo», le parole del vicesindaco Alessandro Manera. «Finalmente, in questo luogo particolarmente amato dai trevigiani e dai tanti turisti che scelgono i Buranelli per le foto ricordo, tornerà la coppia di salici che rappresenta, oltreché un segno di sostenibilità, un luogo di relax per centinaia di persone»

«La ri-piantumazione di questo salice rappresenta qualcosa di più profondo della semplice messa a dimora di una pianta. Incarna lo spirito di collaborazione e solidarietà, dimostrando come tali valori possano trasformare le avversità in un'opportunità di rinascita e crescita. Questa iniziativa è un impegno per preservare il luogo in cui prendono forma le storie d'amore, una cornice eterea che cattura l'essenza della famiglia e dei momenti felici, coinvolgendo non solo i trevigiani ma anche i numerosi turisti che giungono nella nostra città», commenta Tiziano Cenedese, Presidente di CMB. «Con questo gesto, rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere non solo le esigenze finanziarie delle famiglie e delle imprese, ma anche i valori e le emozioni che rendono forte il tessuto sociale trevigiano. Questo impegno viene portato avanti con la consapevolezza dell'importanza di preservare e arricchire il patrimonio locale, rendendo omaggio alle bellezze e alle tradizioni del nostro territorio», conclude Cenedese.