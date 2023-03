Argos, nuova apertura a Castelfranco Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Prosegue il piano di aperture dei negozi Argos sul territorio del Trevigiano. Apre in Via Vittorio Veneto 11 a Castelfranco Veneto (TV) un nuovo punto vendita della società leader nel Nordest nella fornitura di gas ed energia elettrica. Si tratta del 63° punto vendita del gruppo padovano, fondato nel 2003, che è presente in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. All’interno dei negozi si può trovare tutta la gamma dei servizi offerti con soluzioni integrate per il settore luce e gas. «Negli ultimi anni stiamo espandendo la nostra presenza sul territorio attraverso l'apertura di "Negozi in Giallo” - spiega Alberto Peruzzo, Amministratore Delegato e Fondatore di Argos -. La nostra filosofia è quella di avvicinare l'azienda ai clienti, poiché crediamo che incontrarli di persona e interagire con loro sia il modo migliore per fornire il miglior servizio». Il punto vendita di Castelfranco Veneto è pronto a fornire informazioni sui servizi offerti e consulenza post vendita. Fondata nel 2004, Argos con sede a Sarmeola di Rubano (Padova) opera nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica. E' oggi tra i più importanti player del settore nel Nordest. Attualmente sono oltre 160.000 i clienti domestici, le aziende e le pubbliche amministrazioni che hanno scelto i servizi Argos di energia e gas in modo integrato su tutta la filiera. La società ha scelto di svilupparsi con negozi propri in tutta Italia. Conta oggi circa 60 punti tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia, dove trovare tutta la gamma dei servizi offerti con soluzioni integrate che includono il servizio di connettività, la fornitura e posa di condizionatori, caldaie e servizi di assistenza. La società è guidata da Alberto Peruzzo, Amministratore Delegato e Fondatore di Argos. I dipendenti, in continua crescita, oggi sono 161. Nel 2021, in linea con la strategia di crescita dell’azienda, Argos ha completato il processo di trasformazione in Società per Azioni e diventa Argos S.p.A. Il fatturato 2021 è di circa 130 milioni di euro.