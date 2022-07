Lunedì 1 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 1° agosto è il 213° giorno del calendario gregoriano. Mancano 152 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Alfonso, derivante dal tedesco antico, si compone dei termini “ala”, “tutto”, e “funza”, “valoroso”, uniti nel significato di “estremamente coraggioso, audace”.

Accadde Oggi

1291 – Nasce la Confederazione Elvetica: Per proteggersi dalle pretese feudatarie della casa d’Asburgo, le comunità rurali di Uri, Svitto e Unterwaldo strinsero un’alleanza di mutua difesa nell’eventualità di un conflitto.

1774 – Il chimico e naturalista inglese Joseph Priestley scopre l’ossigeno, cioè è riuscito ad isolarlo allo stato gassoso, definendolo “un’aria totalmente nuova”.

1907 – Nasce lo scoutismo: Sull’isola di Brownsea (nella baia di Poole, sulla Manica) si raduna un gruppo di venti ragazzi con sette adulti in veste di coordinatori: è il primo campo scout della storia!

1922 – Sciopero generale contro le violenza fasciste proclamato dai sindacati e dai socialisti. Le camicie nere lo boicottano prendendo il posto dei lavoratori alla guida dei mezzi di trasporto pubblici.

1941 – Nasce la Jeep con 4 ruote motrici e parzialmente anfibia, presentata come “il piccolo carro che può fare praticamente tutto”

1944. Viene varato a Genova il transatlantico Rex, la cui costruzione era iniziata alla fine degli anni venti. 268 metri di lunghezza e 29 e mezzo di larghezza, un motore di 136.000 cavalli, vince il Nastro azzurro (la prima volta per una nave italiana). Nel 1945 intraprende il viaggio inaugurale negli Stati Uniti, con 2 mila passeggeri a bordo.

1976. Durante il Gran Premio di Germania, il pilota della Ferrari Niki Lauda è protagonista di un drammatico incidente: al secondo giro, la sua vettura, dopo avere urtato un dosso all’uscita della ‘Bergwerk’, viene centrata in pieno dalla Surtees di Brett Lunger e prende fuoco. Il pilota viene estratto vivo dalle lamiere, ma, a causa della rottura del casco, riporterà danni permanenti al viso.

1981 – Debutta MTV: Il primo video mandato in onda fu Video killed the radio star dei Buggles. L’affermazione del gruppo non si è poi rivelata profetica, per fortuna, ma l’impatto negli anni è stato epocale: MTV (Music TeleVision) ha rappresentato una rivoluzione del modo di ascoltare e fruire la musica.

1985. Viene emessa dalla Corte d’ Assise d’appello di Bari la sentenza per il processo sulla strage di piazza Fontana, del 12 dicembre 1969. Franco Freda, Giovanni Ventura, Mario Merlino e Pietro Valpreda vengono assolti per insufficienza di prove. La Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado, emessa dalla corte d’appello di Catanzaro nel 1981, che aveva assolto per insufficienza di prove dall’accusa di strage Franco Freda e Giovanni Ventura, ma aveva confermato le condanne di Pietro Valpreda e Mario Merlino per associazione sovversiva.

2005 – In vigore da oggi in tutta l’Unione Europea il divieto di pubblicizzare sigarette, sigari e derivati del tabacco attraverso radio, televisioni, giornali e internet.

2009 – Nel deserto del Gobi viene rinvenuto il tesoro buddista seppellito nel 1930 durante l’epurazione comunista in Mongolia.

Nati

Sei nato oggi? Sei buono, forte e generoso; nell’affermare ciò in cui credi, il tuo coraggio non conosce limiti. Nella vita dovrai lottare molto, ma la tua forza interiore e la purezza dei tuoi ideali ti permetteranno di superare tutti gli ostacoli.

1819 – Herman Melville: Nato a New York, trasse dal suo vissuto di marinaio l’ispirazione per i suoi libri. E' il papà di Moby Dick, la mitica balena bianca rincorsa, nell'omonimo romanzo, dal capitano Achab.

Oroscopo di agosto

Oroscopo Paolo Fox Agosto, quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Mese forte, positivo, battagliero e di buone intenzioni per i nati sotto questo segno zodiacale che dovranno però fare i passi giusti. In amore andrà decisamente meglio nella prima metà del mese. In certe giornate di fine mese potrebbe salire la tensione in famiglia o con la persona che ti interessa, pertanto sarà utile adottare la classica strategia: fare buon viso a cattivo gioco. Sarà preferibile usufruire delle vacanze entro le prime due settimane di agosto poiché nella seconda parte sarà più conflittuale a causa del lavoro e degli impegni in generale.

Toro - Agosto promette bene per i nati sotto questo segno zodiacale a livello lavorativo. Ci saranno grandi cambiamenti e nuovi progetti per il futuro. Anche sotto il profilo sentimentale, a parte le storie conflittuali o inutili, le coppie durature e stabili potranno pensare a progetti importanti per il futuro. Favorito il recupero psicofisico a partire dalla seconda settimana del mese. Ferragosto andrebbe vissuto in maniera serena e tranquilla, lontano dal caos.

Gemelli - Tensione alta a lavoro. Non mancheranno momenti di agitazione e stress. Sarà bene aspettare settembre per nuove richieste e proposte lavorative. In amore i tradimenti sono davvero dietro l’angolo e si rischia anche di essere scoperti. Le coppie già in crisi rischiano di scoppiare da un momento all’altro. Questo mese non regalerà emozioni ai single, ma la possibilità di vivere relazioni part-time. Per quanto riguarda la salute meglio evitare rischi e più cura per la propria forma, oltre a non strafare nelle prime due settimane quando si avranno Venere e Marte contrari. Un bel recupero psicofisico si avrà già negli ultimi otto giorni del mese.

Cancro - Le prime due settimane di agosto saranno utili per mettere in cantiere progetti che avranno fortuna a metà 2022. A metà mese ci saranno nuove intuizioni anche se sarà un po’ scarso a livello di risorse e potrebbero esserci nuove spese da preventivare per la casa. Le coppie forti, durature e innamorate dovranno pensare a progetti importanti per il futuro. Incontri speciali per i single, separati e divorziati. Le nuove amicizie devono essere valutate attentamente. No alle distrazioni dal 22 a fine mese. Nelle prime due settimane ci sarà una forte energia che vi accompagnerà fino a Ferragosto, poi si registrerà un lieve calo.

Leone - Favorite le persone che lavorano nella creatività grazie al transito di Sole e Luna intorno alla metà del mese. Non sarà però un periodo che ti consentirà di guadagnare molto, ma sarà possibile saldare qualche debito rimasto attivo dal passato. Le coppie durature riscopriranno passione e complicità. I nuovi amori saranno promettenti per single e separati. Non mancherà la stanchezza, ma le condizioni saranno migliori rispetto al passato. Meglio dedicarsi ai progetti che portano serenità e interesse.

Vergine - Saranno favoriti sia gli studenti che i lavoratori dopo un lungo periodo di pausa, stress e nervosismo. Non mancheranno le intuizioni. Mese ideale per matrimoni o convivenze. Momento ideale per fare incontri sia per i single che per i separati. Favorito il recupero psicofisico a partire dall’11 agosto grazie al transito di Mercurio.

Bilancia - Saturno sarà un tuo alleato nelle trattative lavorative e molti faranno un grande passo in avanti. Buone notizie in arrivo entro due mesi. Studio e collaborazioni resteranno favoriti anche nell’ultimissima parte del mese. Periodo positivo anche in amore. Per i single aumenteranno le possibilità di incontrare una persona intrigante. Cure e terapie favorite a partire dal 20.

Scorpione - Periodo altalenante sotto il profilo lavorativo. Saranno favoriti gli studenti e le nuove occupazioni per i giovani. Andrà decisamente meglio in amore. Non mancheranno avventure e incontri fugaci in amore per single, separati e fidanzati. Non bisogna però sforzarsi troppo altrimenti si rischia nuovamente di sprofondare nel tunnel dell’ansia, pertanto occorre concedersi frequenti pause e una vacanza rilassante e spensierata.

Sagittario - Mese difficile e duro per quanto riguarda il lavoro in quanto sembrerà tutto bloccato e vorresti tutto buttare all’aria. Bisognerà avere pazienza, calma e sangue freddo. Sarai piuttosto nervoso a causa della mancanza di sonno oppure a un’alimentazione scorretta. Dal 23 al 31 dovrai prestare attenzione a tutto. Anche in amore le cose non andranno meglio. Non mancheranno tensioni, litigi e incomprensioni. Sarà utile dedicare questo mese alla vacanza e al recupero psicofisico.

Capricorno - Agosto partirà bene con l’arrivo di nuove proposte lavorative soprattutto nella prima metà del mese. Sarà un momento di recupero e progettualità. Anche dal punto di vista finanziario potrebbero nascere buone occasioni. Anche sotto il profilo privato, le prime due settimane del mese regaleranno un amore appassionato ed estivo. Le coppie stabili potrebbero pensare a metter su famiglia oppure ad allargarla. Attenzione però ai legami con Pesci, Ariete o Cancro. La seconda parte del mese sarà meno serena e piuttosto altalenante con le stelle che saranno piuttosto nervose. Le prime due settimane di agosto sono ideali per prenotare una vacanza in un posto tranquillo e con pochissime e fidate persone.

Acquario - Non devi spendere troppo questo mese proprio perché Sole e Mercurio saranno ancora opposti. Non lasciare il certo per l’incerto. Il 30 e il 31 potrebbero essere molto favorevoli. Nuovi e interessanti progetti per le coppie durature. Incontri speciali per i cuori solitari. Grazie all’energia e alla forza riuscirai a superare tensioni e situazioni conflittuali a lavoro e in famiglia. Dal punto di vista del recupero psicofisico, dal 16 andrà decisamente meglio.

Pesci - La prima parte del mese sarà piuttosto stressante, conflittuale, litigiosa e agitata per diversi motivi. L’amore sarà condizionata da questa situazione piuttosto altalenante e nervosa. Potrebbero finire le storie d’amore delle coppie già in crisi da tempo oppure litigiose. Stessa sorte per i rapporti sentimentali ambigui. Periodo difficile anche per le coppie durature. Cerca di evitare guerre in famiglia per motivi banali anche perché sarai troppo preso da questioni inerenti il denaro e il lavoro. I giorni ad alta tensione saranno il 16, 17, 23 e 24.