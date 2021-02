Lunedì 1 marzo 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco dell’1 marzo. E’ il 60° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 305 giorni.

Santi del giorno: Sant’Albino (Vescovo)

Etimologia: Albino, pur trattandosi di un personale ormai raro, è un nome dal glorioso passato. Deriva dal tedesco “albhi”, “elfo”, unito al termine “wini”, “amico”. Chi porta questo nome, dal potente richiamo evocativo e simbolico, è pertanto “amico degli elfi”.

Accadde Oggi

1562 – Massacro di Wassy: decine di Ugonotti vengono massacrati dai cattolici a Wassy, in Francia sotto il potere della regina di Francia Caterina De Medici, segnando l’inizio della prima guerra di religione

1565- Il cavaliere portoghese Estacio de Sà fonda in Brasile la città di Rio de Janeiro con il nome di Sao Sebastiao de Rio de Janeiro in omaggio al santo di cui porta il nome il re del Portogallo, Sebastiano I.

1692 – Inizia il processo alle streghe di Salem, in cui quattro donne sono accusate di stregoneria

1815 – Napoleone rientra in Francia dal suo esilio sull’Isola d’Elba

1851 – Victor Hugo tiene un discorso davanti all’assemblea nazionale francese, usando diverse volte la frase Stati Uniti d’Europa

1872 – Viene istituito il Parco Nazionale di Yellowstone

1873 – La Remington e figli di New York inizia la produzione della macchina per scrivere , ispirandosi all’invenzione dell’italiano Giuseppe Ravizza che nel 1846 ha messo a punto il cembalo scrivano per non vedenti .

1896 - Henri Becquerel espone all'Accademia delle scienze di Parigi la scoperta della radioattività.

1896 – L'Etiopia sconfigge le truppe italiane nella battaglia di Adua affermando la propria indipendenza.

1912 – Albert Berry compie il primo lancio col paracadute da un aereo in movimento

1932 – Viene rapito nel New Jersey il figlio di due anni del trasvolatore Charles Lindbergh.

1938 – Viene fondata la Samsung

1954 - Isole Marshall: nell’atollo di Bikini gli USA sperimentano una bomba all’idrogeno di 20 Megatoni, l’ordigno più potente mai fatto esplodere.

1963 – la nascita ufficiale del Piccolo Coro dell’Antoniano, durante la quinta edizione dello Zecchino d’Oro

1966 – lanciata dall’Unione Sovietica Venera 3 è la prima sonda spaziale a raggiungere il pianeta Venere

1968- Roma. Facoltà di Architettura di Valle Giulia: gli studenti affrontano i poliziotti inviati a "rimettere ordine" . È "la prima" del '68 romano. Al termine dei disordini la questura calcolerà 148 feriti, 47 dimostranti "medicati in ospedale", quattro arresti, 200 denunce.

1961 – L'Aeronautica istituisce le Frecce Tricolori: Oltre un secolo di storia italiana nei cieli rivive ogni volta che la pattuglia acrobatica entra in azione. Su queste macchine volanti c'è spazio solo per i migliori, scelti per imprimere una "firma" verde-bianco-rossa nell'orizzonte di diverse città del mondo.

1974 – Scandalo Watergate: Sette persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia

1978 – La bara di Charlie Chaplin viene trafugata da un cimitero svizzero

1979- Al termine di 23 giorni di camera di consiglio la Corte Costituzionale delibera le condanne sul caso Lockheed , uno dei più gravi scandali di corruzione degli anni ’70.

1979- Al termine di 23 giorni di camera di consiglio la Corte Costituzionale delibera le condanne sul caso Lockheed , uno dei più gravi scandali di corruzione degli anni '70.

1983- Si apre il processo al gruppo terroristico denominato "Brigata 28 marzo" . Il leader Marco Barbone è uno studente milanese responsabile dell'omicidio del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi e del ferimento di Guido Passalacqua, redattore di Repubblica.

1983 – In vendita i primi orologi Swatch: Un possibile fallimento trasformato in uno dei maggiori successi commerciali di sempre e in un'icona pop targata anni Ottanta. Iniziò così l'avventura dello Swatch.

1991 – Alberto Tomba vince lo slalom gigante nella Coppa del Mondo di sci in Norvegia.

2002- Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan l'operazione "Anaconda" nel tentativo di catturare talebani e fuggitivi di al-Qāida nelle province orientali del paese.

diventa in molti stati europei, tra cui l’ . 2012 – Muore a Montreux in Svizzera il grande musicista e cantante bolognese Lucio Dalla.

?Nati

Sei nato oggi? Affermazione professionale e carriera sono per te il primo obiettivo. Dovrai superare diversi ostacoli ma la tua tenacia ti porterà ad ottenere la giusta ricompensa. In amore ti mostri a volte troppo critico e complichi le cose anche quando non ce ne sarebbe bisogno: un po’ più di tolleranza ti aiuterà a raggiungere la serenità.

1904 – Glenn Miller: Storico trombonista e compositore del genere jazz, che rese popolare dagli anni Venti ai Quaranta, attraverso uno stile vellutato ed orecchiabile anche per i profani della “musica nera”.

1954 – Ron Howard: Nessuno immaginava che l’amico lentigginoso di Fonzie sarebbe entrato un giorno nell’olimpo dei registi più rinomati di Hollywood. Nato a Duncan, in Oklahoma.

1994 – Justin Bieber: Idolo pop dei teenager di mezzo mondo, in meno di dieci anni di carriera ha già accumulato fama e incassi da star navigata. Canadese di Stratford, deve la sua fortuna a un video su YouTube.

1955 – Gene Gnocchi: Volto popolare della televisione italiana, che unisce un’inesauribile vena comica a due grandi passioni: il calcio e la musica. Emiliano di Fidenza.

Scomparsi oggi:

2012 – Lucio Dalla: Nel gotha dei cantautori italiani, il Lucio “nazionale” ha dato del tu all’arte nelle sue svariate forme, dalla musica al cinema, passando per la pittura. Nato a Bologna e morto nel marzo 2012 Montreux, in Svizzera, fu un bambino prodigio, imparando a suonare fisarmonica e clarinetto e recitando a teatro, quando ancora sedeva tra i banchi delle elementari. La passione per il jazz scandì la prima fase da professionista (suonò con un mostro sacro del calibro di Jeff Backer), nel corso della quale girò anche spot pubblicitari e debuttò al cinema come attore (tra cui in “I sovversivi” dei fratelli Taviani).

1938 – Gabriele D’Annunzio: Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di Vate.

Oroscopo del giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Puoi esprimere un piccolo desiderio d’amore, con la speranza che ci sia una soluzione. E’ vero che Venere non e’ ancora nel tuo segno ma tra poche settimane sara’ con te. Quindi, tutto quello che capita da qui ad un mese e mezzo e’ importante: puo’ esserci una crescita a livello sentimentale, ci puo’ essere un incontro importante, una rappacificazione. E nello stesso tempo, sara’ importante eliminare quello che nel passato ha creato problemi nella tua vita.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutto quello che e’ nato nel mese di Febbraio non ti ha convinto molto, anche se tu ce l’hai messa tutta, e devo ricordare ancora una volta che il tuo vero problema e’ la precarieta’, il fatto di non sapere cosa fare a Maggio-Giugno. Anche se hai un’attivita’ stabile potresti chiederti se vale la pena continuare, se magari desideri fare altro

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): devi stare attento a non ‘incidere’ troppo nelle storie d’amore con polemiche e discussioni inutili, perche’ nonostante questo sia un oroscopo importante, sabato e domenica non sono giornate adeguate per mettersi a discutere, per sollevare problemi. Chiedo la massima attenzione nei rapporti con tutti. Potresti sentirti un po’ fuori gioco.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ho spiegato che stai trasformando la tua vita: non sono pochi quelli che stanno pensando ad una nuova identita’, ad un nuovo percorso di studi, ad un nuovo lavoro, ad una trasformazione che avverra’ soprattutto da Giugno, ma che deve essere messa in gioco in questo periodo. Questo fine settimana aiuta chi ha un amore ma anche chi vuole cercarlo!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Finamente siamo quasi giunti alla fine di questo Febbraio che non sara’ certo un mese da ricordare! Pero’, e’ anche vero che quando perdiamo qualcosa, quando ci sono situazioni che non sono piu’ facili da gestire, li per li ci restiamo male, poi pero’ ci accorgiamo di esserci liberati di un peso. A Marzo o comunque entro primavera possono arrivare nuovi incarichi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Posso dire che in amore non e’ un periodo del tutto semplice ma questo non perche’ ci sia una difficolta’ nel fare qualcosa, nell’avvicinarsi ad una persona, nel continuare un rapporto: in realta’ la tua mente e’ presa da questioni pratiche, lavorative, economiche. E tutto il resto viene il secondo piano!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai bisogno di certezze! E spesso nella tua vita cerchi persone un po’ piu’ forti, perche’ crede cosi di essere tutelato. In realta’ questo e’ un discorso che non vale perche’ quando ti metti con una persona piu’ forte che cerca comunque di obbligarti a fare certe cose, all’inizio ti senti molto sicuro ma nel tempo ti senti soggiogato!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Qui dipende anche dall’eta’: chi e’ molto giovane si puo’ accontentare di un lavoro part-time oppure sa che l’azienda per cui lavora avra’ una trasformazione entro l’estate. Chi e’ piu’ grande potrebbe anche pensare di mollare tutto e fare finalmente quello che desidera. Quello che non bisogna ‘cedere’ sono le emozioni, perche’ questo e’ un fine settimana interessante!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei un po’ stanco! Ripeto ancora, come dissi gia’ lunedi: questa e’ una settimana in cui bisogna far fronte a qualche piccolo fastidio fisico, poi da lunedi ci sara’ un recupero, ma queste 48 ore sono da dedicare alla pazienza, al relax. Forse un programma salta o magari sei costretto a fare qualcosa che non vorresti fare. Insomma, c’e’ una situazione di lieve disagio.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Direi che questo e’ un momento che magari non regala tante soddisfazioni sul lavoro, ma permette di fare determinate scelte che portano lontano! Sole favorevole, Marte favorevole: quale e’ la tua idea del futuro? In questi giorni cerca di ‘giocare le tue carte’ perche’ puoi ottenere molti consensi. Poi Venere e’ tornata favorevole e questo mi dice che l’amore piu’ vicino di quanto pensi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ricordo che questo e’ un anno di cambiamenti: ci saranno persone che una volta erano di riferimento per te che non ci sono piu’ oppure tu stesso potresti chiudere delle situazioni che non ti interessano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Diverso il discorso per chi ha vissuto una crisi nel recente passato, perche’ in questa domenica in effetti possono nascere tensioni. Poi fai attenzione ai ricordi che fanno stare male. Tra l’altro, sappiamo che tutti quelli che si sono separati, ogni tanto vedono con un po’ di angoscia il futuro. Bisogna liberarsi da pesi superflui!