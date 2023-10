Schedina da quattro euro al 10 e Lotto: pensionato ne vince 100mila

Un giocatore abituale del 10eLotto: ogni martedì un 70enne residente a San Vendemiano aveva l'abitudine di andare in tabaccheria a Cosniga e giocare sempre la stessa combinazione di numeri: 3, 7, 14, 19, 20, 30, 40, 48, 70 e 88. Anche l'orario della giocata non cambiava mai: il pensionato si presentava sempre verso le 9 di mattina.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però, martedì scorso, 10 ottobre, l'anziano è arrivato con due ore di ritardo, verso le 11, per delle commissioni da sbrigare. Un contrattempo che gli è valso una vera e propria fortuna perché se avesse giocato i suoi numeri alle 9 non avrebbe vinto nulla mentre, due ore più tardi si è portato a casa una vincita di ben 100mila euro, indovinando 9 numeri tra cui il 30 e 40 che gli sono valsi il "doppio oro". Messa la schedina dentro la macchinetta, i titolari della tabaccheria hanno visto che la vincita non poteva essere pagata perché la cifra era troppo alta. La schedina giocata era del valore di 4 euro. Appena realizzato quanto accaduto per titolari e vincitore sono stati momenti di grande emozione e festa. La probabilità di indovinare 9 numeri su 10 è di una ogni 15 milioni.