10eLotto, doppia vincita nella Marca: 59mila euro

Il 10eLotto premia il Veneto con una doppietta da 59mila euro: come riporta Agipronews, a Treviso è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro mentre a Castello di Godego, sempre nella Marca, l'estrazione di un 3 ha portato alla vincita di altri 9mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 161 milioni da inizio anno.