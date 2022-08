10eLotto, a Montebelluna arriva un 9 da 20mila euro

Il 10eLotto premia il Veneto. Come riporta Agipronews, a Montebelluna è stato centrato un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi dall'inizio dell'anno. Il Lotto ha invece premiato Jesolo dove sono stati vinti 36.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 648,1 milioni di euro dall'inizio dell'anno.