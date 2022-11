10eLotto, serie in cadenza regala 350mila euro a Giavera del Montello

Estrazione davvero particolare al 10eLotto, l'ultimo concorso ha registrato una serie di vincite davvero inconsuete. I dieci premi più alti nell’ultimo concorso sono stati tutti ottenuti con l’uscita dell’intera cadenza otto, serie composta dai numeri 8-18-28-38-48-58-68-78-88. Una combinazione particolare che ha permesso una ricca serie di vincite distribuite in tutta Italia. A renderlo noto è l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

A San Donà di Piave, in provincia di Venezia, l’uscita dell’intera cadenza ‘8’ ha fruttato una vincita di mezzo milione di euro. Premi da 250mila euro e 100mila euro sono andati a due fortunati appassionati di Giavera del Montello. Vincite anche a Fogliano della Chiana (Arezzo), Torino, Mondovì (Cuneo) e Benevento. Tutte le vincite sono state ottenute al 10eLotto nella modalità “Frequente”, cioè quella in cui le estrazioni vengono effettuate ogni cinque minuti. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.