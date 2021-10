10eLotto, nella Marca estratto un 7 "doppio oro" da 15mila euro

Il Veneto torna protagonista con il 10eLotto: nel concorso di sabato 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 165mila euro. Oltre a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, con un 9 da 100mila euro, schedine vincenti sono arrivate anche a Pieve di Soligo, dov'è stato indovinato un 7 Doppio Oro da 15mila euro e a Pianiga, in provincia di Venezia, dove è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,9 milioni di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.