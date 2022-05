Il 10eLotto premia la Marca: due vincite da 10mila euro in poche ore

Il 10eLotto premia il Veneto: nel concorso del 30 aprile, come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta a Resana, in provincia di Treviso, dove grazie a due 6 sono arrivate altrettante vincite da 10mila euro ciascuna. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.