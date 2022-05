Il 10eLotto premia la Marca, quattro vincite: bottino da 55mila euro

Il 10eLotto premia la provincia di Treviso con quattro vincite, per un bottino complessivo di 55mila euro: si festeggia a Resana, con un 3 Oro da 26mila euro, un 6 da 10mila euro e un 3 da 9mila euro, mentre a Casier, come riporta Agipronews, è stato centrato un 8 da 10mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,5 miliardi da inizio dell'anno.

È finita invece a a Stornara (FG) la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi) con LottoPiù sulla Ruota Nazionale dal valore di 216.600 euro con i numeri 6-17-47-77. A Pozzuoli è stato centrato un terno (e tre ambi) da 97.500 euro con i numeri 14-56-90. A Milano sono state centrate due vincite: un terno (e tre ambi) da 47.500 euro con i numeri 1-6-47 e una quaterna (e quattro terni) da 12.450 euro con i numeri 22-58-64-67.