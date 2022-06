Il concorso 10eLotto premia la Marca: a Resana vinti un totale di 132mila euro

Il concorso del 10eLotto di martedì 21 giugno premia la Marca trevigiana: a Resana, riporta Agipronews, sono state centrate sei vincite per un totale di 132mila euro. Le più alte, entrambe da 26mila euro, sono arrivate grazie a due 3 Oro, seguite da quattro 3 da 20mila euro ciascuno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.