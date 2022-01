Martedì 11 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 gennaio è I’11º giorno del calendario gregoriano. Mancano 354 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: Sant’Igino (Papa)

Accadde oggi

49 a.C. – Giulio Cesare passa il Rubicone

1571 – La nobiltà austriaca ottiene la libertà di religione

1693 – Terremoto del Val di Noto: La Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che farà circa 60.000 vittime

1822 – Viene fondata la Cassa di Risparmio di Venezia, prima cassa di risparmio in Italia

1922 – L’insulina viene usata per la prima volta su un malato di diabete quattordicenne nell’ospedale di Toronto.

1943 – Gli Stati Uniti e il Regno Unito cedono i diritti territoriali sulla Cina

1944 – Verona: fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943

1946 - Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d’Albania e ne diviene il presidente

1947 – Scissione a Palazzo Barberini dal PSI dell’ala riformista guidata da Giuseppe Saragat e fondazione del Partito Socialista Democratico Italiano – PSDI

1948 – L’Eccidio di Mogadiscio : nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella nostra ormai ex colonia vennero barbaramente trucidati in una apparentemente assurda e imprevista esplosione di violenza da parte dei somali.

1963 – Con l’uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

1977 – Cade il campanile di Faè (Oderzo)

1991 – Il Congresso americano autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq nella guerra del Golfo

1999- Muore Fabrizio De André . Nel 1961, era uscito il suo primo 45 giri: fu l’inizio di una carriera che lo porterà ad essere uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano. Amico di altri personaggi noti della musica e dello spettacolo come Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino Paoli, anche loro genovesi.

1922 – Primo test dell’insulina: A undici anni Leonard Thompson si trovò nella duplice parte di protagonista e testimone di un nuovo corso della medicina. Su di lui l’equipe di ricercatori dell’Università di Toronto testò per la prima volta l’insulina, salvando il piccolo diabetico da morte sicura. Una scoperta destinata a salvare le vite di milioni di pazienti. Il primo a diagnosticare il diabete, classificandone le due forme principali (mellito di tipo 1 e mellito di tipo 2) fu Avicenna (intorno all’anno 1000 d.C), da molti considerato “il padre della medicina moderna”.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita solida e serena che hai saputo costruire con pazienza, tenacia ed impegno. Nel lavoro sei apprezzato per l’affidabilità e la precisione con cui svolgi i tuoi compiti. In amore punti in genere su di un partner che, come te, preferisca la tranquillità di un rapporto sicuro alle emozioni di avventure precarie.

1971 – Mary J. Blige: Newyorchese doc, è considerata la regina del soul e del R&B contemporanei, con all’attivo oltre 50 milioni di album venduti nel mondo e nove Grammy Awards. Dopo un’infanzia difficile e un’adolescenza consumata tra alcool e droga, all’inizio degli anni Novanta s’impone sulla scena con il primo album What’s the 411?, prodotto dal noto rap Puff Daddy.

Scomparsi oggi:

1999 – Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, "Faber" viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell'ironia dissacrante.

Genovese doc, del quartiere Pegli per la precisione, esponente di spicco della gloriosa Scuola genovese, che include artisti del calibro di Luigi Tenco e Gino Paoli (con cui condivise gli anni della gavetta), s'impose sulla scena musicale a partire dal 1964, grazie al brano La canzone di Marinella, primo sublime esempio del suo stile poetico fatto di metafore ed immagini pittoriche.

Altri capolavori di profondo realismo e ricercatezza lessicale, come "Il pescatore", La guerra di Piero e "Creuza de mä", scandirono i suoi circa 40 anni di carriera artistica, vissuta all'insegna dell'anticonformismo e dei temi del pacifismo e della nonviolenza. Vittima nel 1979 insieme con Dori Ghezzi (sposata in seconde nozze nel 1989) di un rapimento, conclusosi positivamente, si spense a Milano nel gennaio del 1999, per l'aggravarsi del carcinoma polmonare, diagnosticatogli cinque mesi prima.

2013 – Mariangela Melato: Nata a Milano, è stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni Settanta. Entrò nel mondo dell’arte attraverso la porta del teatro.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 11 gennaio: martedì pieno d’amore e lavoro

Ariete – giornata alquanto agitato per quanto riguarda le vostre questioni amorose. Certe un equilibro. Sul lavoro avete nuovi progetti in vista, per questo siete così fiduciosi nel futuro.

Toro – si tratta di una giornata abbastanza importante per fare delle proposte che contano. Sul lavoro, avete molte idee che vi frullano nella testa, ponderate bene le vostre scelte.

Gemelli – oggi avete una bella carica vitale, nonostante le mille difficoltà. Sul lavoro fate le vostre scelte con calma e attenzione. Il giorno 13 la Luna transiterà nel vostro segno e vi porterà buone nuove.

Cancro – In amore, non è detto che manchi il sentimento, ma sicuramente molte cose so cambiate da un po’ di tempo. Gli affari, invece, sono un po’ in crisi o in revisione.

Leone – oggi la Luna torna ad essere contraria per il vostro segno, se ci sono problemi in amore meglio procrastinare le discussioni. Sul lavoro, vi attende una situazione piuttosto pesante, cercate un cambiamento pacato.

Vergine – ecco una buona giornata per voi! Molti sono i pianeti attivi e le opportunità: farete anche scelte importanti. Sul lavoro periodo vantaggioso, spedite una lettera al capo o migliore i vostri rapporti con i colleghi.

Bilancia – state attenti alle storie d’amore in conflitto, certo le cose possono migliorare ma non subito. Sul lavoro non siete completamente convinti della situazione. Continuate a meditare.

Scorpione – necessaria una buona dose di cautela per i sentimenti nella giornata di oggi. Si avverte una situazione di distacco. C’è qualche complicazione sul lavoro, forse è lo zampino della Luna in opposizione.

Sagittario – Coincidenza astrali molto favorevoli per tutti coloro che vogliono finalmente innamorarsi o dedicarsi ai sentimenti. I soldi non piovono dal cielo, e le spese da affrontare sono tante.

Capricorno – la situazione generale di questi giorni invita a fare qualcosa di più in amore, perché ne siete capaci e volenterosi. Sul lavoro, vi meraviglierete di quanto le situazioni più complicate possano diventare semplici.

Acquario – si deve fare di tutto per sfruttare questa situazione astrologica a metà: in amore qualche contrasto da rimandare a dopo il 13. Sul lavoro, cerate di risolvere quanto prima i vostri problemi e ritardi.

Pesci – oggi dovrete fare uno sforzo per essere positivi, e non lasciarvi prendere dal pessimismo. Sul tuo modo di lavorare non ci sono novità, tuttavia gli altri dovrebbero farti proposte più concrete.