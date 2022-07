Lunedì 11 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 luglio è il 192° giorno del calendario gregoriano. Mancano 173 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: S. Benedetto da Norcia, padre del monachismo d’Occidente, restauratore dello spirito cristiano dei suoi tempi, nacque a Norcia, nell’Umbria, dalla nobile famiglia Anicia nel 480, protettore di agricoltori, architetti italiani, chimici, contadini, ingegneri e speleologi.

Accadde Oggi

1533. Papa Clemente III pronuncia la scomunica del sovrano d’Inghilterra Enrico VIII per aver attuato la scissione della chiesa anglicana da quella cattolica.

1859. Viene firmato l'armistizio di Villafranca che pone fine alla seconda guerra d'Indipendenza. L'accordo, voluto da Napoleone III e Vittorio Emanuele II da una parte e dall'imperatore austriaco Francesco Giuseppe dall'altra, riconosce l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, mentre all'Austria rimane il Veneto.

1899. Con un versamento soci di 800mila lire per un ammontare di 4000 azioni viene fondata la FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino).

1975 – Archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri, risalenti al 221 a.C.

1979. Viene assassinato sotto casa a Milano l’avvocato Giorgio Ambrosoli , stava indagando sulle attività del banchiere siciliano Michele Sindona (che nell’86 verrà condannato all’ergastolo con Roberto Venetucci). Ad uccidere Ambrosoli è William J. Aricò, un killer venuto dagli Stati Uniti.

1979. Viene assassinato sotto casa a Milano l'avvocato Giorgio Ambrosoli, stava indagando sulle attività del banchiere siciliano Michele Sindona (che nell'86 verrà condannato all'ergastolo con Roberto Venetucci). Ad uccidere Ambrosoli è William J. Aricò, un killer venuto dagli Stati Uniti.

1995. Oltre diecimila maschi tra i 12 e i 76 anni vengono catturati, torturati, uccisi e inumati in fosse di massa a Srebrenica, città della Bosnia. Stesso destino viene riservato ad alcune giovani donne abusate dai militari serbi. Le vittime sono bosniaci prevalentemente di religione musulmana, da oltre tre anni assediati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache agli ordini di Ratko Mladic e dai paramilitari serbi. Sarà ricordata come una delle pagine più nere della storia europea del Novecento e sicuramente la peggiore dalla fine della seconda guerra mondiale.

2002. La Camera dei deputati approva in via definitiva la modifica della Costituzione che consente il ritorno in Italia dei discendenti della famiglia Savoia, esiliati dopo il referendum del 1946, che sancì l'abolizione della monarchia e l'istituzione della repubblica.

L’11 luglio 1982: l’Italia vince i Mondiali di calcio in Spagna. “Campioni del Mondo”, ripetuto tre volte dal noto telecronista Nando Martellini, accompagna i primi momenti di grande gioia degli italiani. L’Italia vince per la terza volta il campionato del mondo di calcio. La storica finale si disputa al Santiago Bernabeu di Madrid: la squadra di Bearzot sconfigge per 3 a 1 la Germania Ovest. Segnano Rossi, Tardelli, Altobelli e per la terza volta l’Italia è campione del mondo.

Nati

Sei nato oggi? I nati l’11 luglio sono persone altamente socievoli, affascinati da molti aspetti del mondo che li circonda. Di solito hanno un commento pronto per qualsiasi argomento, fieri, essi consentono solo a poche persone di penetrare al di là dei loro confini difensivi.

1934 – Giorgio Armani: Nato a Piacenza, è uno dei più quotati stilisti internazionali e tra gli ambasciatori dell’alta moda italiana nel mondo.

1936 – Lino Banfi: Per presentarlo «una parola è troppa… e due sono poche!» Pugliese DOC, nativo di Andria e registrato all’anagrafe (due giorni dopo la nascita, com’era tradizione a quei tempi in alcune parti d’Italia) come Pasquale Zagaria, è popolare come comico e attore di cinema e TV.

Scomparsi

1937. Muore improvvisamente all’età di 38 anni, il compositore George Gershwin, autore di “Rhapsody in blue”.

