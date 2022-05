Mercoledì 11 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 11 maggio è il 131° giorno del calendario gregoriano. Mancano 234 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Stella (Eustella, Martire)



Etimologia: Stella, nome augurale, attestato, per il suo richiamo agli astri del firmamento, in tutto l’Occidente. La sua diffusione negli ambienti cristiani deriva tuttavia dal culto per la Madonna, “maris stella”, “stella del mare”, riferito alla stella Polare che guida le rotte dei marinai..

Accadde Oggi

330 – La città di Bisanzio diventa la nuova capitale dell’Impero romano e viene ribattezzata Nova Roma per volontà dell’imperatore Costantino . Ma per tutti si chiamerà Costantinopoli (oggi Istanbul).

Nati

Sei nato oggi? Sei esuberante, ottimista e sempre disponibile verso gli altri. Nella vita potrai avere alti e bassi ma alla fine riuscirai sempre ad ottenere quel che desideri. Il successo negli affari e nelle carriere legate alla politica o alla diplomazia è assicurato. In amore sei appassionato, sincero e generoso. Sarai ricambiato con tutto il cuore dalla persona che ami.

1904 – Salvador Dalí: Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggior esponente della corrente surrealista. L’inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Nato a Figueres, nella parte più a est della Catalogna, Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, marchese di Púbol, fu segnato dalla prematura perdita della madre, perdita da lui definita «la disgrazia più grande che mi capitò perché sapeva rendere invisibili le inevitabili imperfezioni della mia anima». Dopo una prima esposizione in forma privata nella casa paterna, in cui erano chiari i richiami alle istanze artistiche moderne, espose per la prima volta in pubblico nel 1919, al Teatro Municipale di Figueres.

1932 – Valentino: Stilista di fama mondiale, il suo marchio rappresenta l’eccellenza dell’alta moda italiana. Nato a Voghera, in provincia di Pavia, Valentino Clemente Ludovico Garavani si forma tra Milano e Parigi.

1978 – Laetitia Casta: Avvenenza e fascino da vendere, non a caso ha prestato il volto alla celebre Marianne, rappresentazione allegorica della Repubblica francese. Nata a Pont-Audemer, nell’Alta Normandia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Settimana interessante per le relazioni, non è necessario spingerti ad amare, se senti che qualcuno ti piace tu ti butti. Nel lavoro sarebbe il caso di concentrarsi su progetti che ti portano lontano.

Toro. Pare proprio che tu abbia voglia di innamorarti: bisogna ricordare che Venere non è già nel tuo segno. Nel lavoro c’è una carica di energia positiva che ti sostiene, puoi superare anche i problemi.

Gemelli. Potresti ritrovare un amore perduto.. le uniche incertezze potrebbero nascere per chi ha vissuto una separazione, in tal caso bisognerà aspettare il 20 per un incontro. Nel lavoro devi mettere a punto dei progetti nuovi ma è un momento giusto per farlo.

Cancro. La situazione è agitata in quei rapporti d’amore che sono condizionati dalla noia. Nel lavoro la situazione migliora, vorresti cambiare, metterti in gioco ma ci sono problemi ancora di soldi.

Leone. Attenzione alle parole, ai gesti e soprattutto massima prudenza nelle relazioni che hanno già problemi. Nel lavoro rifletti prima di parlare, oggi evita le complicazioni.

Vergine. Se ci sono problemi bisogna affrontarli subito, la Luna è favorevole e ti aiuterà. Nel lavoro in questi giorni è lo stress a crearti problemi; possibili difficoltà a concentrarti e nei rapporti con gli altri.

Bilancia. E’ il momento giusto per fare conoscenza, sono tantissimi i pianeti favorevoli. Nel lavoro molti soldi sono stati spesi per la famiglia, comunque le prospettive restano buone.

Scorpione. Non agitare troppo le acque in amore! Nel lavoro se c’è da chiarire qualcosa forse è meglio rimandare a… lunedì 17.

Sagittario. La giornata nel complesso è positiva ma non fare scelte avventate in amore. Nel lavoro oggi sarà meglio osservare piuttosto che agire, le tue idee sono vincenti hai solo bisogno di tempo.

Capricorno. La Luna è favorevole e Venere neutrale: in questo mese si può giocare il futuro di un amore. Nel lavoro se c’è da risolvere qualcosa meglio muoversi in questo periodo.

Acquario. Si riparte dopo un periodo difficile: la Luna dissonante parla di distanze da colmare.. come se la persona che ami fosse lontana da te. Nel lavoro sono giornate positive, da domani situazione favorevole per gli incontri.

Pesci. Se devi dimenticare una persona forse è meglio farlo al più presto per ripartire. Nel lavoro se sei in attesa di una a chiamata è possibile che ci sia qualche problema!