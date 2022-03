Venerdì 11 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Mancano 295 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Costantino (Re e Martire)

Etimologia: Costantino, deriva dal personale latino “Constantinus”, attestato solo in epoca imperiale e che ha origine dal participio presente latino “costans-costantis” che significa “tenace, fermo”. Dopo Costantino il Grande, colui che per primo appose la Croce cristiana sui vessilli imperiali, si diffuse rapidamente tra i cristiani.

Accadde Oggi

1387 – Battaglia di Castagnaro tra Giovanni Ordelaffi, per conto di Verona e Giovanni Acuto, per conto di Padova

1811 – Napoleone Bonaparte sposa per procura la diciannovenne arciduchessa Maria Luisa d’Austria. Il matrimonio serve a suggellare la pace tra Francia ed Austria.

per procura la diciannovenne arciduchessa Il matrimonio serve a suggellare la pace tra Francia ed Austria. 1818 – Mary Shelly pubblica “Frankenstein : «Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scintilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi.» È il momento culminante dello straordinario esperimento condotto dallo scienziato protagonista del romanzo Frankenstein, o il moderno Prometeo, che l’autrice Mary Shelley pubblicò in forma anonima l’11 marzo del 1818, a Londra.

: «Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scintilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi.» È il momento culminante dello straordinario esperimento condotto dallo scienziato protagonista del romanzo Frankenstein, o il moderno Prometeo, che l’autrice Mary Shelley pubblicò in forma anonima l’11 marzo del 1818, a Londra. 1851 – Al teatro La Fenice di Venezi a debutta l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi tratta dal dramma “Il re si diverte” di Victor Hugo.

a debutta l’opera di Giuseppe Verdi tratta dal dramma “Il re si diverte” di Victor Hugo. 1949 – Il Consiglio dei ministri approva l’ingresso dell’ Italia nel Patto Atlantico.

Il Consiglio dei ministri approva l’ingresso dell’ nel 1955 – Muore a Londra Alexander Fleming , il biologo che nel 1928 aveva scoperto la penicillina.

Muore a Londra , il biologo che nel 1928 aveva scoperto la 1977- Nel corso di durissimi scontri fra studenti e carabinieri, a Bologna, viene ucciso il militante di Lotta Continua Francesco Lorusso . Al diffondersi della notizia, Bologna si trasforma in un campo di battaglia.

Nel corso di durissimi scontri fra studenti e carabinieri, a Bologna, Al diffondersi della notizia, Bologna si trasforma in un campo di battaglia. 1978 – Giulio Andreotti forma il nuovo governo monocolore democristiano , sostenuto anche da comunisti, socialisti, socialdemocratici e repubblicani per chiudere la più lunga crisi di governo dal dopoguerra durata 54 giorni.

forma il nuovo , sostenuto anche da per chiudere la più lunga crisi di governo dal dopoguerra durata 54 giorni. 1985- Il cinquantaquattrenne Mikhail Gorbaciov diventa Segretario Generale del Partito Comunista sovietico . La sua ascesa al potere segnerà un cambiamento epocale per il paese e per il mondo intero.

Il cinquantaquattrenne diventa . La sua ascesa al potere segnerà un cambiamento epocale per il paese e per il mondo intero. 1990- Il generale Augusto Pinochet lascia, dopo 17 anni, la Presidenza del Cile . Pinochet era salito al potere nel 1973, rovesciando con un golpe Salvador Allende.

. Pinochet era salito al potere nel 1973, rovesciando con un golpe Salvador Allende. 1990 – Il parlamento della Lituania vota la sua indipendenza dall’Unione Sovietica .

Il parlamento della vota la sua . 2004- Una serie di attentati a treni sconvolge Madrid. Il numero delle vittime è di 191 morti e circa 1.500 feriti. Affollati di pendolari, in transito o in arrivo esplodono a distanza ravvicinata 10 bombe . Gli attentanti vengono rivendicati da Al Quaeda di Osama Bin Laden .

Una serie di attentati a treni sconvolge Madrid. Il numero delle vittime è di 191 morti e circa 1.500 feriti. Affollati di pendolari, in transito o in arrivo esplodono a distanza ravvicinata . Gli attentanti vengono rivendicati da . 2011 – Un fortissimo terremoto in Giappone produce uno tsunami che colpisce anche la centrale nucleare di Fukushima con fuoriuscita di sostanze radioattive.

Un fortissimo produce uno che colpisce anche la con fuoriuscita di sostanze radioattive. 2012 – Gli svizzeri sono chiamati a un referendum sulla proposta di portare da 4 a 6 le settimane le ferie annuali. Il 66% degli elettori vota No.

Nati

Sei nato oggi? Hai una natura segnata da una spiccata sensibilità che non ti impedisce però di godere a fondo di tutte le gioie della vita. Consideri il lavoro come una inevitabile seccatura, ti impegni moderatamente e non ti importa nulla dei risultati. Dai invece grande importanza all’amore, ma dovrai imparare a mitigare i tuoi entusiasmi e a scegliere con oculatezza i tuoi partners. Solo così eviterai di farti abbagliare da persone che non ti meritano e incontrerai chi saprà ripagarti della tua infinità bontà e generosità.

1544 – Torquato Tasso: Massimo esponente della corrente letteraria del Manierismo e figura tipica del poeta cortigiano, fu uno dei maggiori autori del Cinquecento. Nato a Sorrento, in provincia di Napoli, e morto a Roma.

1933 – Sandra Milo: Protagonista al cinema e in TV nel ventennio ’60-’80, è stata una delle attrici più avvenenti, amata da registi e non solo. Nata a Tunisi da padre siciliano.

1921 – Astor Piazzolla: Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento. Argentino di Mar del Plata, ma di famiglia italiana, s’impose sulla scena musicale, contaminando la tradizione del tango con le sonorità tipiche del jazz. Una scelta che da un lato lo portò a collaborare con illustri artisti del proprio tempo (su tutti il jazzista Gerry Mulligan), dall’altro lo rese oggetto di pesanti critiche da parte dei puristi del celebre ballo sudamericano.

1931 – Rupert Murdoch: Magnate delle telecomunicazioni, è uno degli uomini più ricchi e influenti del pianeta, noto come “lo squalo” per la sua intensa attività di compravendita dalla carta stampata al cinema, passando per la TV.

Scomparsi oggi

1908 – Edmondo De Amicis: Il narratore per eccellenza dell’Italia risorgimentale. Così viene ricordato Edmondo De Amicis nei libri di storia e nei manuali di letteratura italiana, che ne esaltano l’attività di scrittore.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia

Ariete – è sicuramente un periodo di miglioramento, ma fate attenzione al fine settimana imminente. Avete speso molti soldi, cercate di tirare un po’ la cinghia, ma non troppo.

Toro – periodo molto interessante per l’amore e i sentimenti, se vi piace una persona, beh cosa aspettate? Frequentatela! Sul lavoro, concentratevi sulle questioni più importanti e siate lungimiranti.

Gemelli – sembra proprio che abbiate voglia di innamorarvi, questo è sicuramente il periodo giusto per voi. Carica di energia positiva anche sul lavoro, mi raccomando non disperdete le forze.

Cancro – in amore c’è una sola regola: poche parole e tante azioni! Cercate di dimostrare al vostro partner quanto tenete alla relazione. Sul lavoro periodo un po’ fiacco, recupererete presto.

Leone – se avete problemi in amore, meglio non rimandare, risolveteli presto. Giorni di forte stress sul lavoro, le difficoltà maggior si annidano nel rapporto con i colleghi.

Vergine – in questi giorni escono fuori le vostre capacità di amatori non amatoriali. Sul lavoro, non esagerate, cercate di non fare passi azzardati.

Bilancia – amore in rialzo proprio in queste giornate, grazie all’intervento di Venere favorevole. Grande voglia di rinnovamento e cambiamento anche sul lavoro.

Scorpione – sabato e domenica sono giornate importanti per i sentimenti, che invitano a parlare in modo chiaro.

Sagittario – una giornata che trascorre in una maniera che potremmo definire incerta dal punto di vista sentimentale. Troppa stanchezza sul lavoro, dovete fermarvi e rilassarvi.

Capricorno – Luna in netta opposizione, non è una giornata semplice per i sentimenti, meglio rimandare tutto a domani. Il periodo è ottimo professionalmente parlando, se ci sono problemi ora dovete risolverli.

Acquario – buon recupero fisico, psicologico e sentimentale in questo fine settimana. Sul lavoro state per chiudere una situazione vecchia ed aprirne una nuova.

Pesci – conflittualità da risolvere in amore, soprattutto con Gemelli e Sagittario. Sul lavoro, in compenso, sono giornate di forti soddisfazioni.