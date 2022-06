Domenica 12 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 giugno è il 163° giorno del calendario gregoriano. Mancano 202 giorni alla fine dell’anno.

Accadde Oggi

1667 – Il medico di Luigi XIV, re di Francia, Jean Baptiste Denis effettua la prima trasfusione di sangue di cui si abbia notizia certa: inietta sangue di agnello a un ragazzo affetto da tifo.

1942. Per il suo tredicesimo compleanno, Anna Frank riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei “Kitty”, l’amica che non ha, alla quale inizia a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni: «Subito dopo le sette andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni». Scrive inaugurando il suo diario la piccola Anna Frank, tedesca di nascita ma olandese d’adozione.



1981 – Indiana Jones debutta sul grande schermo: Ultimate le fatiche di Guerre stellari, George Lucas sfornò il primo capitolo di un’altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d’avventura… quella di Indiana Jones.

Nati

Sei nato oggi? Le tue idee sono originali, le scelte innovative e le tue giornate si svolgono all’insegna dell’indipendenza. Può darsi che questo ti provochi qualche problema, sia nel lavoro che negli affetti, ma hai in te la forza per affrontare e superare le prove che la vita porrà sul tuo cammino.

1922 – Margherita Hack (98 anni fa): Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell’indipendenza della ricerca scientifica. Temi che animarono il suo parallelo impegno in politica.

Scomparsi

2003 – Gregory Peck: Tra i divi assoluti di Hollywood, è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Questo è un sabato che ti vede particolarmente indeciso. Più in generale, in questo fine settimana potrai avvertire qualche tensione di troppo. Anche sul lavoro si registra una certa pressione, questioni pratiche da risovere!

Toro: Gli amori importanti e solidi non possono concludersi a causa di semplici battibecchi. Sul lavoro è invece possibile cambiare orari e ruoli, qualche problema recente verrà risolto. Un consiglio: evita spese inutili ed investimenti azzardati.

Gemelli: Le storie nate a maggio potrebbero diventare importanti! Sul lavoro invece è un buon momento per progettare attività future ed essere quindi lungimiranti.

Cancro: Intriganti avventure in arrivo per i nati sotto questo segno zodiacale. Con la Luna nel segno anche il lavoro sarà premiato ma sta sempre a te sfruttare nel miglior modo possibile questa vantaggiosa posizione delle stelle!

Leone: Solidità per le coppie che si vogliono bene da tempo. C’è nell’aria desiderio di cambiamento. Sul lavoro invece sono in arrivo, nei prossimi giorni, interessanti novità.

Vergine: In amore non escludo l’arrivo di risposte che attendevi da molto tempo, non fatti trovare impreparato! Sul lavoro invece le buone idee non mancano così come una bella dose di fiducia, saranno le circostanze a guidarti!

Bilancia: È un sabato sottotono, va detto che nell’ultimo periodo ti sei stancato parecchio! Anche sul lavoro ti invito a temporeggiare, sopratutto se lavori durante il fine settimana.

Scorpione: In questo weekend non mancheranno sensazioni speciali, quello che si preannuncia è un sabato intrigante! Sul lavoro invece con Saturno ed Urano contrari, potresti riscontrare qualche ritardo nelle entrate.

Sagittario: Le coppie che a maggio hanno vissuto degli alti e bassi devono ora trovare un nuovo equilibrio. Sul lavoro invece, forse a causa di un ambiente un pò ostile, i nati del segno non si sentono molto tranquilli e a proprio agio.

Capricorno: Quelle di oggi sono stelle un pochino controverse. Infatti potresti essere proprio tu a sollevare qualche polemica, forse hai l’impressione di esser messo da parte. Lavorativamente parlando invece l’unico neo è la lentezza con cui tutto procede, aspetto questo che proprio non sopporti.

Acquario: In questi giorni con Leone, Toro e Scorpione potrebbe nascere qualche dissidio in più. Sul lavoro invece ci sono cambiamenti in arrivo, non è esclusa la possibilità di nuove collaborazioni.

Pesci: Stelle positive per i single, c’è la possibilità di fare incontri speciali nonostante in tutte le cose che fai in questo periodo si registra un certo livello di agitazione. Sul lavoro invece tutto procede regolarmente o forse un pochino a rilento per i tuoi standard.