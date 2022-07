Martedì 12 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 luglio è il 193° giorno del calendario gregoriano. Mancano 175 giorni alla fine dell’anno.

San Fortunato (Diacono e Martire)

Accadde Oggi

1290 – Gli ebrei sono espulsi dall’Inghilterra per ordine di re Edoardo I

1903 - Villa Borghese apre al pubblico: «Villa di delizie» è il risultato finale che aveva in mente il cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote di papa Paolo V, quando all'inizio del Seicento fece realizzare questa meraviglia.

1962 - I Rolling Stones debuttano a Londra: La prima esibizione ufficiale dei Rolling Stones avviene in un celebre music club di Londra, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia della musica.

1997 – Processo Enimont: Bettino Craxi e Claudio Martelli sono condannati in secondo grado per finanziamento illecito

1998 – La Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della Nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica

2005 – Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco

2010 – A Venezia entra in funzione la prima Centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale, 16 mega watt

2016 – Tragedia Bari-Nord: alle 11,05 due treni della Ferrotranviaria, si scontrano frontalmente in Puglia, ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100km/h, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del Paese.

Nati

1904 - Pablo Neruda: Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai Cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latino-americana.

1884 - Amedeo Modigliani: Famoso pittore e scultore italiano d'inizio Novecento, nato a Livorno. Distinto da uno stile complesso, viene comunemente identificato con i ritratti femminili, riconoscibili per i volti eterei e i colli affusolati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 luglio.

ARIETE: Non agite di impulso, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene. In amore chi ha discusso per motivi banali potrà cogliere l’occasione per chiarire e far tornare a splendere il sole. Bel cielo anche per incontri di lavoro, progetti e programmi a tempo determinato.

TORO: La luna in questi giorni entrerà nel vostro segno. Se negli ultimi tempi avete vissuto una crisi ora potete rimediare e andare avanti con più serenità. Siete molti attivi in questo periodo e questo ovviamente vi porta via energie importanti, mi raccomando non perdete la calma e la determinazione.

GEMELLI: E’ il momento di rifiatare e di recuperare le energie perse nei giorni scorsi. Cielo importante per amare e chi ha una bella storia la confermerà. Restano però piccoli conflitti nelle coppie di vecchia data, quindi cercate di rimanere tranquilli.

CANCRO: Potrebbe essere il periodo giusto per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti e durature a livello sentimentale. Per chi non ha un partner dovrà puntare proprio sul mese di luglio per trovarlo. Nessuna novità invece per chi ha già una storia, tutto tranquillo.

LEONE: Stress, impegni e lavoro vi tolgono energie. Questa è la settimana ideale per evitare di fare cose stressanti e da trascorrere, se possibile, in modo tranquillo, tra gli affetti dove recuperare le energie sia fisiche che morali.

VERGINE: Per chi frequenta una persona deciderà di convivere, sposarsi o fare una scelta, chi si è separato invece troverà qualcosa di nuovo. In ambito lavorativo potreste confermare un contratto ma a condizioni più proficue.

BILANCIA: Dopo un periodo di grande stress e difficoltà le cose vanno meglio, approfittate per recuperare le energie e non lasciatevi influenzare dalle situazioni esterne. Mercurio e Venere favorevoli vi daranno l’opportunità di gestire al meglio le situazioni che state vivendo.

SCORPIONE: Giorni abbastanza confusionari vi attendono, siete sottoposti a tanta pressione da diverso tempo, oppure siete preoccupati per alcune questioni personali e familiari che ancora non si sono risolte. In amore e in famiglia, nella giornata di oggi, potrebbero ripresentarsi delle perplessità.

SAGITTARIO: Fermatevi a riflettere per i prossimi obiettivi da conquistare. Ora dovete superare uno scoglio e dimostrare quanto valete. Chi se lo può permettere cercherà di lavorare meno per fare meglio: ora non importa la quantità ma la qualità. Chi è molto giovane può cogliere al volo una buona occasione.

CAPRICORNO: Le scelte sia in ambito sentimentale che lavorativo potrebbero cambiare e condizionare il resto dell’anno. L’estate 2021 potrebbe anche segnare l’inizio di una nuova fase della vostra vita lavorativa: una società, un concorso, una nuova associazione eccetera, tutto sarà spinto da buone stelle in vista dell’autunno.

ACQUARIO: Nei prossimi giorni cercate di evitare le polemiche anche se detestate intromissioni di altri nella vostra vita. Una situazione di lavoro potrebbe cambiare e un rinnovo non è così scontato. Vorreste più garanzie ma questo non è il momento, pazientate e attendete stelle migliori che arriveranno presto.

PESCI: State finalmente ottenendo i riconoscimenti che desideravate, continuate così. Non sottovalutate l’amore che può tornare ad essere importante anche per chi è solo da un po’.