Sabato 12 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 marzo è il 71º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Massimiliano di Tebessa (Martire)

Etimologia: Massimiliano, deriva dal latino “Maximilianus”, oppure “Maximianus cognomen” documentato sin dall’epoca imperiale e diminutivo di “maximus”, “il più grande”.

Accadde Oggi

515 a.C. – Viene completata la costruzione del tempio di Gerusalemme

538 – Si conclude l’assedio di Roma con la vittoria dei bizantini sugli ostrogoti

1171 – Tutti i veneziani in tutto l’impero bizantino vengono arrestati e i loro beni confiscati: inizio della guerra tra Venezia e Bisanzio (1171-1175)

1909 – Joe Petrosino: nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d'oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo, che sacrificò la propria esistenza per combattere il crimine organizzato

1930 – Mahatma Gandhi guida la marcia del sale verso il mare di 300 km, nonostante l'opposizione britannica, per protestare contro il monopolio britannico sul sale

1940 – Guerra d'inverno: la Finlandia firma un duro trattato di pace con l'Unione sovietica, cedendo quasi tutta la Carelia finlandese. Le truppe finlandesi e la popolazione restante vengono immediatamente evacuati

1947 – Viene proclamata la dottrina Truman, intesa ad aiutare a bloccare la diffusione del comunismo

1977 – A Torino Prima Linea uccide il brigadiere Giuseppe Ciotta A Bologna i carabinieri fanno irruzione negli studi di Radio Alice e la fanno chiudere

1992 – A Mondello un commando di cosa nostra uccide Salvo Lima mentre a bordo di una Opel Vectra si recava all'Hotel Palace per organizzare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 maggio

1999 – Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della NATO

2013 – Città del Vaticano, ore 16.30: nella Cappella Sistina inizia il conclave per la nomina del nuovo vescovo di Roma pontefice, successore di Benedetto XVI

1610 – Galileo pubblica il Sidereus Nuncius: “Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura”. Esordisce così il Sidereus Nuncius, uno dei trattati più importanti della storia dell’astronomia, per molti il più prezioso per la portata rivoluzionaria dei suoi contenuti rispetto alla cultura del tempo. Chi lo lesse allora si trovò di fronte a una nuova dimensione da esplorare: l’Universo!

Nati

Sei nato oggi? Individui coraggiosi e risoluti, i nati in questo giorno sono sufficientemente forti e tenaci da riuscire a resistere a tutti i duri colpi o delusioni inferti dal destino, sapendo, in seguito, trarre abilmente profitto da tutte le esperienze maturate. E’ di grande importanza che sappiano seguire sempre una determinata rotta, poiché essendo individui poliedrici e portati per molti settori, sono talvolta inclini a disperdere le proprie energie. Sono soliti credere ad altri mondi, altre vite, realtà diverse. Malgrado ciò danno l’immagine di essere individui pratici, realisti, concreti.

1863 – Gabriele D’Annunzio: Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di Vate.

1969 – Beppe Fiorello: Da showman ad attore di grido, Beppe Fiorello, fratello del più noto Fiorello nazionale, è nato a Catania.

1922 – Jack Kerouac: Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria.

1921 – Gianni Agnelli: Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia

Ariete – una giornata davvero condita di forti emozioni, state solamente attenti alle parole di troppo. Sul lavoro c’è aria di cambiamento, dunque rimboccatevi le maniche e…buona pesca!

Toro – fine settimana molto interessante, dovete solamente capire da che parte sta il vostro cuore. Piccolo recupero sul lavoro, dopo intensi mesi di carestia e fatica.

Gemelli – non trascurate i nuovi incontri in amore, anche se alcune situazioni passate sono in recupero. Sul lavoro sembra tutto molto difficile, ma non demordete, siete vicini ad un traguardo importante.

Cancro – amore intenso ma travagliato, qualcosa non torna, ma tutto sommato state andando alla grande. Sul lavoro ancora abbastanza titubanti i vostri risultati, almeno fino alla prossima settimana.

Leone – un consiglio per gli innamorati: siate prudenti, soprattutto se ci sono parenti di mezzo! Probabili discussioni lavorative in vista, tenetevi pronti e carichi.

Vergine – la situazione generale vi invita a rimanere calmi e a studiare con attenzione le vostre prossime mosse in amore. Sul lavoro, siate voi stessi e puntate tutto sulle vostre idee.

Bilancia – il desiderio di amare torna ad essere protagonista in questi giorni, miglioramento sentimentale con i nati sotto il Leone. State cercando nuovi stimoli sul lavoro, valutate bene le offerte.

Scorpione – se c’è stato un problema di recente, allora domani e dopodomani potrete risolverlo con la Luna favorevole. Se siete in sintonia con un collega, è possibile che qualcosa venga allentato in questi giorni.

Sagittario – prossime giornate sicuramente da sfruttare in amore, Venere e Marte favorevoli. Evitate di fare passi azzardati, soprattutto dal punto di vista economico.

Capricorno – Luna in opposizione per voi, pare che ci sia qualche ostacolo per i vostri chiarimenti sentimentali. Se lavorate con un socio, meglio ridefinire le gerarchie.

Acquario – stelle decisamente migliori in questo fine settimana, grandi opportunità in amore. Molte difficoltà sul lavoro, prossimi gironi difficili per il recupero.

Pesci – è un giorno che regala finalmente qualche emozione in più e sentite una gran voglia di innamorarvi. Sul lavoro, dopo tanti problemi, finalmente si inizia ad intravedere qualcosa di buono.