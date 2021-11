Sabato 13 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 13 novembre è il 317º giorno del calendario gregoriano. Mancano 48 giorni alla fine dell’anno.

Feste e ricorrenze: Giornata mondiale della gentilezza

Santi del giorno: San Diego di Alcalà (Religioso)

Etimologia: Diego, nome greco, da “didaktòs”, “istruito, ricco di dottrina”, ebbe larga fortuna in Spagna. Da qui, a partire dal XVII secolo, si diffuse anche nel nostro paese, nel corso della dominazione borbonica.

Accadde Oggi

1887- A Londra , si consuma la prima delle “Domeniche di sangue” , che costellano la storia della guerra fra Regno Unito e Irlanda. Circa diecimila persone, operai inglesi e irlandesi, che marciano nei pressi di Trafalgar Square nella manifestazione organizzata dal partito socialista britannico e dall’Irish National League, vengono caricate dalla polizia. Ci sono dei morti e moltissimi feriti.

tra gli italiani e gli austro-tedeschi. 1941 – Seconda guerra mondiale: la portaerei HMS Ark Royal viene silurata dall’U-81, affonderà il giorno dopo.

1954 – La Gran Bretagna sconfigge la Francia e conquista la prima edizione della Rugby League World Cup, a Parigi davanti a circa 30.000 spettatori

1960 – Sammy Davis Jr. sposa May Britt. Il matrimonio tra l’artista di colore e l’attrice svedese desta scalpore, perché le unioni interrazziali sono all’epoca vietate in 31 stati su 50 negli USA

1982 - A Las Vegas un incontro di pugilato vinto da Ray Mancini su Kim Duk Koo, porterà alla morte del coreano il 17 novembre. L’evento porterà a importanti cambiamenti in questo sport

1985 – Il vulcano Nevado del Ruiz erutta, seppellendo Armero (Colombia), e uccidendo circa 23.000 persone.

1990 – Viene scritta la prima pagina conosciuta del World Wide Web.

2010 – Il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi viene liberata dalla prigionia in Birmania

1940 – Esce al cinema Fantasia: La fervida immaginazione del cartone animato unita alla grande musica di tutti i tempi. Un progetto che Walt Disney concretizzò con il lungometraggio Fantasia, che uscì nelle sale americane nel 1940, presentato in grande stile e accompagnato da pubblicazioni speciali (curate dallo stesso Disney), oggi considerate delle rarità dai collezionisti.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di un’intelligenza vivace, idee brillanti e spirito d’iniziativa: hai dunque tutte le doti per riuscire nella vita e nel lavoro, ma devi imparare ad essere più metodico e ad operare una rigorosa selezione fra i mille progetti che ti si affacciano alla mente. Un partner autorevole e dotato di senso pratico ti sarebbe di grande aiuto.

1955 – Whoopi Goldberg: La sua proverbiale mimica la distingue da tutte le colleghe di Hollywood. Nata a New York come Caryn Elaine Johnson, entra nel mondo del cinema dopo aver fatto i lavori più umili, tra cui la truccatrice per pompe funebri. Il debutto nel 1985 è già un successo: il grande regista Steven Spielberg la scrittura come protagonista per Il colore viola e lei sfodera una performance che vale un Golden Globe e la prima nomination agli Oscar.

1914 – Alberto Lattuada: Letteratura e sensualità è il binomio che ha orientato l’attività di Alberto Lattuada, in particolare quella di regista e sceneggiatore che lo proietta tra le personalità più raffinate ed eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento.

1967 – Randi Ingerman (51 anni fa): Americana di Philadelphia, in Pennsylvania, la sua carriera di modella ha avuto una definitiva accelerazione dopo lo spot di una famosa marca di vodka nel 1995..

1982 – Anne Hathaway: Americana di New York, è tra i nuovi volti del grande cinema di Hollywood, dove approda recitando nelle pellicole della Disney. Raggiunta la celebrità con Il diavolo veste Prada.

1943 – Roberto Boninsegna: Per il famoso giornalista sportivo Gianni Brera merita il soprannome di Bonibomba, a sottolineare le sue notevoli doti realizzative, che lo fanno diventare vice-campione del mondo con la Nazionale

Scomparsi oggi:

1868 – Gioachino Rossini: Massimo genio della lirica di tutti i tempi, il Cigno di Pesaro ebbe chiara fama anche in vita, al punto da trovarsi come biografo un certo Stendhal. Compositore prolifico, consacrato dalle opere “Tancredi” e “L’Italiana in Algeri” rappresentate a Venezia nel 1813. A soli trentasette anni e all’apice del successo si ritira dalle scene con un’ultima opera, il “Guglielmo Tell”, a cui seguiranno sporadici ritorni come quello del 1841 con lo “Stabat mater”.

1974- Muore Vittorio De Sica. Il cinema italiano perde uno dei suoi principali protagonisti. Esordisce dietro la macchina da presa nel 1939 con “Rose scarlatte”. Ma il suo nome è legato in maniera indissolubile alla grande stagione del Neorealismo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 13 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Incontri interessanti quest’oggi, grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece porta avanti i tuoi progetti senza essere troppo attaccato al denaro.

Toro – In amore gli amori o gli incontri che sono nati da metà novembre scorso sono importanti. A lavoro se hai un lavoro che comporta contatti con il pubblico devo dire che i prossimi mesi sono interessanti.

Gemelli – In amore questo sabato è confuso in amore, per un motivo banale si rischia di discutere. A lavoro ecco 48 ore un po’ particolari, sarebbe il caso di riflettere, non fare troppo.

Cancro – In amore la Luna è favorevole, questo fine settimana potresti vivere situazioni interessanti. A lavoro è il momento giusto per sollecitare un incontro in vista di nuovi progetti.

Leone – In amore puoi risolvere un problema nato di recente. A lavoro rapporti professionali da rivedere per quanto concerne le finanze.

Vergine – In amore questo sabato la Luna opposta ti rende ancora nervoso. A lavoro per chi lavora a contatto con il pubblico questo è un periodo favorevole.

Bilancia – In amore questo fine settimana invita alla calma, con Venere contraria potresti discutere. A lavoro in questi giorni le responsabilità non mancano ma sembra che tu sia un po’ a disagio con l’ambiente che ti circonda.

Scorpione – In amore la Luna è favorevole, adesso potresti fare un incontro speciale. A lavoro se hai in mente di portare avanti un progetto non avere paura.

Sagittario – In amore le coppie che hanno avuto di recente problemi devono avere molta pazienza. A lavoro cerca di allontanare le persone che sono noiose.

Capricorno – In amore hai bisogno di un po’ di relax, le prossime due giornate dovresti cercare di condividerle con la persona amata. A lavoro devi tentare di limitare un po’ l’agitazione.

Acquario – In amore queste giornate invitano ad amare, non fare polemiche per nulla. Se lavori nella comunicazione questo è un momento buono per fare delle scelte importanti.

Pesci – In amore questo fine settimana nasce con una bella dose di emotività, la Luna è nel segno. A lavoro spese maggiori per la casa. Molti, infatti, hanno cambiato appartamento o pensano a un figlio.