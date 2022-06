Martedì 14 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 giugno è il 165° giorno del calendario gregoriano. Mancano 200 giorni alla fine dell’anno. Vediamo insieme gli appuntamenti con la storia del 14 giugno.

Santi del giorno: Sant’Eliseo (Profeta)

Etimologia: Elisa, fortunatissima abbreviazione di Elisabetta, deriva anch’essa dall’ebraico “El”-sheba”, che significa “il mio Dio è pienezza”. E’ diffuso capillarmente in tutta Italia, attestato di pari passo con il dilagare dei costumi cristiani.

Accadde Oggi

877 – Carlo il Calvo promulga il Capitolare di Quierzy che introduce l’ereditarietà delle cariche feudali

1940- Seconda guerra mondiale: Parigi dichiarata città aperta, viene occupata dai tedeschi , dopo una serie di bombardamenti su obiettivi industriali della banlieue. Dalla torre Eiffel soldati tedeschi ammainano il tricolore francese mentre le stazioni radio già diramano notiziari in lingua tedesca.

, dopo una serie di bombardamenti su obiettivi industriali della banlieue. Dalla torre Eiffel soldati tedeschi ammainano il tricolore francese mentre le stazioni radio già diramano notiziari in lingua tedesca. 1949- A Cortemaggiore vicino a Piacenza una perforazione dell’Eni, allora presieduto da Enrico Mattei, scopre il primo giacimento profondo di Metano contenente petrolio dell’Europa. Grazie all’abilità di Mattei, la scoperta ha un grande impatto mediatico.

contenente petrolio dell’Europa. Grazie all’abilità di Mattei, la scoperta ha un grande impatto mediatico. 1982- Finisce la guerra nelle Falkland , il conflitto combattuto tra l’Argentina ed il Regno Unito per il controllo ed il possesso delle isole nell’oceano Atlantico meridionale ad est della costa meridionale Argentina.

, il conflitto combattuto tra l’Argentina ed il Regno Unito per il controllo ed il possesso delle isole nell’oceano Atlantico meridionale ad est della costa meridionale Argentina. 2001 – La Corte di Cassazione condanna l’ex ministro della Sanità Francesaco De Lorenzo a 5 anni di carcere per tangenti da industrie farmaceutiche.

1777 – Gli Usa adottano la bandiera a “stelle e strisce”: Simbolo di libertà e dei diritti garantiti a tutti i cittadini americani dalla Costituzione e dalla “Carta dei diritti”, oltre che un emblema di libertà personale e individuale. È questa l’idea che ispirò il Congresso degli Stati Uniti d’America quando decise di adottare la celebre Stars and stripes, è composta da 13 righe bianche e rosse alternate (la prima dall’alto è rossa) e un quadrante azzurro con 50 stelle nella parte superiore.

1971 – Apre il primo Hard Rock Cafe: Sorseggiare un buon caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna, è un’emozione che possono provare soltanto i clienti della celebre catena di Hard Rock Cafe!

Nati

Sei nato oggi? I nati il 14 giugno sono individui ardenti e determinati, con le idee chiare, molto abili ad osservare e giudicare ciò che avviene attorno a loro. Sono in genere molto leali e coraggiosi quando sentono di combattere la battaglia giusta, degna del loro onore.Nel dimostrare le loro idee e opinioni si dimostrano forti e convincenti e poiché conoscono fin troppo bene la natura umana, sono anche capaci di reagire con spietatezza di fronte all’ipocrisia e alla finzione. Ciò che apprezzano più di ogni altra cosa è la libertà, tanto mentale quanto fisica. Decisamente competitivi, essi amano vincere.

1961 – Paolo Bonolis: Romano de Roma, è una star del piccolo schermo dove, da un trentennio, intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman.

1946 – Donald Trump: Il suo patrimonio di imprenditore e di amministratore delegato della Trump Organization farebbe invidia anche a zio Paperone!

1954 – Gianna Nannini: È la numero uno del rock italiano, con la sua voce graffiante riesce a disegnare sonorità potenti e ballate romantiche.

Scomparsi

1837 – Giacomo Leopardi: Massimo poeta dell’Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 Giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Questa giornata potrebbe stupirti, se hai qualcosa da risolvere, è il momento giusto. Stessa cosa per il lavoro.

Toro: Cerca di risolvere l’ultima discussione che hai avuto con il tuo partner, altrimenti potresti pentirtene. A breve arriveranno buone notizie a lavoro.

Gemelli: La Luna non delle migliori, potresti avere alcuni scontri con una persona in particolare. Questo è un mese importante, se vuoi qualcosa cerca di ottenerla.

Cancro: Il piccolo problemino d’amore si potrebbe risolvere nel weekend. Cerca di portare avanti i tuoi sogni.

Leone: Finalmente una buona giornata per risolvere tutte le discussioni. Prenditi tutto il tempo che ti serve.

Vergine: Ci sono state delle giornate migliori ma non darti dei limiti. Se vuoi qualcosa cerca di ottenerla con tutti i tuoi sforzi.

Bilancia: In amore non ci sono novità da un po’. Forse dovresti ripartire da te stesso. A lavoro invece le cose andranno sempre meglio.

Scorpione: Non precluderti nessuna uscita. Potresti incontrare finalmente la persona giusta. Credi di più nei tuoi obiettivi.

Sagittario: Non è un periodo semplice ma stai trovando il modo per uscirne. Oggi goditi la giornata e non pensare a niente.

Capricorno: Basta rimpianti, devi fare ciò che pensi sia giusto. A lavoro devi essere più determinato.

Acquario: Cerca di stare più tempo con il tuo partner, insieme riuscite a darvi sostengo a vicenda. A lavoro le cose vanno molto bene.

Pesci: Non è ancora il momento per perdere le speranze. Datti tutte le possibilità di cui hai bisogno.