Venerdì 15 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 luglio è il 196° giorno del calendario gregoriano. Mancano 169 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bonaventura (Vescovo e Dottore della Chiesa) è il protettore di teologi, fattorini, facchini, tessitori.

Accadde Oggi

1099 – Prima Crociata: I crociati conquistano Gerusalemme e la basilica del Santo Sepolcro, dopo un difficile assedio

1799 – Nel villaggio egiziano di Rosetta, il Capitano francese Pierre-François Bouchard trova la Stele di Rosetta, una grande lastra in granito nero divisa in tre parti scritte in tre delle diverse grafie. L’egiziano geroglifico, di cui non si conosceva più il significato e che veniva usata per i testi che erano incisi sui monumenti o in atti di particolare importanza. L’egiziano demotico, usato per scrivere i documenti ordinari. Il greco antico, lingua ufficiale della dinastia tolemaica d'Egitto. E' considerata un importantissimo reperto storico perché fu fondamentale nella decifrazione dei geroglifici egizi.

1834 – Inquisizione Spagnola : istituita nel XV secolo, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla Reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie

: istituita nel XV secolo, viene definitivamente per regio decreto emanato dalla Reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie 1965 – Arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner IV

1997 – Ucciso Gianni Versace: Nato a Reggio Calabria e morto a Miami Beach nel 1997, è stato uno stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane.

Nato a Reggio Calabria e morto a Miami Beach nel 1997, è stato uno stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane. 2006 – Lancio di Twitter: Un nuovo sito che scompagina la realtà dei social network e cambia la comunicazione tra gli utenti sul web. La novità di Twitter è prorompente.

Un nuovo sito che scompagina la realtà dei social network e cambia la comunicazione tra gli utenti sul web. La novità di Twitter è prorompente. 2016 – In Turchia una parte dell’esercito tenta il colpo di Stato contro il presidente Erdogan, tuttavia il golpe fallisce.

1905 – Debutto letterario di Lupin: Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc. Sensibile al lusso e alle belle donne e dotato di uno spiccato senso dell’humour, trascorre la sua esistenza mettendo a segno furti sensazionali e ricorrendo spesso a trucchi, travestimenti e giochi di prestigio che rendono spettacolari le sue “imprese”.

Nati

Sei nato oggi? Dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglia sciolta che non accetta limiti né imposizioni. Affronti le difficoltà con coraggio e non ti pieghi a compromessi.

1606 – Rembrandt: Universalmente riconosciuto quale massimo pittore d’Olanda e tra i più insigni della storia dell’arte europea, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Seicento.

1933 – Guido Crepax: è considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: La mattinata è migliore rispetto al pomeriggio, che con sé porta un po’ di agitazione in amore. Sul lavoro, non sottovalutare le nuove proposte e se pensi che qualcosa non stia funzionando bene bisogna parlare!

Toro: In amore la giornata parte bene, poi potrebbero esserci delle perplessità. Sul lavoro, bisogna ritrovare la serenità: meglio non mettersi contro qualcuno!

Gemelli: In amore il pomeriggio è migliore della mattinata. Non temere perché anche se qualcosa non va alla grande questo non significa che la storia non funziona più. Sul lavoro, gli incontri sono favoriti, ma sarebbe bene risolvere i problemi burocratici e legali!

Cancro: Mattinata nervosa in amore, ma nel pomeriggio tutto tornerà al suo posto e trascorrerai un bel momento con il partner. Sul lavoro, bisogna sfruttare al meglio il mese di luglio!

Leone: I pianeti sono dalla tua parte e in amore stanno arrivando delle soddisfazioni. Sul lavoro, il periodo è buono ma Saturno è contrario!

Vergine: In amore se hai messo da parte il partner potrebbero nascere dei piccoli problemi. Sul lavoro, da una parte sei protagonista, dall’altra c’è qualcosa di complicato da gestire!

Bilancia: In amore oggi sarebbe bene evitare le polemiche. Sul lavoro, prendi tutto con le pinze, ma non temere: la Luna è nel tuo segno e presto arriveranno belle novità!

Scorpione: In amore i rapporti forti non dovranno fare i conti con la crisi, ma è meglio dare spazio ai sentimenti veri e importanti. Sul lavoro, le soluzioni che stanno arrivando non sembrano quelle giuste!

Sagittario: La Luna torna favorevole nel pomeriggio: occhio perché con una persona nata sotto il segno della Bilancia o del Leone potresti fare bei progetti. Sul lavoro, giornata ottima per valutare nuove idee!

Capricorno: Belle novità in amore, cerca di non forzare qualcosa di impossibile. Sul lavoro, potresti cambiare gruppo se qualcuno non ti piace!

Acquario: Giornata ottima per i sentimenti, tutta da vivere. Sul lavoro, occhio agli investimenti e alle questioni economiche: bada bene alle spese!

Pesci: In amore è meglio essere chiari, ma il pomeriggio tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro, buone notizie in arrivo entro l’autunno!