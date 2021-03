Lunedì 15 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano (il 75º negli anni bisestili). Mancano 291 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Luisa de Marillac (Vedova e Religiosa)

Etimologia: Luisa, nome proveniente dall’alto tedesco. E’ il risultato dell’unione fra i termini lhud, “gloria, fama”, e wig, “combattente, guerriero”. Il significato complessivo di tale nome è pertanto “guerriera gloriosa”.

Luisa non è molto diffuso tra le nuove nate italiane, ma compare nelle classifiche dei primi 50 nomi più popolari in Portogallo e Austria.

Accadde Oggi

44 a.C.- Le Idi di marzo : Giulio Cesare viene assassinato da un gruppo di senatori romani capeggiati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità.

: Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità. 1815- Guerra austro-napoletana : durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli.

: durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli. 1917- Lo zar Nicola II di Russia è costretto ad abdicare . L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov.

. L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov. 1956- Il musical My Fair Lady debutta al “Mark Hellinger Theatre” di New York ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway.

ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway. 1975- Muore Aristotele Onassis , l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico.

, l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico. 1976 – Nasce il Tg2 della Rai diretto da Andrea Barbato , che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti.

diretto da , che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti. 1986 – Il titolo mondiale dei superleggeri viene vinto dal pugile napoletano Patrizio Oliva .

Il titolo viene vinto dal pugile napoletano . 1997 – Debora Compagnoni vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci.

vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci. 2003 – I Savoia rimettono piede in Italia 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio.

I rimettono piede 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio. 2011 – In Siria inizia la guerra civile.

1972 – Al cinema Il Padrino: Sembrava condannato ad allungare la lista dei soliti gangster movie, oggi è invece considerato un film culto del genere e una pietra miliare del cinema. Il padrino fece entrare il fenomeno “mafioso” tra i colossal di Hollywood senza che il termine “mafia” venisse pronunciato una sola volta nella pellicola.

1906 – Nasce la Rolls Royce: La “doppia erre” più celebre nel mondo delle quattro ruote, sublime sintesi di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all’inizio del Novecento.

Nati

Sei nato oggi? Hai una mente acuta e profonda. I tuoi interessi sono molti e sai usare le tue capacità intellettuali per farti strada nel mondo del lavoro. Saprai difenderti da chi non ti vuol bene grazie ad una straordinaria capacità intuitiva che ti permette di avvertire i pericoli e ti suggerisce come agire. In amore cerchi la stabilità e sarai felice se sceglierai come partner una persona solida e concreta.

1738 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1968 – Sabrina Salerno: Cantante e showgirl dal fisico prorompente, è stata un sex symbol degli anni Ottanta che l’hanno vista alla ribalta in TV e sui palcoscenici. Nata a Genova.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ molto probabile che in queste 48 ore ritorni una gran voglia di fare, un grande vigore ma soprattutto una bella energia che ti aiutera’ anche a superare problemi personali e familiari, che ultimamente sono state fonte di grandi disagi. Quindi, forza e coraggio, mi raccomando!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La cosa che devo chiederti e’ di non affrettarti, di non fare troppo, anche perche’ credo che ci siano molte persone che debbano chiederti scusa. Ti sei dato piu’ da fare di tanti altri!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata particolare risenti ancora della tensione maturata negli ultimi giorni. E quindi, sarebbe quanto mai opportuno evitare contrasti! Fortunatamente domenica sara’ una giornata migliore. In situazioni del genere l’unica cosa che non bisogna fare e’ scagliarsi contro qualcuno o sentirsi giudici di tutti! Potresti ancora risentire di qualche fastidio fisico.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ricordo che questo sara’ un mese importante per recuperare l’amore, mentre per quanto riguarda il lavoro ci vorranno ancora diverse settimane di adattamento. Tra passato, presente e futuro, c’e’ un momento di grande trasformazione che bisogna affrontare con coraggio!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Finalmente ritrovi un po’ di tranquillita’! Se penso a giornate come quelle di meta’ settimana, infatti, ti ho visto particolarmente stanco, ti ho visto particolarmente nervoso. Quindi, in questi giorni e’ giusto cercare di recuperare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 24 ore sei ancora molto confuso! Credo che non ci siano problemi dal punto di vista tecnico, pratico, perche’ la tua vita e’ ben organizzata, ma a furia di fare tutte le cose da solo e di essere anche cosi perfezionista, ogni tanto si rischia di perdere tante energie mentali.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non devi trascurare l’amore! Sappiamo che a livello sentimentale tu vuoi sempre avere al tuo fianco una persona, e’ difficile che tu stia bene da solo, ma e’ chiaro che nella vita si passano anche dei momenti in cui si ritiene di non avere al proprio fianco le persone giuste, e questo lo hai gia’ vissuto, ti e’ gia’ capitato! Se devi parlare di cose che scottano, sara’ meglio farlo subito!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sarai molto piu’ vigoroso grazie a Sole e Venere favorevoli! Qui potremmo parlare di incontri d’amore, di relazioni importanti anche part-time, molto dipende dall’eta’ di ognuno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dovresti tenerti lontano dalle polemiche ma pare che in questi giorni, soprattutto da giovedi pomeriggio, le polemiche ti inseguano! Potresti avere al tuo fianco persone che non e’ che siano proprio fantastiche, persone che succhiano energie anziche’ regalarti sicurezze!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sara’ meglio che affronti piccoli problemi di famiglia ed ‘emozioni contrarie’ in questa giornata di sabato perche’ poi domenica le cose potrebbero prendere una piega diversa. Guai se una persona del tuo segno tace! Infatti, quando non ti esprimi vuol dire che non sei contento, vuol dire che sei pronto anche a fare una scenata.





Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tutto quello che stai facendo, tutto quello che puoi portare avanti in questi giorni, e’ di buon auspicio rispetto ad un futuro che ti trova diverso e che nei prossimi mesi potrebbe anche trovarti in un luogo diverso, in un ambiente diverso, in un ruolo diverso!





Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La Luna si trova sempre nel tuo spazio e questo vuol dire emotivita’ al massimo! Se questa emotivita’ e’ positiva verra’ convogliata su sentimenti buoni, se invece questa emotivita’ non viene controllata, il rischio e’ di ripensare ad amori legati al passato, di vivere malinconie, cosa che in questo momento e’ il caso di evitare!