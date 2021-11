Lunedì 15 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 novembre è il 319º giorno del calendario gregoriano. Mancano 46 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alberto Magno (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore degli scienziati e studenti di scienze naturali.

Etimologia: Alberto, il nome ha origine dal tedesco “Albrecht” che significa “molto illustre, persona nobile”, in quanto composto dai termini “ala”, “tutto”, e “bertha”, “splendente”. E’ ancora diffuso in tutta Europa.

Accadde Oggi

1356 – Simone Boccanegra viene eletto doge per la seconda volta. Morirà ancora in carica, probabilmente avvelenato

1492: per la prima volta Cristoforo Colombo scrive delle note su una pianta delle nuove terre: il tabacco

1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti.

1933. A soli ventuno anni, Giulio Einaudi fonda a Torino l’omonima casa editrice. L’impresa ha sede al terzo piano di via Arcivescovado 7, nello stesso palazzo che aveva ospitato l’«Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci. Colonne portanti della casa editrice sono Cesare Pavese e Leone Ginzburg.

1943. Giovanni Palatucci assume l’incarico di questore di Fiume. E da questa città di frontiera riuscirà a salvare la vita a circa 5000 ebrei. Deportato nel campo di sterminio di Dachau, morirà trentaseienne il 10 febbraio 1945. Riconosciuto dallo stato d’Israele “Giusto fra le nazioni”.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 15 novembre si trovano spesso a dover fronteggiare impegnative esperienze di vita e intensi incontri con persone che in genere non avevano mai visto prima; è dunque assolutamente fondamentale un’attenta opera di preparazione, che serva a pianificare opportunamente gli avvenimenti e, in generale, a fare in modo che queste persone sappiano affrontare le circostanze impreviste.

1922 – Francesco Rosi: Il suo sguardo di acuto e raffinato indagatore della realtà si è posato sui misteri irrisolti e sulle piaghe più infami dell’Italia del Novecento.

Scomparsi oggi:

1958 – Tyrone Power : Un divo del cinema tra gli anni Trenta e Cinquanta, amato dalle donne per l’incontestabile fascino e noto per essere il padre della cantante Romina Power.

1982. Muore a Napoli l’armatore Achille Lauro. Da mozzo di bordo diventerà, durante il fascismo, l’armatore di una delle più potenti Flotte mercantili italiane. Nel dopoguerra fonderà un Partito Monarchico legato al suo nome e sarà eletto sindaco di Napoli.

2000 - Muore a 46 anni Edoardo Agnelli. Il suo corpo viene trovato sul greto della Stura, nei pressi di Fossano, dopo un volo di oltre settanta metri da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona. Figlio dell’avvocato Gianni Agnelli e di Marella Caracciolo, ha sempre vissuto una vita ai margini della sua potente famiglia.

Oroscopo della settimana

Oroscopo della settimana di Paolo Fox: previsioni dal 15 al 21 novembre 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE:

Per voi si sta aprendo una settimana abbastanza gradevole anche se non proprio fortunatissimo. Per quanto riguarda l’amore ed il lavoro la settimana sarà altalenante con giornate buone e meno buone che si alterneranno.

TORO:

Per voi tutta la settimana sarà molto positiva sotto tutti gli aspetti. In particolare vivrete quattro giornate veramente al top sia in amore, che sul lavoro che per quanto riguarda la salute. Datevi da fare e non perdete nemmeno un minuto.

GEMELLI:

Per voi non sarà affatto una buona settimana ma non sarà nemmeno pessiva. Giovedì sarà la giornata giusta per fare le cose ma anche il fine settimana prossimo non andrà malissimo soprattutto per quanto riguarda il lavoro e l’amore.

CANCRO:

Sarà una settimana all’insegna della fortuna per voi e, in particolare, le giornate di lunedì e di giovedì saranno le migliori. Durante la settimana cercate comunque di fare solo il necessario e di non strafare.

LEONE:

La settimana sarà poco interessante e anche abbastanza impegnativa. La settimana si aprirà bene all’inizio e finirà bene mentre a dare fastidio saranno i giorni centrali. Sfruttate al massimo le conoscenze che avete sul lavoro per cercare di ottenere una promozione.

VERGINE:

Per voi sarà una settimana davvero fantastica soprattutto per quanto riguarda l’amore che sarà favorevole grazie alla Luna che entrerà nel segno. Al massimo della fortuna soprattutto i primi tre giorni.

BILANCIA:

Si preannuncia una buona settimana per voi, specialmente nella parte centrale e nel fine settimana. Fate comunque attenzione sul lavoro: cercate di non abbassare mai la guardia. In amore fate attenzione a non trascurare il partner.

SCORPIONE:

La settimana sarà decisamente all’insegna della positività su quasi tutti i fronti. Cercate di fare il possibile quando avrete giornate adatte, al contrario state fermi e immobili se il periodo è stato considerato “sottotono”.

SAGITTARIO:

La settimana si prefigura molto interessante tranne che quella proprio di lunedì. Togliendo questo primo giorno andrà tutto alla grande: sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare mentre in amore con il partner farete davvero scintille.

CAPRICORNO:

La settimana per voi sarà sufficiente, con momenti di alti e bassi, bassi soprattutto per quanto riguarda il fine settimana. In amore ci sono guai in arrivo ma cercate di non litigare con il partner proprio in questi giorni negativi.

ACQUARIO:

La settimana sarà per voi un po’ movimentata per cui cercate di fare tutto con calma cercando di non innervosirvi. In amore va tutto a gonfie vele ma se avete due storie forse è ora di fare una scelta. Sul lavoro attenzione solo alle finanze il prossimo fine settimana.

PESCI:

Settimana abbastanza gestibile, anche se non saranno tutte giornate positive. Saranno positive tutte le giornate iniziali della settimana mentre il fine settimana sarà un po’ più sottotono. Dedicatevi di più alla famiglia.