Venerdì 15 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Teresa, il personale greco “Teiresias”, estremamente raro, cela un’origine ancora sconosciuta. Ebbe larghissima diffusione a partire dal XVII secolo, in onore della Santa che lo rese celebre..

Accadde oggi

1478 - Cade la roccaforte cristiana di Kruja. Ai veneziani e gli albanesi superstiti viene tagliata la testa dagli Ottomani

1764 – Mentre visita Roma, Edward Gibbon osserva un gruppo di frati scalzi che cantano vespri nelle rovine del Tempio di Giove, una visione che lo ispira ad iniziare a lavorare su una storia che verrà pubblicata con il titolo di Storia del declino e della caduta dell’Impero romano

1815 – Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull’isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico

1822 – Istituito il Corpo Forestale: Il 15 ottobre 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituì l'Amministrazione forestale destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi. Vestiti con una divisa in panno turchino, con bottoni di metallo dorato, e tesa in testa, il nuovo corpo adottò come stemma araldico un'aquila con sotto il motto «Pro natura opus et vigilantia».

1940 – Esce al cinema "Il grande dittatore" di Chaplin: «Mi dispiace, ma io non voglio fare l'Imperatore: non è il mio mestiere; non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti.» È l'incipit del discorso all'umanità che chiude Il grande dittatore, sublime capolavoro firmato da Charlie Chaplin che debuttò nelle sale americane il 15 ottobre del 1940. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima guerra mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Hynkel (anch'esso interpretato da Chaplin).

1969 – Storica marcia contro la guerra in Vietnam: Con il Moratorium day milioni di persone, in larga parte giovani, sfilarono per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam (1955-75).

2004 – In Austria si perdono le tracce dell'alpinista tedesco Helmut Simon, scopritore della mummia del Similaun, uscito per un'escursione sulle Alpi Salisburghesi (verrà ritrovato cadavere il 23 ottobre)

1872 – Fondato il Corpo degli Alpini. Costituiti il 15 ottobre 1872, gli Alpini propriamente detti sono il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo, originariamente creato per proteggere i confini montani settentrionali dell'Italia con Francia, Impero austro-ungarico e Svizzera. Si sono distinti durante la prima guerra mondiale, dove per tre anni dovettero confrontarsi con le truppe da montagna austriache e tedesche, rispettivamente Kaiserschützen e Alpenkorps. Durante la seconda guerra mondiale, gli alpini combatterono a fianco delle forze dell'Asse principalmente nei Balcani (nel difficile teatro greco-albanese) e sul fronte orientale, dove, impegnate sulla linea del Don, subirono perdite gravissime durante la battaglia difensiva e la conseguente disfatta dell'inverno 1942-1943. A diversi reggimenti di Alpini coinvolti nella campagna di Russia fu attribuita la medaglia d'oro al valor militare.

Nati Oggi

Sei nato oggi? Ambizione, coraggio, indipendenza ed energia fanno di te un personaggio affascinante. Nel lavoro puoi contare su collaboratori fidati che ti seguono in tutte le tue imprese, per ardite che siano. In amore sei intenso e passionale, ma non tolleri che venga messa in discussione la tua libertà.

1844 – Friedrich Nietzsche: Nato a Röcken (frazione della città di Lützen), nella Germania orientale, e morto a Weimar nel 1900, è indicato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo.

1923 – Italo Calvino: Massimo esempio di intellettuale eclettico, Italo Calvino è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Nato a Santiago de Las Vegas de La Habana.

1968 – Matteo Garrone: Regista affermato e di raffinata ricerca formale, frutto della sua formazione artistica giovanile nell’ambito della pittura. Nato a Roma.

1977 – David Trezeguet: Nato a Rouen (Francia), è un ex calciatore. In Italia dal 2000 al 2010 ha giocato nell’attacco della Juventus. Per i suoi 138 gol in 245 partite ha meritato il soprannome di Trezegol.

