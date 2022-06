Giovedì 16 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il giugno è il 167° giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera la solennità della Santissima Trinità

Accadde Oggi

1929 – Otto Funk percorre 6000 chilometri a piedi suonando il violino .

1931- Il gangster italo-americano Al Capone viene arrestato per frode fiscale. Solo così, la polizia di Chicago riesce a mettere le mani sul maggior protagonista della criminalità organizzata degli anni '20.

1951- Viene varata l'Andrea Doria. Costruita dai cantieri navali Ansaldo di Genova, l'Andrea Doria è la nave più bella e più veloce della flotta italiana. Il suo viaggio inaugurale avviene il 14 gennaio 1953.

1955 – Il Papa Pio XII scomunica il presidente argentino Juan Peron.

1911 – Nasce IBM: In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel mondo è nota come IBM. L'azienda oggi detiene primati in ogni area tecnologica.

1961- Rudolf Nureyev chiede asilo politico alle autorità aeroportuali di Le Bourget a Parigi. Al termine di una tournée, il ballerino russo ottiene di poter restare in Francia, iniziando così una carriera che lo porterà ad esibirsi davanti alle più esigenti platee del mondo.

1963- La russa Valentina Tereshkova, a bordo della navicella "Vostok 6", è la prima donna nello spazio. Compie 48 orbite attorno alla Terra trascorrendo quasi tre giorni nello spazio.

. Compie 48 orbite attorno alla Terra trascorrendo quasi tre giorni nello spazio. 2002 – Padre Pio da Pietrelcina viene proclamato santo.

2004 – L'istituto Merryl Lynch segnala che in Italia almeno 188 persone possiedono oltre 1 milione di euro.

2006 – Viene arrestato, su ordine della procura di Potenza, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso, Vittorio Emanuele di Savoia (primogenito maschio dell'ultimo Re d'Italia Umberto II di Savoia)

2013 – Speciale benedizione di Papa Francesco in Vaticano per migliaia di motociclisti che a bordo delle loro Harley-Davidson hanno raggiunto piazza San Pietro per festeggiare i 110 anni della casa motociclistica.

1903 – Henry Ford fonda la casa automobilistica: Un’automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. Sono le linee guida del progetto che aveva in mente l’imprenditore statunitense Henry Ford, quando fondò a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford motor company. L’impresa cominciò grazie a un capitale di 28mila dollari, messo a disposizione da dodici investitori.

Nati

Sei nato oggi? Sensibile e romantico, in gioventù sei un po’ troppo ingenuo, e rischi di subire qualche delusione sia in amore che nel lavoro. Cerca di non farti condizionare da eventuali esperienze negative, fai tesoro degli errori passati, e non chiuderti alle nuove, positive proposte che la vita ti offrirà in tutti i campi.

1890 – Stan Laurel: Un genio assoluto della comicità di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio & Ollio. Nato a Ulverston.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: E’ necessario, almeno per oggi, rimandare discussioni importanti, soprattutto con gli ex. In ambito lavorativo bisogna valutare bene le novità.

Toro: Le relazioni più solide non sono messe in discussione, attenzione ai nuovi amori! Sul lavoro vorresti avere maggiori libertà.

Gemelli: Oggi sembra che tu abbia qualche problema, prova a parlarne con il tuo partner. Sul lavoro, potresti essere un po’ irascibile, evita le discussioni.

Cancro: Oggi potrebbe essere una giornata leggermente conflittuale per i rapporti, a causa delle Luna in opposizione. Sul lavoro, siate diligenti anche nelle piccole cose.

Leone: Più si avvicina luglio, maggiori saranno le tue emozioni. Il 27 Venere sarà nel vostro segno. Anche sul lavoro, siate perspicaci con nuove iniziative.

Vergine: Sei favorito dalla Luna: goditi una serata con chi ami. In ambito lavorativo servono pazienza e determinazione: non demordere!

Bilancia: Se avete difficoltà nel rapporto evitate di iniziare discussioni futili. Certe discussioni vanno affrontate dopo il 27. Anche sul lavoro le cose non procedono al meglio.

Scorpione: Riuscite lentamente a recuperare con il partner, ma attenzione alle nuove relazioni. Anche sul lavoro, cercate di mantenervi stabili.

Sagittario: Devi essere prudente con chi ami e evitare di spazientirti. Sul lavoro qualcosa non va: cerca di capire cosa sta andando a rilento.

Capricorno: La Luna vi sarà favorevole per quanto riguarda i rapporti, ma solo nel pomeriggio. Sul lavoro adottate il motto: “fare meno ma fare meglio”.

Acquario: Forse è meglio evitare i rancori e mettere da parte l’astio, per quanto riguarda l’amore. Il lavoro, invece, procede bene e questo è un momento da sfruttare.

Pesci: E’ una giornata in cui le discussioni non portano nulla di buono per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, forse stai facendo troppe cose contemporaneamente, potresti stancarti troppo.