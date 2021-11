Martedì 16 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 320° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 45 giorni.

Santi del giorno: Santa Margherita di Scozia (Regina e Vedova)

Etimologia: Margherita, deriva dal greco Margaritès oppure dal termine persiano Mervarid e significa “perla”. Soltanto nel Medioevo assunse il significato riferito al fiore. La forma inglese Daisy designa proprio il fiore. Numerose furono le regine europee che portarono questo nome.

Si celebra oggi: la Giornata internazionale per la tolleranza, proclamata dalle Nazioni Unite per ricordare i principi ispiratori della Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo. L’Onu invita a promuovere il benessere umano, la libertà e il progresso, la tolleranza, il rispetto, il dialogo e la cooperazione tra le diverse culture, civiltà e popoli.

Accadde Oggi

1505 – Laura Orsini, figlia di Giulia Farnese e probabilmente di papa Alessandro VI, sposa Nicola Franciotti della Rovere, con una dote di 30.000 ducati.

1848 – A Roma assembramenti popolari sempre più minacciosi davanti al palazzo del Quirinale. Finché il 24 novembre Pio IX decide di fuggire a Gaeta

1849 – Una corte russa condanna a morte Fëdor Michajlovi? Dostoevskij per attività anti-governative collegate ad un gruppo intellettuale radicale. La sua esecuzione viene cancellata all’ultimo minuto

1894 – un violento terremoto, con epicentro a Palmi, colpisce la Calabria

1933 – Stati Uniti ed Unione Sovietica stringono relazioni diplomatiche ufficiali

1940 - Olocausto: nella Polonia occupata i nazisti isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda completamente

1988 - Nelle prime elezioni libere in più di un decennio, gli elettori del Pakistan scelgono la candidata populista Benazir Bhutto come Primo ministro

2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale , diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi

2011 – Dopo alcuni giorni di consultazioni, nasce ufficialmente il governo presieduto da Mario Monti.

1945 – Viene istituito l’UNESCO: Favorire la collaborazione tra le nazioni in nome della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi devastati dalla guerra. Con questa “mission” nacque a Londra l’UNESCO (acronimo di United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation), come risultato di una conferenza organizzata dall’Istituto internazionale per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni.

Nati

Sei nato oggi? La tua vita è semplice ed austera. Nel lavoro dai il meglio di te solo se questo coincide con i tuoi interessi intellettuali, in caso contrario svolgi i tuoi compiti con metodo, ma riservi le energie migliori per i tuoi studi. In amore rinunci alla tua amata solitudine solo se davvero incontri chi condivide i tuoi interessi e le tue scelte di vita.

1922 – José Saramago: Una bandiera della cultura portoghese, l’unico autore di quella terra ad aver vinto il Nobel per la Letteratura. Nato ad Azinhaga e morto a Tías nel giugno del 2010.

1892 - Tazio Nuvolari, pilota motociclistico e automobilistico, campione europeo (†1953)

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 16 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Attenzione in amore, la situazione è delicata e particolare. Non esagerate. Nel lavoro avrete dalla vostra Saturno e questo vi consentirà di rimettere a posto tante situazioni.

Toro – Se la vostra relazione non va potreste trovare nuovi interessi, e se lo scorso anno avete aperto una nuova attività dovrete avere pazienza per arrivare al pareggio.

Gemelli – Luna favorevole, ma siate cauti con le polemiche. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, ma prima risolvete piccoli problemi legali.

Cancro – Oggi la situazione è complicata, non polemizzate. Sul lavoro potrebbero arrivare importanti novità, ma bisogna vedere prima gli sviluppi.

Leone – Luna in aspetto buono: le coppie con problemi potrebbero risolverli. Grande recupero sul lavoro, specie per chi lavora a chiamata.

Vergine – Ottimi sviluppi sul versante dei sentimenti, attenzione sul lavoro: i progetti nati in questi giorni sono importanti, insistete e non demordete.

Bilancia – Venere ancora favorevole, non sottovalutate i nuovi incontri. Buono anche il lavoro: una piccola vittoria in arrivo; parlate solo se strettamente necessario.

Scorpione – Si prevedono buone possibilità in amore, hai un’ottima carica di vitalità. Più rilassati sul lavoro: se un progetto non va non è colpa vostra.

Sagittario – Buone notizie in amore, la Luna è favorevole! Attenti nel fine settimana, potrebbe affacciarsi qualche problema. cautela nel lavoro, soprattutto nelle risposte. Se lavori a chiamata percepirai un po’ di agitazione.

Capricorno – Per quanto riguarda l’amore fate un bel respiro prima di parlare, la Luna opposta può recarvi qualche discussione. Domani andrà meglio anche per il lavoro, l’agitazione e la poca pazienta quest’oggi posso provocarvi pensieri negativi.

Acquario – Attenzione in amore, specie se in coppia avete già problemi. Gestite la tensione con prudenza. Buone notizie sul lavoro, soddisfazioni in arrivo sebbene ci siamo perplessità economiche.

Pesci – Venere e Marte sono con voi e aumentano l’entusiasmo per le nuove conoscenze. Da oggi fino al 18 è possibile stringere nuove relazioni. Sul lavoro tenete sotto controllo le spese.