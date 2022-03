Giovedì 17 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 marzo è il 75º giorno del calendario gregoriano. Mancano 289 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Patrizio (Vescovo) patrono dell'Irlanda

Etimologia: Patrizia, dal latino “patricius”, “patrizio, del patriziato”, aggettivo che deriva dal termine “patres,” “padri”, e che passò presto ad indicare i senatori e i patrizi di Roma, “patricii, orum”, il personale si diffuse in epoca tarda, grazie al culto di Patrizio, evangelizzatore dell’Irlanda.

Accadde Oggi

180 – Commodo viene proclamato imperatore di Roma

624 – La prima vittoria della storia dell’Islam è conseguita da Maometto nella battaglia di Badr.

1229 – Ingresso trionfale a Gerusalemme di Federico II di Svevia, a conclusione della pacifica sesta crociata

1426 – I guelfi di Brescia schiudono nottetempo le porte al conte di Carmagnola, alla testa delle truppe veneziane assedianti

17 marzo 1434 - si ordina il censimento generale di tutte le abitazioni di Venezia per un nuovo Catasto urbano che anticipa quello napoleonico di 4 secoli

17 marzo 1648 - durante una tempesta, presso l’isola di Psarà affondano diciotto galee e nove vascelli veneziani; tra le vittime c’è Giovan Battista Grimani, Capitano Generale da Mar.

1753 – New York, per la prima volta viene celebrata la festa di san Patrizio

17 marzo 1774 - crolla sul Canal Grande l'antico campanile di Santa Maria della Carità, le macerie alzano un'alta onda che lancia le gondole del traghetto addosso Campo San Vidàl.

1805 – A Milano viene proclamato il Regno d’Italia in sostituzione della precedente Repubblica italiana del 26 gennaio 1802. Napoleone Bonaparte, già Imperatore dei francesi, viene proclamato Re d’Italia (verrà incoronato nel Duomo di Milano il 26 maggio dello stesso anno).

1848 – Venezia si solleva contro il dominio austriaco (Milano seguirà con le 5 giornate 18-22 marzo).

1861 – A Torino viene proclamato dal neo Parlamento il nuovo Regno d'Italia, con Vittorio Emanuele II di Savoia come primo Re d'Italia e Camillo Benso di Cavour presidente del primo Governo del Regno unitario

1891 – A Gibilterra si inabissa in un terribile naufragio, all’interno del porto, il piroscafo britannico Utopia, partito da Napoli alla volta di New York, col suo carico di emigranti dell’Italia meridionale: 563 le vittime accertate.

1901 – Una mostra di 71 dipinti di Vincent van Gogh a Parigi, 11 anni dopo la sua morte, fa sensazione

1929 – General Motors acquista l’azienda tedesca fondata da Adam Opel

1931 – Lo stato del Nevada legalizza il gioco d’azzardo

1942 – Belzec, nel campo di concentramento nazista entra in funzione la prima camera a gas

1959 – Tenzin Gyatso, il 14º Dalai Lama, fugge dal Tibet e trova rifugio in India

1961 – In tutta Italia si festeggia il 100º anniversario dell’Unità d’Italia

1969 – Golda Meir viene eletta primo ministro di Israele

1971 – Roma, Il governo rende noto il tentativo di golpe di Valerio Borghese , che colpito da mandato di cattura si rifugia in Spagna

1981 – Viene trovata in una villa di Licio Gelli la lista degli appartenenti alla P2

1986 – Italia, si scopre lo scandalo del vino al metanolo, 23 i morti accertati

1987 – IBM annuncia la realizzazione del DOS versione 3.3 realizzato per suo conto da Microsoft

1988 – Iraq: Ad Halabja, per ordine di Saddam Hussein, vengono uccisi col gas (cianogeno) migliaia di curdi

1989 – Pavia, crolla la Torre civica

1991 – In seguito ad un controllo antidoping Diego Armando Maradona viene trovato positivo alla cocaina

2013 – Papa Francesco tiene il suo primo Angelus dinanzi alla gremita Piazza San Pietro

1861 – Vittorio Emanuele II proclamato Re d’Italia: «Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato». Recita così l’articolo unico della Legge 17 marzo 1861, atto di nascita del Regno d’Italia.

Nati

Sei nato oggi? La tua emotività è intensa e a volte rischia di confonderti. Se vuoi raggiungere gli obiettivi professionali che le tue ambizioni ti suggeriscono dovrai dunque imparare a controllarle. Amici importanti potranno esserti di grande aiuto. In amore non devi scoraggiarti di fronte alle prime difficoltà: i rapporti perfetti non esistono ma con un po’ di impegno se ne possono costruire di soddisfacenti.

1951 – Kurt Russell: Protagonista del cinema d’azione ed horror targato Hollywood tra gli anni Settanta e Ottanta. Nato a Springfield, nel Massachusetts, già all’età di dieci anni firma un contratto.

1938 – Rudolf Nureyev: L’etoile per eccellenza della storia danza, modello insuperabile di eleganza e agilità, è considerato il più grande ballerino di tutti i tempi. Nato ad Irkutsk.

Morti

17 marzo 1542: muore a Padova Angelo Beolco detto il Ruzzante, autore di molte commedie, tra cui 'El parlamento de Ruzante', il 'Bilora', la 'Moscheta', farse e tragedie allo stesso tempo con personaggi semplici e umili, di cui egli stesso dà magistrali interpretazioni in scena, scritte in Pavano (Padovano rustico), che rivoluzionano lo stile aulico del tempo rinunciando ad ogni raffinatezza letteraria.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo.

Ariete. Potresti essere alla ricerca di qualcosa di nuovo: i single devono darsi da fare e organizzare qualcosa di speciale. Sul lavoro, se sei impegnato anche nel fine settimana potresti ricevere una buona notizia.

Toro. Buone notizie per l’amore con la Luna nel tuo segno. Chi vive una storia importale può iniziare a pensare a un passo come il matrimonio o a una convivenza, chissà. Favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, favoriti gli studenti fino alla prima settimana del prossimo mese

Gemelli. Ora in amore è arrivato il momento di farti avanti, in arrivo belle occasioni. Se hai discusso con una persona cerca di chiarire entro il 19 e non sottovalutare i nuovi incontri. Sul lavoro, dai tempo al tempo.

Cancro. C’è chi forse si è innamorato di una persona lontana e ora sta soffrendo. Sul lavoro, invece, la seconda parte del mese potrebbe portare con sé qualche problema: sii diplomatico.

Leone. In amore qualcosa non sta funzionando, ma bisogna prenderne atto: mantieni la calma. Sul lavoro, ci sono situazioni legali o burocratiche da risolvere.

Vergine. Buone notizie per l’amore: oggi la Luna è dalla tua parte e può aiutare anche i rapporti che si erano bloccati. Sul lavoro, ci sono dei problemi legati ai nuovi progetti. Fai attenzione se lavori a contatto con il pubblico.

Bilancia. Buone notizie per i sentimenti, molte stelle sono a tuo favore. Ma se c’è una storia che non va, lascia stare, potresti anche decidere di chiudere dopo il 21. Sul lavoro, la situazione economica è incerta: cerca di risolvere i problemi dell’anno scorso

Scorpione. La Luna è in opposizione e in amore questo potrebbe creare qualche piccolo problema, meglio non ritornare sul passato. Sul lavoro, bisogna fare il punto della situazione: sarà possibile concludere un affare o lasciare ancora qualcosa che non funziona.

Sagittario. Le coppie insieme da tempo nelle prime due settimane hanno dovuto fare i conti con una serie di problemi. Sul lavoro, vorresti cambiare qualcosa, ma tutto dipende da te e dalle circostanze.

Capricorno. Questa non è la giornata migliore per fare polemiche in amore: da domenica 21 molte cose potrebbero cambiare, ma sarai anche impaziente. Sul lavoro, stringi i denti e se devi fare una scelta importanti datti da fare.

Acquario. In amore potrebbero esserci delle difficoltà da superare, soprattutto nelle storie nate da poco. Sul lavoro, sei vincitore e stai andando oltre l’invidia. La Luna oggi è contraria, meglio se non ti impegni troppo in più cose.

Pesci. Momento giusto per parlare con qualcuno in amore, si possono anche superare delle vecchie polemiche. Sul lavoro, buone occasioni: mettiti in gioco e valuta con attenzione i nuovi affari.