Venerdì 18 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 18 febbraio. E’ il 49° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 316 giorni.

Santi del giorno: San Simeone di Gerusalemme (Vescovo e Martire, cugino di Gesù)

Etimologia: Simone, Il nome deriva dall’aramaico Shimeon e significa “Dio sente, ascolta”. Nella Bibbia si legge “Lia concepì di nuovo e partorì un figlio. Disse: perché il Signore ha sentito che ero disprezzata, mi ha concesso anche questo. E lo chiamò Simone”. La prima attestazione letteraria di questo nome si ha nella mitologia greca dove Simone era uno dei giovani pirati che Dionisio trasformò in delfino. Il nome è piuttosto popolare in Italia. Si attesta infatti tra i primi 20 nomi più usati per i neonati degli ultimi anni. All’estero, soprattutto nei paesi francofoni, viene utilizzato come nome femminile.

Accadde Oggi

1478 – Giorgio, Duca di Clarence, condannato per tradimento nei confronti del fratello maggiore Edoardo IV d’Inghilterra, viene giustiziato nella Torre di Londra

1861 – Si riunisce il primo Parlamento dell’Italia unita: Una Torino festante e tappezzata di tricolori accolse la prima seduta del Parlamento dell’Italia unita. Completata (mancava solo Roma) l’unificazione geografica, bisognava costruire da zero quella amministrativa, economica e sociale, scontrandosi con un clima di egoismi locali e di contestazione al nuovo assetto statale. Tre mesi dopo l’annessione del Regno delle Due Sicilie, furono bandite le elezioni per il Parlamento dell’ottava legislatura, in continuità con quello già esistente nel Regno sabaudo, regolamentato dallo Statuto Albertino del 1848. Quest’ultimo, infatti, prevedeva un sistema bicamerale composto da un Senato vitalizio di nomina regia e da una Camera dei deputati eletta a suffragio censitario maschile (che riconosceva il diritto di voto soltanto a coloro che avevano un certo livello di ricchezza, al contrario del suffragio universale che non fa distinzioni di alcun tipo). Vittorio Emanuele II inaugura con un discorso solenne a Torino il nuovo Parlamento formato da rappresentanti di tutti i territori italiani e riunito per elaborare il progetto governativo di unità nazionale.

1925 – Giovanni Treccani fonda l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, l’istituto pubblicherà, dal 1929 al 1937, l’Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici. Sarà la prima grande enciclopedia biografica italiana.

1930- L’astronomo statunitense Clyde Tombaugh scopre il “nono pianeta” . Il nuovo corpo celeste viene battezzato “ Plutone “, come il dio romano dell’Oltretomba: le iniziali del nome PL sono anche le iniziali di Percival Lowell, lo studioso che nel 1915 ne aveva ipotizzato l’esistenza.

1995 – Massimo Moratti acquista la società sportiva "FC Internazionale", riportandola in famiglia visto che era già stata di proprietà del padre Angelo negli anni sessanta.

2001 – L’agente dell’FBI Robert Hanssen viene arrestato e accusato di aver spiato per la Russia negli ultimi 15 anni

Nati il 18 febbraio

Sei nato oggi? Hai un temperamento introverso e il tuo interesse principale è rappresentato dai tuoi studi, spesso difficili e complessi. Nel lavoro non incontri problemi: potrai sempre contare sul successo e su considerevoli soddisfazioni economiche. Riguardo all’amore, in gioventù la tua mancanza di disponibilità lascia poco spazio ad un rapporto a due, ma con gli anni però potresti ammorbidirti e scoprire le gioie della vita di coppia.

1745 – Alessandro Volta: Fisico e inventore tra i più famosi della storia, è grazie a lui che termini come “pila”, “tensione” e “capacità elettrica” sono entrati nell’uso quotidiano. Il suo principale merito è di aver mostrato all’umanità una nuova fonte d’energia.

1954 – John Travolta: Dalla disco music al twist, il ballo è sempre stata una componente identitaria della sua carriera di attore, al punto che “essere John Travolta” è diventata un’espressione comune dell’uso parlato.

1940 – Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, “Faber” viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell’ironia dissacrante. Genovese doc.

Scomparsi oggi:

1564 – Michelangelo Buonarroti: Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al “ciclo di affreschi nella Cappella Sistina”.

1546- Muore Martin Lutero, il padre della Riforma Protestante, l’autore delle 95 tesi di Wittenberg che così violentemente mineranno il potere temporale e spirituale del papato di Roma.

1963- Muore a Torino Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore. Nel 1943, viene richiamato alle armi e indirizzato al corso allievi ufficiali. Dopo lo sbandamento seguito all’8 settembre, si unisce alle formazioni partigiane “badogliane”, con cui partecipa alla battaglia per la liberazione di Alba.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio da astri.acotel.it. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – l’amore è trionfante oggi, la giornata è interessante per smussare i problemi di coppia. Sul lavoro previsti viaggi, trasferimenti, novità e cambiamenti: dovrete essere pronti.

Toro – i fine settimana di questo mese saranno in grado di farvi riscoprire l’amore o la passione con il vostro partner. Giornata buona anche per il lavoro, troverete un nuovo equilibrio con i colleghi.

Gemelli – l’amore è ballerino in questa giornata, attenzione agli sbalzi d’umore. Nel lavoro avrete qualche scaramuccia con i vostri colleghi, ma i risvolti saranno positivi.

Cancro – sentimenti un po’ appannati, il fine settimana è emotivamente altalenante, meglio misurare bene le vostre parole. Lavoro in crescita, ma nel fine settimana potrebbero tornare delle perplessità.

Leone – un po’ di tensione c’è, ma in larga parte dipende proprio dal vostro partner. Sul lavoro meglio, ma vale la pena ascoltare gli altri, non potete fare sempre tutto da soli.

Vergine – qualsiasi cosa voi dobbiate fare questa è una giornata positiva per i sentimenti e gli incontri. Il nostro desiderio di cambiamento sul lavoro è alto, qualcuno si accorgerà del vostro valore.

Bilancia – il recupero di questo fine settimana sarà essenziale per il vostro equilibrio interiore. Sul lavoro è un momento di recupero, ma molte ancora le problematiche da affrontare.

Scorpione – ancora la Luna vi è favorevole, entro giorno 22 sarà possibile vivere una intensa esperienza d’amore. I più fortunati potrebbero ricevere una buona proposta di lavoro.

Sagittario – la situazione emotiva permette un recupero in amore dopo due giorni di stop. Sul lavoro, c’è una grande e rinnovata voglia di fare. Seguite la vostra creatività.

Capricorno – ecco una situazione astrologica molto interessante: Venere, Marte e Giove vi sono favorevoli. Sul lavoro, dovete trattare una novità in vista, forse un nuovo incarico.

Acquario – da oggi fino a domenica dovrete cercare l’amicizia e la passione. Nella vita professionale tutto costa fatica, e purtroppo le persone non sono sempre dalla vostra parte.

Pesci – questo momento non è proprio eccezionale per i sentimenti, risvolto positivi tra sabato e domenica. Sul lavoro scarsi guadagni, ma Giove favorevole aiuterà a recuperare entro la primavera.