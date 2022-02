Mercoledì 2 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 33° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 332 giorni.

Santi del giorno: San Burcardo di Würzburg (Vescovo)

Accadde Oggi

962 – Ottone I di Sassonia è incoronato da papa Giovanni XII;

1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal re di Francia Filippo il Bello, inizia la Cattività avignonese;

1536 – Lo spagnolo Pedro de Mendoza fonda Buenos Aires, in Argentina;

1703 – Un violento terremoto del X grado della scala Mercalli colpisce L’Aquila e il suo circondario causando oltre 6.000 morti;

1709 – Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un’isola deserta, ispirerà il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe;

1848 - Corsa all’oro in California: la prima nave di emigranti cinesi in cerca di fortuna in California arriva a San Francisco

1870 – Viene rivelato che il famoso gigante di Cardiff era solamente minerale di gesso inciso, e non i resti pietrificati di un essere umano

1878 – La Grecia dichiara guerra alla Turchia

1925 – Una slitta trainata da cani arriva a Nome (Alaska) per consegnare del siero anti-difterite, ispirando la famosa gara Iditarod

1933 – Adolf Hitler scioglie il parlamento tedesco

1935 – Il poligrafo, viene testato per la prima volta. Leonard Keeler conduce l’esperimento a Portage (Wisconsin)

1943 – Seconda guerra mondiale: con la resa delle ultime sacche di resistenza tedesca si conclude la battaglia di Stalingrado con la vittoria completa dell’Armata Rossa;

1945 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill partono per incontrare il leader sovietico Josif Stalin nella Conferenza di Jalta

1972 – L’ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di sangue

1989 – Invasione sovietica dell’Afghanistan: l’ultima colonna blindata dell’Unione Sovietica lascia Kabul, ponendo fine a nove anni di occupazione militare;

1990 - Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis;

2013 – Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “la Leggenda”, un militare statunitense nonché il miglior cecchino degli U.S. Navy SEAL; affermò di aver ucciso più di 255 guerriglieri iracheni.

2007 – L’ispettore Raciti vittima del tifo violento: Morire a quarant’anni compiendo il proprio dovere nell’arginare la violenza e la barbarie che inquinano da sempre lo sport. E’ il tragico destino cui andò incontro un poliziotto catanese, padre di due figli, colpevole di trovarsi a prestare la propria attività di servizio d’ordine, in un maledetto venerdì di febbraio.

1922 – Pubblicato l’Ulisse di Joyce: Caposaldo della letteratura del Novecento e opera cruciale nella nascita del romanzo moderno, l’Ulisse di James Joyce venne pubblicato a Parigi dalla libreria “Shakespeare and Company”, luogo d’incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald.

Nati

1882 – James Joyce: Tra i massimi scrittori del Novecento, con la sua rivoluzione stilistica aprì la strada al modernismo letterario. Irlandese di Dublino, rimase sempre legato alla sua terra.

1977 – Shakira: Star del pop latino, è una delle artiste più sexy della musica internazionale e la sua “sensualità innocente” ha conquistato anche lo scrittore conterraneo e premio Nobel, Gabriel Garcia Marquez.

1936 – Carlo Delle Piane: Da giovanissimo protagonista della commedia all’italiana degli anni Cinquanta e Sessanta è passato, in età adulta, a un genere più impegnato guadagnando consensi e riconoscimenti.

Scomparsi oggi

1995 – Fred Perry: Nato a Stockport (Inghilterra) e morto a Melbourne (Australia) nel 1995, è stato un tennista vincitore del torneo di Wimbledon per tre volte (1934, 1935 e 1936). Frederick John Perry (questo il suo nome completo) ha vinto anche altri cinque tornei del Grande Slam. Ha giocato pure a tennistavolo, diventando campione mondiale nel 1929.

1996 – Gene Kelly: Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, il vero nome era Eugene Curran Kelly, ma come attore, ballerino e coreografo di musical era conosciuto semplicemente come Gene Kelly. Accanto a Judy Garland, si presentò come un talento della danza, unendo alle doti atletiche quelle canore e recitative.

