Mercoledì 2 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 2 marzo. E’ il 61° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 304 giorni.

Santi del giorno: San Quinto il Taumaturgo (Confessore)

Accadde Oggi

629 – Maometto compie a La Mecca la ?umrat al-qa???

986 – Luigi V l’Ignavo diventa re dei Franchi

1807 – Abolizionismo: il Congresso degli Stati Uniti d’America approva un atto per cui è “proibita l’importazione di schiavi in qualsiasi porto o luogo all’interno della giurisdizione degli Stati Uniti… da qualsiasi regno, luogo o nazione estera.”

1818 – L’archeologo padovano Giovanni Battista Belzoni entra nella piramide di Chefren. Belzoni, già prima di entrare nella piramide di Chefren, aveva raccolto una notevole collezione di antichità egizie, effettuato imprese colossali e fatto scoperte sensazionali, tra le altre la tomba di Seti I e l’accesso al tempio maggiore di Abu Simbel.

1855 – Alessandro II di Russia diventa Zar della Russia

1903 – A New York apre il Martha Washington Hotel, è il primo albergo riservato esclusivamente alle donne.

1919- Nasce a Mosca il Comintern, la Terza Internazionale Comunista . Lo scopo dell’organizzazione, voluta dai bolscevichi, è di coordinare in tutto il mondo l’azione dei partiti comunisti per creare le premesse di una “Rivoluzione mondiale”.

1939- Il cardinale Eugenio Pacelli è eletto Papa nel giorno del suo 63esimo compleanno . Pacelli sceglie il nome di Pio XII, per sottolineare la continuità di intenti e di operato con il suo predecessore, Pio XI.

1946 – Ho Chi Minh è eletto Presidente del Vietnam del Nord

1956- Re Hussein di Giordania invita alle dimissioni Glubb Pascia alias sir John Glubb il militare inglese entrato nella storia del Medio Oriente per aver creato la Pattuglia del deserto, cuore della Legione araba, l’unico esercito arabo a distinguersi per organizzazione e disciplina nel corso del primo conflitto arabo-israeliano del 1948-49.

1956 – Il Marocco si dichiara indipendente dalla Francia

1969 - Si svolge a Tolosa il primo volo sperimentale del Concorde.

1990 – Nelson Mandela viene eletto vice presidente dell’African National Congress.

1998 – I dati della sonda Galileo indicano che la luna di Giove Europa ha oceani liquidi sotto una spessa crosta di ghiaccio

2000- L’ ex dittatore cileno Augusto Pinochet torna in Cile . Dopo 503 giorni di arresti domiciliari a Londra e dopo un lungo ping pong giudiziario, il governo inglese lascia partire Pinochet.

2002 – Gli Stati Uniti danno il via all'Operazione Anaconda contro i Talebani e Al-Qaida in Afghanistan

2003 – Presso Castiglion Fiorentino, durante un normale controllo su un vagone ferroviario, ha luogo una sparatoria tra gli agenti della PolFer e il brigatista Mario Galesi, che resterà ucciso insieme al sovrintendente della Polfer Emanuele Petri. L’azione porterà tuttavia alla cattura della brigatista Nadia Desdemona Lioce

2004 Durante i festeggiamenti dell’Ashura sciita in Iraq, attacchi di kamikaze sunniti provocano oltre 180 vittime e 500 feriti tra Baghdad e Kerbela. Il rapporto preliminare delle squadre di ispezione delle Nazioni Unite, confermato nel settembre 2004, dichiara che l’Iraq non ha posseduto armi di distruzione di massa di una certa rilevanza dopo il 1994.

2008 - Viene battuto il record di velocità su rotaia italiano: 355 km/h sulla linea ad alta velocità Milano – Bologna.

2014 – Il film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino vince l’Oscar come miglior film straniero.

1896 – Becquerel scopre la radioattività: Uno scienziato francese si accorse per primo dell’esistenza di un fenomeno naturale che, se governato o indotto artificialmente, avrebbe fornito utili strumenti di indagine alla chimica e alla medicina. In caso contrario, veniva a costituire un pericolo letale per l’uomo.

1933 – Esordio al cinema di King Kong: Un gorilla di 10 metri, sopravvissuto sull’isola del Teschio, con altre creature, all’estinzione dei dinosauri, si ritrova catapultato tra i grattacieli di New York, dove, per amore di una donna, si compie il suo tragico destino.

Nati

Sei nato oggi? Hai una natura fortemente impressionabile: sei attratto dalla magia ma fai molta attenzione perché potresti essere vittima di individui senza scrupoli. Cerca invece di concentrare le tue energie sul lavoro dove con un po’ di impegno e costanza in più, potresti ottenere ottimi risultati. La vita affettiva è felice e puoi contare su di un partner tenero, affettuoso e, nello stesso tempo, abbastanza pratico da aiutarti nelle tue scelte.

1942 – Lou Reed: Artista decadente per antonomasia, è tra i pochi che sono riusciti a coniugare la poesia con il rock. Americano di Brooklyn, Lewis Allan Reed soffre fin da piccolo il male di vivere.

1971 – Stefano Accorsi: Partita da una battuta in inglese maccheronico, la sua carriera di attore a un certo punto ha messo la “freccia” seguendo il “red carpet” dei palcoscenici internazionali.

1924 – Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.

1962 – Jon Bon Jovi: Musicista poliedrico, è tra i big del rock mondiale, nello specifico del genere hair metal che ha reso popolare con la sua omonima band. Nato a Perth Amboy, nel New Jersey.

Scomparsi oggi:

1991- Muore a Parigi Serge Gainsbourg, cantautore, musicista e poeta. Attingendo a vari ambiti musicali, dal jazz, all’afro-cubana, al rap, al reggae, Gainsbourg contribuisce al rinnovamento della musica francese.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. La Luna è opposta e potrebbe generare qualche problema, soprattutto se stai provando a ricucire uno strappo d’amore. Se vivi un amore in crisi dall’anno scorso devi assolutamente cercare nuove soluzioni. I separati potranno contare su un periodo positivo ma dovete dimenticare il passato. Nel lavoro, verrà riconosciuto il lavoro svolto nelle ultime settimane.

Toro. Febbraio è stato pesante, marzo ti chiede riconciliazioni in amore: cerca di fare il possibile. Nel lavoro un mese fa ti sentivi totalmente smarrito, marzo però ti regalerà soluzioni.

Gemelli. Le stelle vorrebbero aiutarti ad amare, ad innamorarti ma la vera domanda è: sei pronto? Tutto dipende da ciò che hai vissuto prima. Nel lavoro se stai guadagnando bene in queste ore sarai favorito: occasioni importanti attorno al 10 marzo.

Cancro. Dovresti sapere che in amore far polemiche è inutile. Chi sta vivendo una relazione difficile adesso dovrà capire cosa fare. Nel lavoro cerca di fare buon viso a cattivo gioco perché nei prossimi mesi otterrai davvero belle soddisfazioni.

Leone. Potresti essere un po’ agitato in amore, forse quasi scontroso. Non abbiamo più le stelle complesse di febbraio ma alcune tensioni restano. Nel lavoro c’è ancora una soluzione complicata: ti invitiamo alla pazienza.

Vergine. Venere è opposta: cerca di non fare una “questione di principio” per tutto. Molto dipenderà dal tipo di relazione che vivi ma oggi, più che mai, evita le polemiche. Nel lavoro buone stelle: molto dipenderà dall’età ma ci sono incarichi e progetti importanti in vista. Visti tuoi impegni passati è impossibile sbagliare ora.

Bilancia. Se sei un cuore solo probabilmente devi solo ritrovare un po’ di fiducia nel futuro. Nel lavoro la fortuna è dalla tua parte, potresti risolvere un problema che ti porti dietro da un paio di giorni: coraggio.

Scorpione. Ti sentirai più forte in amore, attenzione però a non potare le tensioni in casa. Nel lavoro non commettere errori in questi giorni: so che vorresti buttare tutto all’aria ma cerca di mantenere la calma.

Sagittario. Se hai vissuto diversi problemi in coppia abbiamo un oroscopo parecchio agitato, il cielo è decisamente nuvoloso. Nel lavoro le proposte che farai in questo mese saranno accettate: ricorda però che gli impegni poi vanno portati a termine.

Capricorno. La Luna non è favorevole ma questo non significa che ci sarà una discussione in amore: sii solo più cauto. Nel lavoro oggi e domani avrai belle opportunità per far valere le tue idee. Probabilmente ci saranno spese importanti in vista.

Acquario. In amore la situazione è buona: tuttavia se una storia è in crisi conviene affrontare subito il problema, non rimandare a domani ciò che potresti fare oggi. Nel lavoro se sei agitato non fare mosse azzardate. Ci sono tanti pianeti nel tuo segno, Giove, Saturno, Mercurio… purtroppo questo crea un po’ di confusione.

Pesci. Attenzione a questi giorni: farai degli incontri molto interessanti; preparati, conoscenze intriganti in vista. Nel lavoro vale la pena di dar credito ai suggerimenti che arrivano da nuovi collaboratori. L’aria è positiva.