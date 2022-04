Mercoledì 20 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 aprile è il 110º giorno del calendario gregoriano. Mancano 255 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Sara di Antiochia. La sua storia è legata a quella delle persecuzioni contro i cristiani che caratterizzano i primi secoli in cui il cristianesimo si diffuse. Della sua vita si conosce poco.

Etimologia: Sara, deriva dall’ebraico “sarah”, “principessa”, già diffuso tra gli Assiro-Babilonesi come “Saraa”. Latinizzato in “Sara”, è ancora oggi attestato con questa forma..

Accadde Oggi

1303 – Con la bolla papale In suprema praeminentia dignitatis , Bonifacio VIII istituisce lo Studium Urbis (oggi Università di Roma La Sapienza)

1657 – Gli ebrei di New Amsterdam (l'attuale New York) ottengono il diritto alla libertà di religione

1865 – Bologna, nasce la prima banca popolare italiana, la Banca Popolare di Credito

1940 - Prima dimostrazione pubblica di un microscopio elettronico

1945- E’ il giorno del cinquantaseiesimo compleanno del Fuhrer . Berlino è investita da pesanti bombardamenti da parte delle truppe sovietiche. Mentre Hitler decora fuori del bunker i militari del suo Reich, i carri armati sovietici sono a trenta chilometri da Berlino.

1962- Ad Algeri viene arrestato il generale Raoul Salan, anima nera e vero "deus ex machina" dell'OAS , l'organizzazione che aveva tentato in tutti i modi di impedire l'indipendenza dell'Algeria con quasi 2000 attentati.

, l’organizzazione che aveva tentato in tutti i modi di impedire l’indipendenza dell’Algeria con quasi 2000 attentati. 1972 – L’Apollo 16 si posa sulla superficie della Luna

1999- Alle 11:19 inizia il massacro alla Columbine High Shool, non lontano da Denver . Eric Harris e Dylan Klebold, studenti della Columbine, sparano per 50 minuti a compagni di scuola e insegnanti. Il bilancio è di 13 morti, 12 studenti e 1 professore, e 24 feriti.

2001- Berlino. Muore stroncato da un infarto, durante la direzione dell'Aida, il maestro Giuseppe Sinopoli . Nato a Venezia il 2 novembre 1946, all'inizio degli anni Ottanta subentra a Muti alla guida della Philarmonia Orchestra di Londra.

2008 – Papa Benedetto XVI visita Ground Zero a New York, luogo originario delle Twin Towers, distrutte l'11 settembre 2001

2013 – Italia: Giorgio Napolitano viene eletto per la seconda volta consecutiva Presidente

1964 – Ferrero produce il primo vasetto di Nutella: Nasce come dolce dei poveri nel pieno dei favolosi anni Sessanta. In poco tempo, mezzo mondo si accorge di non potere più farne a meno, scatenando un fenomeno sociale che non conosce declino. Dal cinema alla letteratura in tanti rendono omaggio alla Nutella, quale eccellenza del made in Italy.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita interiore ricca e stimolante. Sei attratto dai misteri della psiche (inclusi quelli che hanno a che fare con il paranormale), della natura e di questi tuoi interessi potresti fare la tua professione. Non sempre le cose saranno facili: qualche volta dovrai superare delle difficoltà pratiche, ma la serenità non verrà mai meno e col tempo otterrai i riconoscimenti che ti spettano. In amore sei molto romantico e i tuoi sogni saranno coronati da un incontro felice.

1893 – Joan Miró: Uno dei principali esponenti del surrealismo pittorico, con la continua ricerca dell’essenziale innovò il linguaggio artistico, influenzando le avanguardie europee e grandi maestri come Salvador Dalì. Nato a Barcellona e morto a Palma di Maiorca nel dicembre del 1983.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – I legami sono armoniosi, potresti fare un incontro importante. Sul lavoro invece presto le cose andranno come desideri.

Toro – In amore ci vuole prudenza, potresti correre il rischio di sentirti annoiato. Sul lavoro invece se devi fare delle proposte muoviti subito.

Gemelli – In amore se oggi devi rivedere un ex sii cauto. Sul lavoro invece la situazione presto si sboccherà.

Cancro – Cerca di non essere eccessivamente permaloso nei confronti del partner. Sul lavoro invece non farti il sangue amaro, dalla prossima settimana le cose miglioreranno.

Leone – In amore le emozioni di questo periodo sono positive. Sul lavoro invece con Giove favorevole a maggio ci sarà una ventata di novità.

Vergine – In amore c’è un po’ di tensione, non mettere in discussione tutto. Sul lavoro invece se hai da poco cambiato attività cerca di andare d’accordo con i colleghi.

Bilancia – Ottimo periodo per i sentimenti, se sei single guardati intorno. Sul lavoro invece potrebbero esserci delle discussioni con capi e referenti.

Scorpione – In amore inizia fin da ora a programmare qualcosa di bello per il futuro. Sul lavoro invece la fatica si fa sentire ma i frutti dell’impegno saranno premiati.

Sagittario – Con la Luna nel segno le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece trattative e accordi procedono a rilento.

Capricorno – Favorite le emozioni e gli incontri, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece i nuovi progetti hanno una marcia in più.

Acquario – In amore la giornata è un po’ strana, non alimentare polemiche. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti, qualcosa si sta muovendo.

Pesci – In amore oggi potresti essere più malizioso del solito. Sul lavoro invece la tua creatività sarà premiata.