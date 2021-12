Martedì 21 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 dicembre è il 355º giorno dell’anno. Mancano 10 giorni alla fine dell’anno.

Nell’emisfero boreale il solstizio d’inverno (primo giorno d’inverno) cade in questa data, che risulta quindi essere il giorno con meno ore di luce nel corso dell’anno (al 45° N, infatti sorge alle 7:24 e tramonta alle 16:34).

Accadde oggi

164 a.C. – Giuda Maccabeo restaura il Tempio di Gerusalemme. Questo evento viene celebrato per 8 giorni nella festività ebraica dell’Hanukkah.

1872 – La HMS Challenger salpa da Portsmouth per una spedizione scientifica di 4 anni che getterà le basi dell’oceanografia

1891 – Viene giocata la prima partita di pallacanestro

1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio

1925 – Viene presentato a Mosca, al teatro Bol’šoj, il film “La corazzata Potëmkin ”

1958 – Charles de Gaulle viene eletto come primo presidente della Quinta Repubblica francese

1966 – Lanciata la sonda sovietica Luna 13, alluna il 24 nell’Oceanus Procellarum

1968 – Lancio dell’Apollo 8

1975 – Sei persone, incluso Carlos (lo Sciacallo), rapiscono i delegati alla conferenza dell’OPEC a Vienna.

1989 – A Bucarest Nicolae Ceau?escu convoca un’assemblea del Partito Comunista Romeno per condannare le proteste iniziate cinque giorni prima a Timi?oara. Ma la piazza gli si volge contro ed inizia la rivolta nella capitale romena, che si propaga poi alle altre città.

1993 – Il TGV Réseau N.511 diretto a Parigi deraglia a Ablaincourt-Pressoir, ferendo 25 persone ferme in stazione. Con i suoi 300 km/h è il più veloce incidente ferroviario della storia.

2012 – Questo giorno è stato considerato come la data di fine di un ciclo di 5.126 anni nel calendario del periodo mesoamericano, che porta ad aspettative diffuse di eventi catastrofici.

1913 – Primo esempio di parole crociate: Nel supplemento domenicale del quotidiano New York World (di proprietà di Joseph Pulitzer, icona del giornalismo anglosassone che gli dedicò il suo premio più prestigioso), il 21 dicembre del 1913, il giornalista britannico Arthur Wynne pubblicò un nuovo gioco enigmistico denominato word-cross puzzle. A distanza di tempo venne considerato il primo esempio delle “parole crociate” così come oggi le conosciamo.

1900 – Landsteiner scopre i gruppi sanguigni: Subire una trasfusione nei secoli passati, voleva dire, nel 90% dei casi, andare incontro a morte certa. Nessun medico sapeva darsi una spiegazione del perché questo sistema non funzionasse, tranne in rarissime eccezioni.

1937 – Primo lungometraggio Disney: «Impara a fischiettar, vedrai che tutto il mondo più giocondo sembrerà». Un motivo che rimase impresso sulle labbra degli spettatori che, il 21 dicembre del 1937, assistettero alla prima di Biancaneve e i sette nani.

Nati

Sei nato oggi? Il tuo scopo nella vita è chiaro: vuoi emergere e raggiungere una posizione importante. Per riuscirci devi però superare l’indecisione e i tentennamenti che spesso ti sono di ostacolo. Arte e commercio ti sono particolarmente congeniali; un socio più maturo e riflessivo ti sarà d’aiuto. In amore avrai due rapporti importanti e il tuo matrimonio ti favorirà nella carriera.

1937 – Jane Fonda: Un’eroina del cinema, sulla cresta dell’onda soprattutto dalla fine degli anni Sessanta agli Ottanta. Nata a New York, è figlia d’arte: suo padre, il grande Henry Fonda (una star del genere western), la introduce nell’ambiente di Hollywood, dove Jane esordisce nel 1960.

1940 – Frank Zappa: Artista di straordinario talento, nato a Baltimora, nel Maryland, e morto a Los Angeles nel 1993, è annoverato tra i maggiori compositori del Novecento

Scomparsi oggi:

1991 – Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.

1824 – James Parkinson: Medico, paleontologo e geologo britannico, nacque a Londra. Figlio del chirurgo John Parkinson, James studiò e si laureò alla “London Hospital Medical College” e già nel 1784 iniziò la carriera come chirurgo e, poco dopo, fu nominato membro della Medical Society di Londra.

1928 – Luigi Cadorna: Nato a Pallanza (oggi parte del comune di Verbania, in Piemonte), è stato un noto generale e politico italiano durante il Regno d’Italia. Nominato da Vittorio Emanuele III Capo di Stato Maggiore nel 1914, diresse l’esercito italiano per gran parte della Prima guerra mondiale, fino alla drammatica disfatta di Caporetto, dopo la quale venne sostituito da Armando Diaz.

1940 – Francis Scott Fitzgerald: Annoverato tra i maggiori narratori statunitensi del Novecento, Francis Scott Key Fitzgerald nacque a Saint Paul, capitale del Minnesota, e scomparve ad Hollywood nel 1940. Con la sua produzione letteraria, divisa tra quattro romanzi e numerosi racconti, offrì un ritratto spietato della società americana, attraverso la dissacrazione del mito del denaro e l’analisi del disagio generazionale e della condizione giovanile.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox

Questa è una settimana speciale, quella di Natale. Un Natale particolare, che dobbiamo cercare di rendere quanto più bello possibile riempiendolo di amore, bei gesti, bei pensieri. Vediamo se le stelle sono dalla nostra parte, allora! Scopriamolo insieme grazie alle previsioni di Paolo Fox trasmesse su ‘Radio Lattemiele’.

Ariete. Giornata positiva, grazie a Venere che non è più in opposizione. A partire da questa sera ti sentirai meglio, più positivo ed energico, pronto a ricominciare ad affrontare qualsiasi situazione. Approfittane per organizzare una serata distensiva in amore, per recuperare il terreno perso in questi giorni a causa anche del tuo nervosismo. Unica nota negativa l’influsso di Saturno e Giove dissonanti.

Toro. Giornata al ribasso, che parte abbastanza bene ma che nel pomeriggio può avere una battuta d’arresto: potresti accusare una certa stanchezza. Cerca di non farti prendere dal nervosismo e controlla le parole, evita le discussioni. Se devi ottenere qualcosa sul lavoro, probabilmente ci sarà qualche giorno di ritardo e vedrai i risultati proprio con il finire dell’anno. Hai bisogno di maggiore tranquillità in amore, serve attenzione nelle coppie traballanti.



Gemelli. Giornata positiva, specie in amore: sono favorite le rappacificazioni, i chiarimenti, la riscoperta dell’amore e della passione. Attenzione solo se avete in mente una persona troppo distante da voi fisicamente o a livello mentale. Favorita la realizzazione dei progetti.

Cancro. Giornata positiva, in cui potresti avere una buona occasione o un’ottima idea che potrebbe portarti a fare dei cambiamenti importanti nella tua vita, oppure che ti darà le soluzioni che cercavi da tempo. Devi essere più ottimista, a breve inizierà una fase ancora migliore, ma intanto serve il tuo entusiasmo. Questo vale anche per l’amore, quindi muoviti, parla, riavvicinati a qualcuno. Se sei solo, guardati intorno!

Leone. Giornata nervosa e sottotono, in cui potresti sentirti sotto pressione, magari a causa di situazioni nuove o per i troppi impegni a cui sei sottoposto. Lo stress ti allontana dall’amore, ma dovresti cercare di ritagliare un po’ di tempo per i sentimenti. Stessa cosa vale per il fisico: cerca di curarti un po’ di più in questo periodo, sei molto stanco.

Vergine. Qualche problema a livello finanziario non è ancora stato risolto, siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare, ma a breve ci potrebbero essere degli sblocchi importanti. Non trascurare l’amore, dedicati maggiormente al partner. Favoriti i nuovi incontri per chi è solo.

Bilancia. Giornata positiva, puoi dedicare più spazio al relax e al divertimento: non pensare più a nulla e prova a rilassarti al massimo. Certo, dipende dalle possibilità economiche, ma se puoi fai un viaggetto, una gita, una passeggiata, insomma esci, muoviti. L’amore non ha grandi scossoni, ma potrebbero esserci alcune preoccupazioni di tipo economico specie nelle giovani coppie.

Scorpione. Giornata molto positiva, con i pianeti che sono dalla tua parte e che fanno cresce la passione: approfittane per organizzare qualcosa di bello con la persona amata, anche per farti perdonare di alcune dimenticanze del passato. Puoi davvero vivere un periodo fantastico in amore: ti aspettano mesi senza ombre.

Sagittario. Le stelle parlano di cambiamenti in atto, specie in ambito professionale: non tirarti indietro, non avere timore, ci sono successi in vista. Potrebbe anche trattarsi di un cambio di città, o di mansione, comunque di qualcosa di diverso rispetto al passato. Bene l’amore, non hai pianeti contrari, puoi pensare a progetti importanti.

Capricorno. Giornata positiva, in cui ti senti forte e tranquillo, anche se non tutto quello che devi fare è di tuo gradimento. C’è la possibilità di recuperare in amore, di riavvicinarti a qualcuno o di chiarire una questione in sospeso. In serata le stelle favoriscono i sentimenti e le rappacificazioni, oltre che la passione.

Acquario. Giornata sottotono, in cui la stanchezza si fa sentire. Cercate di fare attenzione, serve prudenza in qualsiasi cosa, specie in amore. Prima di parlare o agire rifletti bene. Devi recuperare un po’ di serenità. Forse sei annoiato o deluso da qualcuno, ma fai attenzione a non rovinare tutto se non sei pienamente convinto.

Pesci. Giornata positiva in amore: cerca di dare spazio ai sentimenti, di stare con la persona amata o di approfittarne per tentare di avvicinare la persona che ti interessa. Le stelle ti danno grande fascino e questa può essere l’occasione giusta. I sentimenti sono favoriti anche per le coppie che hanno vissuto una crisi: tra oggi e domani si può recuperare e riscoprire la passione pura.