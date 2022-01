Venerdì 21 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 21° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 344 giorni.

Santi del giorno: Sant’Agnese (Vergine e Martire) è la protettrice delle vergini, delle fidanzate (scelse Cristo come fidanzato) e dei giardinieri (in quanto la verginità è simboleggiata da un giardino chiuso, "l'hortus conclusus").

Etimologia: Agnese, il nome era già usato dai greci nella forma Haghné, latinizzata in Agnés, e deriva dall’aggettivo haghné con il significato di “casta, pura”.

Accadde Oggi

1189 – Filippo II di Francia e Riccardo I d’Inghilterra iniziano a radunare le truppe per la terza crociata

1793 – Luigi XVI viene ghigliottinato a Parigi in piazza della Rivoluzione

– viene a Parigi in piazza della Rivoluzione 1871 – Viene approvata la legge che trasferisce la capitale d’Italia da Firenze a Roma

1899 – Viene fondata la fabbrica di automobili Opel

1921 - il 21 Gennaio del 1921, esattamente cento anni fa, a Livorno nasceva il Partito Comunista d'Italia

1924 – Vladimir Lenin muore. Josif Stalin inizia ad eliminare i suoi rivali per assicurarsi il ruolo di leader

1925 – L’Albania si proclama repubblica

1968 – Un B-52 precipita in Groenlandia: delle quattro bombe nucleari a bordo, una non venne mai ritrovata.

1977 – Il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della Guerra del Vietnam

1998 – Il papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba, e qui incontra anche Fidel Castro.

2000 – Si svolgono a Tunisi i funerali di Bettino Craxi , l’ex segretario del Partito socialista italiano morto ad Hammamet il 19 gennaio.

2009 - Il presidente statunitense Barack Obama ordina la chiusura del carcere nella baia di Guantánamo

1951 – Arriva il 13 al Totocalcio: «Quote più elevate nei concorsi popolari. La scheda a 13 vi porterà fortuna!» Con questo messaggio accattivante, agli amanti della storica schedina viene annunciato che da domenica 21 gennaio, se vorranno portarsi a casa l’intero montepremi, dovranno indovinare tredici risultati e non più dodici. Una piccola grande rivoluzione nel mondo dei pronostici e della lingua italiana, destinata a durare oltre mezzo secolo.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto indipendente e raramente hai bisogno degli altri. Le tue energie sono tutte concentrate sullo studio, sulla ricerca e sul lavoro. E’ nel campo delle scienze il tuo lavoro ideale, ma anche se la vita ti porterà a svolgere un’altra professione potrai, grazie al tuo spirito critico e alla tua concentrazione, conseguire buoni risultati. In amore sei fedele e romantico ma, forse un po’ troppo esigente.

1944 – Uto Ughi: La sua mirabile abilità con l’archetto lo fa ritenere il maggiore violinista italiano della scena contemporanea ed uno dei più raffinati a livello internazionale. Nato a Busto Arsizio.

1905 – Christian Dior : Imprenditore tra i più innovativi del settore della moda, nato a Granville, in Francia, e morto a Montecatini Terme nel 1957.

Scomparsi oggi:

1950 – George Orwell: Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. Pseudonimo di Eric Arthur Blair, nato a Motihari.

1959 – Cecil B. DeMille: Nato ad Ashfield, nel sud-ovest del Massachusetts, Cecil Blount De Mille è universalmente conosciuto come il padre del cinema di Hollywood, il cui mito ha costruito metaforicamente e materialmente con la sua fulgida carriera di regista e produttore cinematografico statunitense.

1938 – Georges Méliès: Se i fratelli Lumière hanno spalancato la porta sullo straordinario universo del cinema, a lui è riconosciuto il merito di avere mostrato, per primo, al mondo le sconfinate capacità espressive della “settima arte”, attraverso un utilizzo geniale del montaggio.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 21 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore se c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro!

Toro – Venerdì e sabato sono giornate importanti per l’amore e per gli incontri. Sul lavoro, dopo le difficoltà arrivano nuove responsabilità!

Gemelli – In amore cerca di mantenere la distanze dai problemi. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi legati alle finanze, ma fatti aiutare da chi ne capisce di più!

Cancro – Bene la giornata di domenica per parlare con una persona che non è stata molto chiara con te. Sul lavoro, forse nel passato hai sbagliato, ora bisogna recuperare terreno!

Leone – In amore non esagerare con le pretese, soprattutto il 25 e il 26 sarà difficile mantenere la calma. Sul lavoro, sei stanco e spossato!

Vergine – Venere è dalla tua parte, la Luna è intrigante: belle emozioni in amore tra oggi e domani. Sul lavoro, è arrivato il momento di scegliere cosa fare davvero!

Bilancia – In amore la giornata è interessante, bisogna approfittarne. Sul lavoro, domenica sarà importante per fare qualcosa di bello!

Scorpione – Lasciati andare all’amore, con i nati sotto il segno della Vergine e Capricorno potresti vivere belle emozioni. Sul lavoro, hai speso troppi soldi: cerca di rimanere le questioni finanziarie!

Sagittario – In amore c’è un po’ di stanchezza, non bisogna più giocare sulle ambiguità. Anzi, vanno chiarite le storie con Gemelli e Pesci. Sul lavoro, mantieni la calma perché la giornata è negativa!

Capricorno – Bene, oggi si può parlare d’amore e fare incontri piacevoli. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove idee!

Acquario – Domenica è la giornata giusta per farsi avanti in amore. Sul lavoro, ora hai voglia di parlare, sei molto creativo!

Pesci – La Luna oggi e domani in amore può creare dei problemini. Sul lavoro, meglio rimandare alla prossima settimana situazioni importanti. Oggi vai un po’ a rallentatore!