Martedì 21 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 giugno è il 172° giorno del calendario gregoriano. Mancano 193 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Luigi Gonzaga, gesuita. E’ il protettore dei giovani. Il nome Luigi deriva dal nome tedesco Clodoveo e letteralmente significa “illustre in battaglia”. La sua popolarità si deve probabilmente ai molti sovrani francesi omonimi, è tra i 5 nomi più diffusi tra gli uomini in Italia.

Accadde Oggi

1280 – Torino viene ceduta, in cambio della libertà, dal marchese Guglielmo VII del Monferrato a Tommaso III di Savoia: da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia

1321 – Con l‘editto di Poitiers Filippo V di Francia ordina l’eccidio dei lebbrosi

1527- Muore a Firenze Niccolò Machiavelli , una delle intelligenze più acute del Rinascimento italiano. Dal 1498 al 1512, è segretario della Repubblica fiorentina ma, al ritorno a Firenze dei Medici, abbandona la vita politica, ritirandosi in campagna.

1834 – McCormick riceve il brevetto per la mietitrice: A contatto con la vita dei campi nella Valle dello Shenandoah (Virginia), dove viveva con la sua famiglia, il 22enne Cyrus Hall McCormick si preoccupò di come migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori, attraverso numerose invenzioni.

1913 – Prima donna a paracadutarsi da un aereo: Nella storia dell'aviazione statunitense il nome di Georgia Ann Thompson Broadwick è scritto a caratteri cubitali, anche se tutti la ricordano semplicemente come Tiny.

1948 – Nasce il 33 giri: In principio fu il 78 giri, prima evoluzione commerciale del "disco fonografico" inventato nel 1894 dal tedesco Emile Berliner (ricordato anche come inventore del grammofono).

1963- Il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto Papa con il nome di Paolo VI. Montini possiede una forte personalità intellettuale, è una figura seria, riflessiva con un'intensa passione filosofica e teologica.

1976- Il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer ottiene uno straordinario risultato alle elezioni politiche. Con il 34,4 per cento dei voti arriva a pochissima distanza dalla Democrazia Cristiana, che ottiene il 38,4 %

1999 – Per la prima volta il ruolo di allenatore di una squadra del campionato italiano di calcio, la Viterbese, che milita in serie C, viene assunto da una donna: Carolina Morace.

Per la prima volta il ruolo di , la , che milita in serie C, viene assunto da . 2001 – La classifica degli uomini più ricchi del mondo vede in testa Bill Gates, fondatore di Microsoft, con 58 miliardi di dollari. Il più ricco in Italia è Silvio Berlusconi con 10,3 miliardi di dollari.

Nati

Sei nato oggi? Emotivo, sensibile e molto disponibile verso gli altri, corri a volte il rischio di essere ingannato da chi ha meno scrupoli di te. Per evitare delusioni frena i tuoi entusiasmi e valuta con attenzione le persone che ti circondano: otterrai successo nel lavoro e serenità in amore.

1961 – Manu Chao: Cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole, José Manuel Thomas Arthur Chao, in arte Manu Chao, fa della contaminazione culturale l’aspetto identitario della sua produzione musicale.

1905 – Jean-Paul Sartre: Una delle menti più acute del Novecento, per le idee anticonformiste e anti-borghesi divenne un punto di riferimento della contestazione del Sessantotto e un’icona giovanile universale.

