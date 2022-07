Giovedì 21 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 luglio è il 202° giorno del calendario gregoriano. Mancano 163 giorni alla fine dell’anno.

365 – Un maremoto, stimato essere di magnitudo 8.0 della scala Richter, colpisce la città di Alessandria d’Egitto e il suo circondario causando complessivamente 50.000 morti

1798 – Battaglia delle Piramidi: l’esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte sconfigge, nei pressi del Cairo, le forze dei neo-Mamelucchi ponendo fine al loro secolare governo sull’Egitto

1832 – Con il Trattato di Costantinopoli, l’Impero ottomano accetta i termini della Convenzione di Londra: la Grecia diviene indipendente

1858 – A Plombières, in Francia, si incontrano segretamente Cavour e Napoleone III. Gli accordi che seguono portano alla Seconda guerra d’indipendenza italiana

1865 – Nella piazza del mercato di Springfield (Missouri), Wild Bill Hickok uccide Dave Tutt in quello che è considerato il primo vero regolamento di conti del West

1866 – Terza guerra di indipendenza italiana: nella battaglia di Bezzecca i volontari di Giuseppe Garibaldi fermano il tentativo di sfondamento austriaco

1873 – Ad Adair (Iowa), Jesse James e la sua banda eseguono la prima rapina al treno del Selvaggio West (3.000 dollari di bottino)

(3.000 dollari di bottino) 1927 – Germania: ad Adenau Alfredo Binda vince il Campionato del mondo professionisti di ciclismo. I primi posti sono tutti italiani: seguono Binda Costante Girardengo, Domenico Piemontesi e Gaetano Belloni

1970 – Dopo 11 anni di costruzione, la Diga di Assuan in Egitto viene completata

1979 – Omicidio di Boris Giuliano per mano della mafia siciliana a Palermo

1983 – Viene registrata nella base scientifica russa Vostok in Antartide la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, pari a -89,2 °C

2001 – Genova: Durante lo svolgimento del G8 viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all’interno della scuola

1946 – Prima vincita alla schedina: A due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l’invidiabile somma di 463.846 lire (una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio). Lo storico tagliando riporta le seguenti partite: Inter-Milan (risultato finale 0-1), Torino-Juventus (1-0), Bari-Roma (1-0), Pro Livorno-Napoli (2-1). Per ognuna tre pronostici da indovinare: risultato finale e le reti segnate da ognuna delle squadre. Presenti in fondo alla schedina tre “partite di riserva”, prese in considerazione in caso di rinvii e sospensioni delle altre.

Sei nato oggi? Coraggio, fiducia in te stesso, ambizione, lealtà e generosità sono le doti che ti permettono di giungere al successo nel lavoro, senza per questo rinuciare all'affetto e alla stima altrui.

1951 – Robin Williams: Le sue interpretazioni sul set risultano sempre di profonda intensità, sia quando commuove sia quando strappa un sorriso.

1899 – Ernest Hemingway: La sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale.

1948 – Beppe Grillo: Dopo esser stato per dieci anni un protagonista dell’intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell’attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano.

Ariete: E’ possibile che tu abbia talmente tante idee per la testa e che abbia talmente tante cose da fare che non trovi il tempo per i sentimenti. Il punto non è se vivere o meno determinate relazioni ma farlo con maggiore serenità.

Toro: E’ una giornata che nasce sotto buoni auspici che parla di sentimenti ritrovati e soprattutto porta grandi vantaggi, quel grande vigore che confina con la tua testardaggine.

Gemelli: Questa giornata parla di una certa agitazione che c’è nell’aria che è presente nella tua vita e crea qualche problema dal punto di vista fisico.

Cancro: In questi giorni arrivano risposte migliori. Nella prima metà di giugno ci sono stati grossi problemi e probabilmente nella seconda parte hai dovuto chiudere qualcosa a livello lavorativo.

Leone: Al momento il problema più concreto è legato ai soldi, soprattutto se in testa hai tanti progetti validi e ti servono fondi importanti per realizzarli.

Vergine: Questa giornata ti invita a parlare d’amore con più serenità a godersi un’estate ricca di emozioni e buone relazioni.

Bilancia: Ritroverete energie fisiche e mentali per aprirvi a nuovi piacevoli esperienze. Ovviamente dovete predisporvi nella maniera giusta.

Scorpione: Ogni tanto mettere da parte l’orgoglio può essere la mossa giusta. In questo periodo potresti essere un po’ nervoso e irascibile, cerca di non perdere la calma.

Sagittario: La Luna è nel tuo segno e vi darà tanta creatività e domani potresti mettere in mostra le tue grandi qualità e capacità, anche a livello personale oltre che per quanto riguarda l’aspetto sentimentale.

Capricorno: Il Sole in opposizione nel vostro segno vi spronerà a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. Consultarvi con un amico anticonvenzionale ed eclettico potrà fornirvi ulteriori spunti di riflessione.