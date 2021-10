Giovedì 21 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 ottobre è il 294º giorno del calendario gregoriano. Mancano 71 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Orsola e compagne (Martiri) protettrice di ragazze e scolare.

Etimologia: Orsola, da “ursus”, nome latino indicante “orso”, ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana

Accadde oggi

1492: Cristoforo Colombo attracca nell’isola di San Salvador

1520: Magellano attraversa lo stretto che prenderà il suo nome

1797 – Nel porto di Boston viene varata la fregata della marina statunitense USS Constitution, che andrà a combattere i pirati barbareschi al largo della costa di Tripoli (nel 1805 il Trattato di pace di Tripoli, verrà firmato sul ponte della Constitution)

1805 – Guerre napoleoniche: Battaglia di Trafalgar – La flotta navale britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge una flotta Franco-Spagnola al largo della Spagna

1866 – Annessione attraverso plebiscito, a seguito della terza guerra di indipendenza, del Veneto al Regno d’Italia

1879 – Thomas Edison testa la prima lampadina funzionante in modo efficace (resterà accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi)

1941 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche in Jugoslavia si scatenano uccidendo migliaia di civili

1945 – In Francia le donne vanno a votare per la prima volta

1959 - A New York apre al pubblico il Guggenheim Museum progettato da Frank Lloyd Wright

1967 – Guerra del Vietnam: più di 100.000 dimostranti si radunano a Washington. Una manifestazione pacifica al Lincoln Memorial viene seguita da una marcia sul Pentagono e da scontri con i soldati e gli United States Marshal che proteggono l’edificio (L’evento si protrarrà fino al 23 ottobre; in 683 verranno arrestati). Dimostrazioni simili si svolgono in Giappone ed Europa Occidentale

2001 – Viene presentato il primo iPod

2010 – La Birmania viene denominata ufficialmente Repubblica dell’Unione di Myanmar

Nei film - Il 21 ottobre 1985 Marty Mc Fly viaggia nel 1955 a bordo di una DeLorean.

1996 – Prima puntata di Un posto al sole: Sulla collina di Posillipo, affacciato sul mare, sorge Palazzo Palladini, residenza storica dell’omonima famiglia, tra le più influenti della città. L’ultimo discendente nobile, il conte Giacomo, muore dopo aver fatto testamento lasciando la “terrazza” (chiamata così per lo splendido panorama sul golfo di Napoli) alla figlia naturale Anna, che ha avuto con la sua governante. È la trama del primo episodio di Un posto al sole, prima soap opera interamente prodotta in Italia

Nati

Sei nato oggi? Non c’è dubbio che i nati il 21 ottobre siano molto diversi dagli altri, tanto nella personalità quanto nelle opinioni. Se nelle occasioni sociali o professionali si mostrano in genere affascinanti e attraenti, quando entrano in gioco i loro affari personali assumono spesso un atteggiamento provocatorio, persino enigmatico. In effetti, i loro rapporti con gli altri sono molto complicati e certo il carattere critico e talvolta contestatore non contribuiscono a renderli più semplici.

1947 – Riccardo Fogli: Toscano di Pontedera, come cantante è stato tra i grandi protagonisti della scena musicale italiana nel ventennio 70-80, prima con i Pooh e poi come solista.

1846 – Edmondo De Amicis: Il narratore per eccellenza dell’Italia risorgimentale. Così viene ricordato Edmondo De Amicis nei libri di storia e nei manuali di letteratura italiana.

Scomparsi

1969 – Jack Kerouac: Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria.

