Sabato 23 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Giorgio (Martire di Lydda) è il protettore di alabardieri, fabbricanti d’armi, cavalieri, cavalli, militari, scout, lebbrosi e mariti.

Etimologia: Giorgio, dal greco “gheorgòs”, che vuol dire “agricoltore”, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo occidentale, in particolare in Francia, Germania e Inghilterra, a partire dall’epoca bizantina.

Oggi è la Giornata mondiale del libro: evento patrocinato dall’UNESCO al fine di promuovere la lettura. Il 23 aprile di ogni anno si festeggia, con numerose manifestazioni in tutto il mondo, il piacere della lettura e si valorizza il contributo che gli scrittori danno allo sviluppo della cultura e del progresso nel mondo.

215 a.C. – Un tempio dedicato a Venere viene eretto sulla somma del colle del Campidoglio a Roma a ricordo della Repubblica romana sconfitta al Lago Trasimeno in Umbria

1348 – Inghilterra: Re Edoardo III proclama il giorno di San Giorgio e fonda l’Ordine della Giarrettiera

1407 – A Genova nasce il Banco di San Giorgio

1616 – Stesso giorno di morte degli scrittori William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega motivo per cui l’UNESCO ha proclamato questo giorno “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”

1915 – Armenia: nella notte tra il 23 e il 24 aprile scrittori, intellettuali, uomini politici vengono prelevati nelle loro case e deportarti; ha inizio il Genocidio armeno

2005 – Nasce YouTube : alle ore 20:27 viene registrato il primo account e viene caricato il primo video , intitolato Me at the zoo

1946 – Brevettata la Vespa: «Non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a due ruote». E’ solo uno dei tanti spot che accompagnò l’uscita del mezzo di trasporto, considerato un’icona dell’italianità dal Dopoguerra ad oggi. Con la Vespa nacque non solo un nuovo modo di vivere la strada ma un fenomeno di costume che varcò i confini nazionali, trovando spazio nel cinema di ogni tempo.

Sei nato oggi? La tua serenità interiore è tale che nulla riesce a turbarla. Hai una carattere accomodante, paziente e affettuoso. Intorno a te si respira calma ed armonia. La tua casa è accogliente, il partner ti adora e i figli sono felici. Il lavoro, a questo punto è proprio secondario, c’è e ci sarà sempre, gli dedicherai le giuste energie ed otterrai il giusto guadagno, ma non permetterai mai che la carriera venga prima degli affetti.

1564 – William Shakespeare: Nella storia dell’umanità è il più illustre drammaturgo, per la letteratura inglese è il massimo poeta, anche detto il Bardo. Nato a Stratford-upon-Avon.

1616 – William Shakespeare: Nella storia dell’umanità è il più illustre drammaturgo, per la letteratura inglese è il massimo poeta, anche detto il Bardo. Nato a Stratford-upon-Avon, a nord-ovest di Londra.

1616 – Muore a Madrid lo scrittore Miguel de Cervantes Saavedra, autore del “Don Chiosciotte della Mancia“

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Potrebbero esserci complicazioni con una persona del segno della Vergine. Questo cielo comunque non pregiudica rapporti stabili, forse in questo periodo però ti stai concentrato tanto sul lavoro. Proprio in questo campo chi ha un’attività in proprio potrebbe ottenere molto.

Toro. Se c’è una disputa in amore o intendi risolvere un piccolo problema oggi avrai Sole, Luna, Mercurio e Venere favorevoli. Nel lavoro anche se hai perso un po’ di soldi ultimamente la fine del mese porterà soluzioni.

Gemelli. Nella giornata di oggi sarai meno predisposto ad accettare cose che non ti vanno bene. Ci vuole un po’ di prudenza con gli altri. Nel lavoro sei distratto, attento a non perdere le chiavi o il portafogli: cerca di mantenere la calma.

Cancro. Oggi la Luna è favorevole così come sono attivi il Sole, Mercurio e Venere: l’amore procede a gonfie vele. Nel lavoro da gennaio qualcosa è cambiato: ora tocca impegnarsi in ciò che ti va di fare.

Leone. L’amore torna ad essere complesso: non riuscirai stare accanto a chi desideri. Nel lavoro è giusto provare a risolvere i problemi ma non si ottiene tutto subito.

Vergine. Per tanti ritrovare l’amore è importante, per le coppie forti invece c’è possibilità di pensare ad un progetto importante. Nel lavoro hai una grande energia positiva, entro poche settimane raggiungerai un accordo.

Bilancia. Con questa situazione si può vivere decisamente in maniera serena un amore. Nel lavoro ti senti stanco, forse ci sono tante novità. Qualcosa decollerà nelle prossime settimane.

Scorpione. Quando ci sono opposizioni dei pianti tutto sempre complicato, forse accuserai troppo le polemiche. Nel lavoro lasciare il certo per l’incerto ora è decisamente da non fare.

Sagittario. La situazione generale non è delle migliori: nulla di grave ma cautela oggi e domani. Nel lavoro Giove è favorevole nel tuo segno e lo sarà per diversi mesi.

Capricorno. Oggi e domani l’amore andrà bene: Luna, Venere, Sole e Mercurio tutti favorevoli. Nel lavoro non lasciarti scoraggiare: tutto ripartirà nelle prossime settimane

Acquario. Il fine settimana ti invita ad essere più predisposti nei confronti degli altri. Nel lavoro attenzione se devi firmare un accordo o se ci sono questioni legali da risolvere.

Pesci. Forse oggi sarà bene lasciar andare le cose in amore, venerdì e sabato sono due giornate sotto tono. Nel lavoro puoi migliorare: Sole, Mercurio e Venere sono favorevoli.