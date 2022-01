Domenica 23 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 23° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 342 giorni.

Santi del giorno: Sant’Emerenziana (Vergine e Martire)

Il 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della torta

Accadde Oggi

1799- Dopo la rivoluzione francese e sull’onda della Prima Campagna d’Italia napoleonica, le truppe francesi entrano a Napoli e istituiscono la Repubblica Napoletana , conosciuta anche come Repubblica Partenopea.

Dopo la rivoluzione francese e sull’onda della Prima Campagna d’Italia napoleonica, , conosciuta anche come Repubblica Partenopea. 1896- Wilhelm Conrad Rontgen , all’Università di Wurzburg, riesce ad andare oltre i confini del visibile e scopre i raggi X , realizzando la prima radiografia della storia.

, all’Università di Wurzburg, riesce ad andare oltre i confini del visibile e , realizzando la prima radiografia della storia. 1918- In Unione sovietica il consiglio dei commissari del popolo decreta la fondazione dell’Armata Rossa . A Mosca e a Pietrogrado si tiene il reclutamento di massa.

. A Mosca e a Pietrogrado si tiene il reclutamento di massa. 1960- Il batiscafo Trieste , costruito da Auguste Piccard, stabilisce il record mondiale, raggiungendo i 10.916 metri di profondità nell’abisso Challenger Deep della Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico.

, costruito da Auguste Piccard, nell’abisso Challenger Deep della Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico. 1973- Richard Nixon annuncia che, a Parigi, Kissinger e Le Duc Tho hanno firmato un accordo per il “cessate il fuoco” in Vietnam , con decorrenza dal 28 gennaio.

che, a Parigi, Kissinger e Le Duc Tho hanno firmato un accordo per , con decorrenza dal 28 gennaio. 1984- Sulla pista in cemento del Centro Deportivo di Città del Messico, Francesco Moser batte il record dell’ora , superando il muro dei 50 chilometri. Moser sale a 51,151 chilometri, dopo che quattro giorni prima aveva strappato a Eddy Merckx un primato vecchio di 12 anni.

Sulla pista in cemento del Centro Deportivo di Città del Messico, , superando il muro dei 50 chilometri. Moser sale a 51,151 chilometri, dopo che quattro giorni prima aveva strappato a Eddy Merckx un primato vecchio di 12 anni. 1994 – Fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita Roma-Udinese: una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 chili di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore.

– Fallisce un in occasione della partita Roma-Udinese: una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 chili di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. 2011 – Google nomina amministratore delegato il cofondatore, Larry Page , e paga una liquidazione di 100 milioni di dollari all’uscente Eric Schmidt .

nomina amministratore delegato il cofondatore, , e paga una di dollari all’uscente . 2021 – L’OMS (Oraganizzazione Mondiale della Sanità) decide che è ancora presto per dichiarare l’emergenza di salute pubbluca internazionale per ciò che riguarda la diffusione del coronavirus, che ha causato fino a quel momento nel mondo la morte di 17 persone.

1932 – Primo numero della Settimana Enigmistica: Dall’America passando per Vienna. Lungo questa direttrice sbarcò in Italia la mania di cruciverba e rebus entrando tutti i fine settimana nelle case di milioni di italiani.

Nati

Sei nato oggi? Per tua fortuna una innata autorevolezza sorregge tutte le tue scelte e fa di te una persona di cui ci si fida ad occhi chiusi. Nel lavoro ti verranno spesso affidati incarichi importanti e delicati, che saprai svolgere al meglio. La tua tendenza a dettar ordini e a vederli subito eseguiti, potrebbe però crearti qualche problema in amore, verso cui dovrai cercare di essere un po’ più morbido ed arrendevole.

1832 – Édouard Manet: Un grande maestro della pittura en plein air (all’aperto), fatta di pennellate rapide, di vivacità di colori e di una resa naturalistica della luce, e in ciò anticipatrice della corrente impressionista.

1783 – Stendhal: Annoverato tra i maggiori scrittori francesi dell’Ottocento, le sue opere figurano tra i classici della letteratura europea. Nato a Grenoble, nella Francia sud-orientale, e morto a Parigi.

Scomparsi oggi:

1989- Muore a Figueras, in Catalogna, all’età di 85 anni, il pittore e scenografo spagnolo Salvador Dalì. Legato alle avanguardie artistiche degli anni ’20 e ’30. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggior esponente della corrente surrealista. L’inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema.

1944 – Edvard Munch: Noto come l’esistenzialista dei fiordi, con la sua pittura anticipò gli aspetti peculiari dell’espressionismo, di cui è considerato il padre. Nato a Løten, nel sud-est della Norvegia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Oggi Venere è contraria ma questo non vuol dire che l’amore non ci sia. A livello lavorativo invece dopo un periodo di pausa le cose si rimettono in moto, anche grazie a parenti o amici. Anche la forma fisica è migliorata.

Toro. Il fine settimana promette bene, mentre oggi vuoi mettere in chiaro diverse cose. Sul lavoro invece sembra che manchino certezze, ma non si esclude l’arrivo di novità. A livello fisico hai energia da vendere!

Gemelli. Luna, Sole e Mercurio favorevoli: una bella situazione astrologica che fa crescere la voglia di agire e fare progetti. Lavorativamente parlando Giove aiuta, infatti qualcuno ha vissuto un cambiamento anche se le tensioni familiari sono sempre in agguato. Situazione ideale per ritrovare la forma fisica o cominciare una dieta.

Cancro. Oggi evita polemiche inutili, buona la situazione sul lavoro anche se alcune scelte andrebbero posticipate. Pensa al tuo benessere: non strafare e rilassati un pò!

Leone. In caso di discussioni punta sulla diplomazia. A livello lavorativo sei stanco: non sono in discussioni le tue doti ma qualcuno ha cercato di darti delle colpe e tu non ami le ingiustizie. Con la Luna a favore anche il benessere ne giova.

Vergine. Oggi vuoi vivere le relazioni a tutto tondo mostrando i tuoi lati migliori. Sul lavoro hai una buona capacità comunicativa che ti permette di risolvere i problemi, ma attento: stanchezza in aumento!

Bilancia. Hai una bella energia oggi e la Luna a favore fornisce speranze in più in amore. Anche i piccoli lavori necessitano di attenzione: situazione di recupero da febbraio, cerca di non affaticarti troppo!

Scorpione. Bella situazione astrologiche per i sentimenti. Sul lavoro il periodo è propizio: ora è il momento di agire! Attenzione a non affaticarsi troppo.

Sagittario. Questo fine settimana porta qualche lieve disagio. Sul lavoro se hai iniziato un nuovo progetto non è il momento di mollare! Buon recupero da questa sera.

Capricorno. Sei molto nervoso: oggi e domani attento alle parole, potresti dire cose di che in realtà non pensi! Sul lavoro, si dovrà chiarire qualcosa che non va. Periodo pieno di impegni: stanchezza in aumento!

Acquario. Hai una bella energia oggi e la Luna a favore fornisce speranze in più in amore. Anche i piccoli lavori necessitano di attenzione: situazione di recupero da febbraio, cerca di non affaticarti troppo!

Pesci. In questo fine settimana c’è qualche disagio: distanza fisica o psicologica? Sul lavoro, sei hai iniziato dei nuovi progetti non demordere. Buon recupero a partire da questa sera.