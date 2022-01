Lunedì 24 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 24° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 341 giorni.

Santi del giorno: San Francesco di Sales (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore di scrittori e giornalisti.

Accadde oggi

1848 – Corsa all’oro californiana: James W. Marshall trova l’oro a Sutter’s Mill, nei pressi di Sacramento

1860 – Giuseppe Garibaldi sposa Giuseppina Raimondi . Un’ora dopo riceve una lettera che lo avviso di un tradimento . La nuova moglie ammette e lui le dice: “Signora, voi siete una puttana!“ la lascerà un’ora dopo la cerimonia.

1908 – Robert Baden-Powell dà il via al movimento scout

1943- Si conclude in Marocco, la Conferenza di Casablanca: nome in codice SYMBOL. Durante l’incontro, durato 10 giorni, Churchill, Roosevelt e De Gaulle pianificano lo sbarco in Sicilia. L’Italia è considerata un obiettivo facile per la sua vicinanza con la Tunisia e i suoi conflitti interni.

– (156 voti favorevoli, 161 contrari e 1 astenuto). Prodi rassegna le dimissioni 2011 – Attentato all’aeroporto di Mosca Domodedovo. Un kamikaze si fa esplodere una bomba causando la morte di 37 persone.

– Un kamikaze si fa esplodere una bomba causando la morte di 37 persone. 2012 – Il bilancio del 2011 della Apple fa registrare un record di fatturato di 127 miliardi di dollari, con 15 milioni di iPad e oltre 37 milioni di iPhone venduti nel solo 4* trimestre dell’anno.

24 gennaio 41: Caligola - Davanti a lui tutti dovevano genuflettersi. Si faceva chiamare come gli dei: Giove, Nettuno, Mercurio, e Venere. Spesso infatti si vestiva con abiti femminili, e portava braccialetti e gioielli vistosi. Il suo regno durò solo quattro anni (dal 37 al 41). Fu infatti ucciso il 24 gennaio del 41. Lo pugnalarono trenta volte. Assieme a lui vennero giustiziati tutti i parenti prossimi. Neppure la sua giovane bambina Giulia Drusilla venne risparmiata: fu scaraventata contro un muro.

La morte di Tiberio il 13 marzo del 37 d.C. fu occasione di sollievo per il popolo romano venne ai suoi tempi considerato un tiranno, per via dei cattivi rapporti instaurati con il popolo, il senato e i militari. Pare infatti che la sua morte non fu accidentale.

Quando gli succedette il pronipote Caligola il mondo apparve più roseo. Tutti lo giudicavano con favore. Caligola promosse amnistie, diminuì le tasse, organizzò giochi e feste, rese di nuovo legali i comizi. Questo periodo felice non durò in eterno. Dopo soli sette mesi da Imperatore Caligola venne colto da una improvvisa e strana malattia. Quando poi morì la sorella di Caligola, Drusilla, con la quale pare avesse avuto rapporti incestuosi, la salute mentale dell'imperatore ne risentì ancora di più. Divenne rapidamente cinico, megalomane, sanguinario e assolutamente folle. Condannava a morte per i motivi più futili, e spesso condannava due volte la stessa persona, non ricordando di averla già fatta uccidere.

Nati

Sei nato oggi? L’aspetto della vita che più ti attrae e coinvolge sono le relazioni sentimentali. La tua esperienza nel campo non è indifferente, hai tutte le doti per piacere e, dato che difficilmente sai resistere al fascino di un nuovo amore, non ti mancheranno le occasioni per sperimentare sempre nuove emozioni. In età matura però potresti scegliere una vita affettiva meno eclatante ma più stabile e serena. Il lavoro ti coinvolge poco e ti limiti allo stretto indispensabile.

1979 – Giuliano Sangiorgi: Protagonista del pop italiano con i Negramaro, di cui è il frontman, con la sua voce potente esplora l’universo dei sentimenti umani e le terre soleggiate e ricche di fascino del natìo Salento. Pugliese di Nardò, in provincia di Lecce, si affaccia come chitarrista per poi scoprirsi abile pianista e cantante. Nel 2001 fonda con altri cinque amici la band “Negramaro”, che al terzo album s’impone sulla scena nazionale: con il singolo Mentre tutto scorre , tratto dall’omonimo album, vincono il “Premio della Critica Radio & TV” alla 55ª edizione del Festival di Sanremo.

1977 – Michelle Hunziker: Il suo sorriso e la simpatia sono altrettanto noti al pubblico televisivo italiano e di lingua tedesca. Svizzera di nascita, di Sorengo (nel Canton Ticino), ma italiana d’adozione, Michelle Yvonne Hunziker comincia come modella, a 17 anni, facendosi notare come testimonial di una nota azienda di biancheria intima.

Scomparsi oggi:

2003 – Gianni Agnelli: Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento. Nato a Torino e qui scomparso.

1920- Muore a Parigi Amedeo Modigliani. Nato a Livorno nel 1884, diventa presto l’allievo prediletto di Giovanni Fattori. Nel 1906 si trasferisce nella capitale francese conducendo una vita sregolata. Diventa Modì, il maledetto. Distinto da uno stile complesso, viene comunemente identificato con i ritratti femminili, riconoscibili per i volti eterei e i colli affusolati.

1965- Muore a Londra sir Winston Churchill, il 10 maggio 1940, diventa Primo Ministro. Guida il suo Paese durante la Seconda Guerra Mondiale, portando l’Inghilterra alla vittoria contro le potenze dell’Asse. Modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura, è annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale.

Oroscopo della settimana

Dal 24 al 30 gennaio 2022: oroscopo di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete

L’intera settimana sarà costellata di alti e bassi. Il vostro umore sarà piuttosto oscillante e questo perché da tempo coltivate dei ripensamenti. Magari avete constatato che delle abitudini o un certo modo di fare e pensare non stanno dando i frutti sperati. Cambiare fa bene, perciò non temete e buttatevi sulle sperimentazioni.

Toro

La voglia di emergere sarà elevata in questa settimana in cui avrete molta voglia di rimettervi in discussione. Gennaio è iniziato in maniera particolare e dei progetti hanno subito uno stop. Scavate a fondo e riscoprite il vostro potenziale. Ogni età ha le sue peculiarità, tutto quello che bisogna fare è migliorare l’autostima e credere nelle proprie capacità.

Gemelli

Dopo un periodo di tristezza, le stelle annunciano l’avvicinarsi di venti di cambiamenti positivi. Coloro che hanno subito una perdita o si sono ritrovati nel bel mezzo di una posizione scomoda, ecco che giungerà il momento della rivincita. L’atmosfera famiglia si acclimaterà e non ci saranno più discussioni. Con il partner di sempre sarà possibile dialogare in toni pacati e maturi, finalmente.

Cancro

La prima parte della settimana sarà importantissima in quanto riacquisirete quelle certezze perdute. Sarete al centro dell’attenzione e in famiglia risulterà favorito il dialogo. Spazio al piano personale e sentimentale. Chi è in coppia, entro l’estate potrà smettere di soffrire per la distanza con il partner. Intanto sarà bene sfruttare la settimana per focalizzarsi sugli obiettivi che sembrano variati rispetto all’anno precedente

Leone

In settimana sarà forte l’esigenza di fare dei cambiamenti e di correggere il tiro. C’è del pentimento in merito a una decisione presa in passato, ma anziché continuare a piangersi addosso sarà bene fare tesoro degli errori e perfezionarsi. Dovrete mettercela tutta pur di arrivare al traguardo, anche se potrebbe apparirvi così distante.

Vergine

Settimana nostalgica, ripenserete a qualcosa avvenuto nel passato o ad una persona cara che non c’è più. Non potrete fare a meno di sospirare e sentirvi tristi, ma va bene così perché nella vita ci sono anche dei momenti “down”. A un certo punto, però, sarà bene smettere di guardarsi indietro e cominciare a puntate il piede sull’acceleratore

Bilancia

Nel corso della vostra esistenza ne avete passate delle belle, ma è proprio grazie a certe esperienze che adesso siete così come siete. Le cose è meglio farle bene anziché male, perciò puntate sempre alla perfezione. L’età è soltanto un numero e sbaglia chi se ne lascia condizionare. Ultimamente vi siete lasciati andare, esagerando con il cibo e cedendo al richiamo della pigrizia

Scorpione

I genitori di questo segno sono tra i più apprensivi ma anche folli (in senso buono si intende). Sarà la settimana degli incontri, delle verifiche e delle spese. Siccome la situazione generale ha assunto una piega inaspettata, in queste giornate si avrà modo di avere una tregua. Yoga, pilates, ma anche delle passeggiate all’aria aperta, sapranno rinvigorire mente e corpo, ma dovrete sforzarvi perché ultimamente siete diventati troppo pigri.

Sagittario

Si può dire che è stato un gennaio pesante da digerire. Avete vissuto alcune giornate molto tristi, vuote e a tratti sfortunate. Attenzione però, perché il mese non è ancora terminato! Dovrete tenere gli occhi ben aperti e prevenire possibili disastri. La distrazione vi sarà nemica e anche il malcontento che si respirerà in giro

Capricorno

Siete un segno introverso e diffidenze. Le delusioni passate vi hanno scottato e segnato profondamente. In settimana potreste rivedere qualcuno che magari vi ha fatto un torto. Le stelle parlano di rivincite e di voglia di riemergere. Siete rimasti fin troppo tempo reclusi nei vostri pensieri, quindi farete più che bene a mettere il becco fuori.

Acquario

Dopo un inizio gennaio sottotono, ecco che troverete dello sprint in più. Avrete modo e tempo di recuperare terreno. All’interno della sfera lavorativa e amorosa vi mostrerete più impavidi e intraprendenti

Pesci

Settimana indaffarata. Non avrete un attimo di pace. A lavoro il vostro capo o un certo cliente vi starà addosso, ma sarà bene non perdere la calma. Le difficoltà potranno risolversi, tuttavia dovrete imparare a non tenere tutto dentro. Una persona a voi cara vorrebbe vedervi felici e in salute, perciò non allontanatela dalla vostra vita. La salute passa attraverso una sana alimentazione, il movimento e anche le passioni. Non sottovalutate gli hobby manuali e la lettura, hanno entrambi dei poteri curativi. Avrete modo di sfogarvi. Febbraio incomincerà con delle novità e avrete più spazio per voi. Amore così così, i single hanno nel cuore qualcuno di irraggiungibile