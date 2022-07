Lunedì 25 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 luglio è il 206º giorno del calendario gregoriano. Mancano 159 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Giacomo il Maggiore (Apostolo) protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettai e pellegrini.

Etimologia: Giacomo, dall’ebraico “Ya’qobh”, poi latinizzato in “Iacobus”, è alla base del nome Giacomo. Di origine incerta, gli viene attribuito tradizionalmente il significato di “protetto dal Signore”.

Accadde Oggi

1897 – Lo scrittore Jack London parte per unirsi alla Corsa all’oro del Klondike dove scriverà i suoi primi racconti di successo

1907 – La Corea diventa un protettorato del Giappone

1909 – Louis Blériot compie il primo volo in aeroplano attraverso La Manica († Calais a Dover in 37 minuti)

1917 – Sir Thomas Whyte introduce la prima tassa sul reddito in Canada, come misura “temporanea” (aliquota più bassa 4%, più alta 25%)

1946: Test nucleari: Nel primo test sottomarino di una bomba atomica, la USS Saratoga (non più operativa) viene affondata vicino all’Atollo di Bikini nell’Oceano Pacifico, quando gli USA detonano la Baker Day

2002 – Il Parlamento italiano approva l’aumento del finanziamento pubblico ai partiti, in base al quale accedono al “rimborso elettorale” i partiti che ottengono dall’1% in su dei voti anziché dal 4% in su. Il provvedimento comporta un esborso pubblico di 468 milioni contro i precedenti 193 milioni.

1943 – Caduta del Fascismo: Il malcontento per le sorti sfavorevoli all’Italia, che il Secondo conflitto mondiale sta riservando, serpeggia nell’esercito e tra le fila dei gerarchi fascisti, cui si unisce quello della casa reale Savoia e dei politici antifascisti. In questo clima matura un piano per far cadere il governo e ridimensionare il potere di Benito Mussolini. A capo di questa manovra c’è il maresciallo Pietro Badoglio e alcuni dissidenti come Grandi, Bottai e Ciano. Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo che vota l’ordine del giorno e successivamente viene arrestato a Villa Savoia e sostituito al governo da Pietro Badoglio; questo fatto segna la caduta del fascismo.

2000 – Disastro Concorde: Progettato alla fine degli anni Sessanta da un consorzio anglo-francese, il Concorde è stato, dopo il russo Tupolev (ritirato nel 1999), l’unico esempio di aereo da trasporto supersonico, ossia in grado di viaggiare ad una velocità superiore a quella del suono. L’episodio che lo fece entrare in crisi fino al definitivo pensionamento del 2003, si verificò il pomeriggio del 25 luglio del 2000. Il volo charter AF 4590, decollato dall’aeroporto di Parigi “Charles de Gaulle” e diretto a New York, precipitò qualche chilometro dopo il decollo, schiantandosi su un albergo di Gonesse causando 113 vittime, le 109 persone a bordo e 4 a terra

Nati

Sei nato oggi? I nati il 25 luglio sono animati da un grande e romantico desiderio di vedere terre lontane e di compiere imprese tanto fantastiche quanto difficili da realizzare. E tuttavia, malgrado le difficoltà, la maggior parte di essi agisce sulla base dei propri desideri, raggiungendo a volte sorprendenti successi. Queste persone hanno un preciso codice d’onore al quale si attengono.

1963 – Sabina Guzzanti: La sua specialità è far ridere il pubblico attraverso una satira sferzante al potere in tutte le diverse forme.

1953 – Gigi Marzullo: Nato ad Avellino, conduttore televisivo e giornalista, inizia la carriera professionale al quotidiano Il Mattino.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Oggi la Luna è favorevole ma per le coppie di lunga data ci sono delle piccole questioni economiche da risolvere. Sul lavoro invece la tua determinazione ti aiuterà nel gestire i nuovi progetti.

Toro: Giornata nervosa, avrai da ridire su tutto. Lavorativamente parlando invece non farti scappare delle nuove occasioni, qualcosa si sta muovendo!

Gemelli: Giornata utile per chiarire eventuali malintesi, via libera al dialogo. Sul lavoro invece ultimannte c’è qualche pensiero di troppo, forse legato a questioni di carattere economico.

Cancro: Con Venere a favore le giornate si fanno decisamente più interessanti. Sul lavoro invece cerca di essere lungimirante investendo in progetti di lungo termine.

Leone: Eventuali problematiche potranno essere risolte entro mercoledì. Sul lavoro invece non è il momento di fare scelte azzardate, è probabile infatti che la Luna piena di ieri abbia creato qualche fastidio di troppo.

Vergine: Non essere timido soprattutto se sei solo da tempo, è il momento di farsi avanti. Sul lavoro invece cerca di essere meno nervoso e di controllare meglio l’agitazione che nell’ultimo periodo regna sovrana.

Bilancia: Giornata promettente, lasciati alle spalle dissidi ed inutili controversie. Lavorativamente parlando se hai in ballo delle trattative legali presto arriveranno positive novità.

Scorpione: Giornata polemica, evita di lasciarti trasportare da sterili perplessità. Sul lavoro invece in vista di settembre sono possibili rinnovi e chiamate.

Sagittario: Momento positivo per le coppie di lunga data ma non pretendere l’impossibile. Sul lavoro invece sono possibili piccoli ritardi anche per quanto riguarda alcuni pagamenti in sospeso.

Capricorno: Giornata positiva per i sentimenti con Venere a favore. Sul lavoro invece gli incontri di queste giornate e soprattutto dal 27, hanno una marcia in più.

Acquario: Per le coppie di lunga data è necesario rinfrescare il rapporto magari programmando qualcosa di nuovo da fare insieme. Sul lavoro invece sono in arrivo delle risposte, mantieni alta l’attenzione.

Pesci: Se nutri delle perplessità è arrivato il momento per esternarle: non tenerti tutto dentro! Lavorativamente parlando invece è arrivato il momento di ripartire, attento alle spese di troppo.