Domenica 26 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano. Mancano 5 giorni alla fine dell’anno.

Oggi è Santo Stefano

Etimologia: Stefano, derivante dal greco “Stéphanos”, poi latinizzato in “Stephanus”, significa “corona”, simbolo di gloria e di vittoria, e fu attestato nella Roma antica e nella Grecia classica. Si affermò subito nelle prime comunità cristiane grazie al culto del primo martire, Santo Stefano, giovane diacono lapidato qualche mese dopo la resurrezione di Gesù. Dieci sono i pontefici che portarono questo nome, attualmente diffuso in tutta Italia.

Accadde Oggi

1606- Viene rappresentata alla corte di Giacomo I d’Inghilterra la tragedia “Re Lear” di William Shakespeare.

Edwin Howard Armstrong ottiene il brevetto per l’invenzione della , che consente di ottenere una migliore qualità sonora. 1946. Nello studio di Artuto Michelini viene fondato il Msi (Movimento sociale italiano), un partito che, all’inizio, mira a dare una veste di legalità alla ricostituzione del partito fascista, ma poi sarà riconosciuto come una formazione di estrema destra con nostalgie del regime mussoliniano. Tra i fondatori Giorgio Almirante e Pino Romualdi.

1991 – Il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS.

2004. Il più violento tsunami che la storia recente ricordi devasta l’Asia sud orientale colpendo paesi, mete tradizionali di flussi turistici come la Malaysia e le Maldive, la Thailandia, lo Sri Lanka e l’India. Un muro d’acqua alto come un palazzo di tre piani, creato da una scossa tellurica sottomarina di magnitudo 8.9 al largo dell’isola di Sumatra nel golfo del Bengala. L’evento sismico sprigiona un’energia di proporzioni inaudite che, spingendo dagli abissi marini verso l’alto, origina un maremoto. Onde alte fino a 15 metri, ribattezzate dai media tsunami (termine giapponese traducibile come «onda del porto», che entra nel gergo comune a partire da questo momento) raggiungono a velocità sostenuta (800 km/h) le coste dell’Indonesia e dei vicini stati che affacciano sul golfo (Thailandia, Birmania, Bangladesh, India, Sri Lanka e Maldive), fino alle lontane coste della Somalia e del Kenya (a più di 4mila chilometri dall’epicentro del sisma). Semina devastazione e morte. Almeno 300.000 le vittime e milioni i senza tetto .

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 dicembre sono davvero impossibili da domare e non è affatto raro che adottino un modo di fare da ribelli, specialmente da giovani e, poiché tendono a vivere al di fuori del branco, o perlomeno ad andare decisamente contro i canoni prestabiliti, possono spesso guadagnarsi il marchio di piantagrane e attirare non poca ostilità ed energia negativa. Nel corso degli anni assumono in genere un atteggiamento più conservatore, posato e riservato, ma ciò potrebbe non verificarsi nel caso non rimangono insoddisfatti, se non si sono realizzati o vengono rifiutati dalla società.

1893 – Mao Tse-tung: Rivoluzionario e politico cinese, è stato uno dei principali protagonisti della storia del Novecento.

1911 – Renato Guttuso: Testimone d’eccezione dei principali avvenimenti del Novecento, la sua poetica pittorica si distinse per un profondo legame con la natia Sicilia.

Scomparsi oggi:

1994 – Sylva Koscina: Attrice di fama mondiale, nata a Zagabria e morta a Roma nel 1994, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox

Paolo Fox oroscopo 26 dicembre.



Ariete: Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio: ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi. Questa attitudine farà la differenza e non sarà dimenticata tanto facilmente.



Toro: Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.



Gemelli: Oggi ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. Concentrati solo sulle priorità. Domani sarà un giorno molto più propizio per allargare i tuoi orizzonti.

Cancro: I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara. Se le tue intenzioni sono limpide, nessuno potrà rimproverare il tuo bisogno di investigare.

Leone: Probabilmente ti stupirai di te stesso per la tua tendenza a restare ancorato su un pensiero, malgrado le diverse occasioni di distrazione. In questo periodo le cose semplici non fanno per te. Il tuo sguardo si focalizza sulla profondità delle cose, in particolare quelle che ti sono sfuggite in questi ultimi tempi.

Vergine: Le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere. Oggi ti senti in forma e potrai portare a termine quello che hai cominciato.

Bilancia: Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Scorpione: Avere a che fare con qualcuno molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Sei soggetto alle emozioni forti e se sei convinto di aver ragione, queste potrebbero esserti d’intralcio in una discussione amichevole. Non lasciare che un piccolo malinteso diventi una sfida smisurata, non è affatto opportuno se si vuole arrivare a una soluzione.

Sagittario: A volte ti è difficile capire come possano gli altri essere così tesi. Tuttavia c’è una persona cara che oggi sembra incapace di lasciar perdere un’idea ben ancorata nel suo cervello, ed è un vero peccato. Anche se cerchi di farla ragionare, non servirà a niente. La cosa migliore da fare per oggi è risparmiarti la fatica di fronteggiare questa energia negativa.

Capricorno: Ti è difficile capire da dove proviene il tuo buonumore, ma accetti questo segnale per quello che è, vale a dire come una buona notizia. Tuttavia, nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due. Goditi il momento presente e quello che ti offre, invece di aspettare il futuro, non sai esattamente che cosa ti aspetta.

Acquario: Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo.

Pesci: hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.