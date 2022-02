Domenica 27 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 27 febbraio. E’ il 58° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 307 giorni

Santi del giorno: San Gabriele dell’Addolorata (Religioso)

Il 27 febbraio è la Giornata Mondiale dell’Orso polare, è il carnivoro terrestre più grande del pianeta. Gli orsi polari hanno bisogno del ghiaccio marino per potersi muovere in vasti territori e andare in cerca di cibo, ma a causa della riduzione della calotta polare dovuta al riscaldamento globale, di anno in anno la “casa” dell’orso si riduce sempre più velocemente. Nei prossimi anni sparirà 30% della popolazione, ne sono rimaste poche migliaia. Gli orsi sono neri, non bianchi, sotto tutta la spessa pelliccia candida, la loro pelle è nera, possono nuotare ininterrottamente per ore nelle gelide acque dell’Artico e raggiungere una velocità fino a 10 km/h, possono sentire l’odore di una preda a diversi chilometri di distanza, sono animali molto antichi, sulla terra da oltre 600 mila anni.

Accadde Oggi

380 – Editto di Tessalonica, con cui l’imperatore d’Oriente Teodosio I e i colleghi d’Occidente Graziano e Valentiniano II dichiarano la religione cristiana l’unico culto ammesso all’interno dell’Impero Romano.

425 – Fondazione dell’Università di Costantinopoli da parte dell’imperatore Teodosio II e di sua moglie Elia Eudocia

1511 – Friuli, Rivolta del Crudele giovedì grasso ( Crudel Joibe Grasse in friulano);

in friulano); 1593 – Giordano Bruno è incarcerato nel palazzo del Sant’Uffizio a Roma;

1844. Un movimento di sollevazione popolare guidato da Juan Pablo Duarte porta all' indipendenza della Repubblica Dominicana da Haiti . Da allora, il 27 febbraio nell'isola caraibica è giorno di Festa nazionale.

Un movimento di sollevazione popolare guidato da Juan Pablo Duarte porta all’ . Da allora, il 27 febbraio nell’isola caraibica è giorno di Festa nazionale. 1900 – Fondato il Partito Laburista inglese. Nella patria della Rivoluzione industriale la nuova classe del proletariato proiettò in un unico soggetto politico le proprie battaglie sindacali su diritti e libertà.

1921. Viene ucciso a Firenze, da una squadriglia fascista, Spartaco Lavagnini , militante socialista. Lavagnini, ferroviere, è un precursore della "svolta" comunista; quando i suoi assassini irrompono nel suo ufficio in via Taddea, Lavagnini sta lavorando al nuovo numero del settimanale "L'azione comunista".

Viene ucciso a Firenze, da una squadriglia fascista, , militante socialista. Lavagnini, ferroviere, è un precursore della “svolta” comunista; quando i suoi assassini irrompono nel suo ufficio in via Taddea, Lavagnini sta lavorando al nuovo numero del settimanale “L’azione comunista”. 1936. Muore a Leningrado Ivan Pavlov , famoso etologo russo, il cui nome è legato alla scoperta, nel 1903, del riflesso condizionato. Pavlov scopre, infatti, che associando per più volte il suono di un campanello al cibo, i suoi cani finiscono per avere l’acquolina in bocca.

1940 – Scoperto il carbonio-14: Strumento prezioso per disegnare la carta d'identità di un fossile, il carbonio-14 o radiocarbonio venne scoperto nel 1940 da due ricercatori americani, Martin Kamen e Sam Ruben.

Strumento prezioso per disegnare la carta d’identità di un fossile, il carbonio-14 o radiocarbonio venne scoperto nel 1940 da due ricercatori americani, Martin Kamen e Sam Ruben. 1960. Improvvisamente, durante un viaggio da Milano a Losanna, muore Adriano Olivetti . Nato a Ivrea nel 1901, nel 1933 diventa direttore della Società del padre, la Olivetti. Durante il fascismo, si oppone attivamente al regime ed è costretto a riparare in Svizzera per sfuggire alla cattura.

1960. Improvvisamente, durante un viaggio da Milano a Losanna, muore Adriano Olivetti . Nato a Ivrea nel 1901, nel 1933 diventa direttore della Società del padre, la Olivetti. Durante il fascismo, si oppone attivamente al regime ed è costretto a riparare in Svizzera per sfuggire alla cattura.

1991. Il presidente americano George Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato. L'operazione Desert Storm è conclusa, e, con essa, anche la prima Guerra del Golfo , iniziata il 2 agosto del 1990.

1996 – Fanno il loro debutto in Giappone i Pokémon, grazie ai videogiochi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo;

Nati

Sei nato oggi? I nati il 27 febbraio possiedono un fortissimo intuito per quel che riguarda i processi che muovono il mondo intorno a loro e spendono una gran parte delle loro energie per arrivare a comprendere i fattori che stanno alla base della vita di ogni giorno: come funzionano le cose, perché le persone agiscono in un determinato modo piuttosto che in un altro, come volgere le circostanze a proprio vantaggio.

1932 – Liz Taylor: Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 27 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia

Ariete – Attenzione in amore, Luna contraria sia oggi che domani. Facciano particolare attenzione le coppie che hanno già avuto dei problemi. Sul lavoro Venere tornerà con voi a partire dal 6 marzo: se avete chiuso qualcosa si riaprirà, questioni legali in risoluzione.

Toro – Una buona giornata in amore, anche se non avrà il potere di sanare l’impossibile, tuttavia sarete molto comprensivi. Sul lavoro farete meglio a farvi scivolare le cose addosso, domenica sarà un giorno migliore.

Gemelli – Buono l’amore, ci sono molti pianeti favorevoli: Mercurio e Saturno, inoltre potete fare progetti con un Acquario o Capricorno. Sul lavoro non dovreste sottovalutare la possibilità di un cambiamento, anche radicale. Nuovi accordi in arrivo entro la primavera.

Cancro – Luna e Venere in opposizione oggi: è da un po’ che nei weekend avete piccoli problemi da superare. Sul lavoro dovete tenere sotto controllo le tensioni, tenente lontane le tensioni nel weekend.

Leone – In amore si consiglia cautela, non arrabbiatevi se il partner non è d’accordo con voi. Sul lavoro siete in competizione con voi stessi, avete bisogno di riposo.

Vergine – Questo fine settimana è molto buono per l’amore, tanti i pianeti dalla vostra: Luna, Venere e anche Marte. Occhio ai social se siete single: potrebbe esserci un incontro speciale. Giornata attiva sul lavoro, sei una persona razionale che detesta le perdite di tempo. In molti vogliono stabilità.

Bilancia – Attenzione in amore: oggi e domani Luna, Venere e Marte vi rendono nervosi. Evitate di tornare su vecchi discorsi. Sul lavoro c’è qualche piccolo conto in sospeso, guadagnate di meno nell’ultimo periodo.

Scorpione – E’ tempo di recuperare le relazioni: oggi e domani Luna favorevole. Evitate di discutere inutilmente sul lavoro e anche di essere testardi. C’è da preparare un discorso o una mail importante nei primi giorni di marzo, specie il 2 se si tratta di un discorso.

Sagittario – Se siete una coppia forte avrete una riconferma entro la fine del mese. Se avete chiuso un lavoro non dovete pensare che non andrete più avanti.

Capricorno – I sentimenti tornano in auge questo sabato a causa della Luna che entra nel vostro segno. Sul lavoro è possibile rinnovare un contratto. C’è una fase creativa che aiuta anche chi è in proprio.

Acquario – Interessante la fine del mese: esplosione di emozioni il 28. Anche il lavoro è ok: siete creativi e avete capacità di recuperare terreno. Potreste anche interrompere una collaborazione se qualcosa non vi sta bene.

Pesci – Questo weekend è ideale per coltivare l’amore o star vicini a qualcuno che vi interessa. Se siete dei dipendenti potreste fare carriera.