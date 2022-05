Venerdì 27 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 maggio è il 147° giorno del calendario gregoriano.Mancano 218 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: Sant’Agostino di Canterbury (Vescovo)

Etimologia: Agostino, Il nome ha origine come diminutivo del latino Augustus (o come nome che indica relazione con Augusto), nome che veniva dato ai sacerdoti che dovevano interpretare la volontà divina.

Accadde Oggi

1234 -I contadini di Steding (Germania settentrionale), in rivolta, vengono massacrati da un esercito crociato: oltre 5.000 le vittime

1703 – Lo Zar Pietro il Grande fonda, nel territorio conquistato all’impero svedese, la città di San Pietroburgo, chiamata così in onore del santo di cui porta il nome.

1907 – A San Francisco, in California, scoppia un’epidemia di peste bubbonica

1930 – Lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo

1993- In via dei Georgofili a Firenze, un attentato dinamitardo di origine mafiosa provoca la morte di cinque persone. Una Fiat Fiorino imbottita di esplosivo viene fatta esplodere nei pressi della torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili.

1995 – L’attore Christopher Reeve, interprete cinematografico di Superman, cade da cavallo durante una gara a Chaerlottesville riportando lo spostamento di due vertebre cervicali e una lesione spinale che lo rendono tetraplegico.

1997 – Arriva al Polo Nord la prima spedizione composta da sole donne: 20 britanniche.

1999- Il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell’Aia incrimina il presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia Slobodan Miloševic e altre quattro persone per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel Kosovo.

1999 – Torna in esposizione nella basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci dopo un’opera di restauro durata 22 anni.

2018 – Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, si reca dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rimettere il mandato di fronte al veto del capo dello Stato alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. L’incarico passa a Carlo Cottarelli per un tentativo di formazione di un governo di transizione fino a nuove elezioni, che però non andrà a buon fine.

1939 – Prima apparizione Batman: Dal sole cocente delle missioni spagnole della California alle notti tetre tra i grattacieli di Gotham City. Vent’anni dopo, il volto del giustiziere solitario torna a celarsi dietro una maschera.

Nati

Sei nato oggi? Sei pervaso da grande energia che spesso metti, del tutto disinteressatamente, al servizio degli altri. Per difendere i tuoi ideali sei pronto ad affrontare qualsiasi battaglia e spesso scegli una professione che ti permette di impegnarti socialmente. In amore vivi molte esperienze e solo con la maturità ti deciderai per un legame stabile.

1944 – Bruno Vespa: È il Vespone nazionale del giornalismo italiano e della televisione pubblica, un protagonista dell’informazione che divide e fa discutere. Nato a L’Aquila.

1956 – Giuseppe Tornatore: Il più classico dei registi italiani, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Nato a Bagheria, in provincia di Palermo.

Scomparsi

2013 – Little Tony: Essere l’Elvis italiano, con passaporto sammarinese, è stata la sua eterna sfida, imitando nei costumi e nelle movenze il “re del rock” di Memphis.

1840 – Niccolò Paganini: Considerato il massimo violinista di tutti i tempi, è nato a Genova e scomparso a Nizza, in Francia, a maggio del 1840. Come compositore è indicato tra i principali rappresentanti della musica romantica del XIX secolo.

1965- Muore in provincia di Reggio Emilia a 66 anni il pittore Antonio Ligabue.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox, oroscopo 27 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. La Luna è attiva e i problemi in amore potrebbero essere superati; con Acquario e Leone potresti vivere belle emozioni. Nel lavoro ora puoi analizzare le tue esigenze e agire nella giusta direzione.

Toro. Talvolta il tuo spirito critico diventa eccessivo, anche se provi a mascherarlo con l’ironia. Nel lavoro non escludo dei ritardi sui progetti, forse se speravi in un impegno può creativo dovrai aspettare ancora.

Gemelli. Questa Luna opposta porta qualche disagio. Nel lavoro è una giornata un po’ agitata, devi tenere lontano i piccoli disguidi.

Cancro. Sarebbe il caso di risolvere un problema in amore ma bisogna farlo prima di lunedì. Nel lavoro è facile immaginare un nuovo percorso di lavoro, i giovani dovranno affrontare nuove situazioni.

Leone. La Luna è favorevole, i nati Leone che sono innamorati ora possono vivere belle emozioni, le storie che nascono ora invece decolleranno a luglio: Venere sarà nel segno. Nel lavoro è un’ottima giornata per fare nuovi piani.

Vergine. La Luna è dissonante, le cose andranno meglio a partire da domani. Nel lavoro dovrai chiarire tante cose, riconsiderare un accordo.

Bilancia. La Luna è favorevole, può ottenere di più dall’amore. Nel lavoro è un periodo stimolante per chi cerca qualcosa di nuovo.

Scorpione. Il mese di giugno vedrà molti pianeti entrare nel tuo segno, l’amore andrà meglio. A lavoro se cerchi un cambiamento potresti ricevere una proposta interessante.

Sagittario. Ecco una bella giornata per cercare di recuperare un amore, però se impossibile puoi anche guardare oltre e cercare nuove persone. Nel lavoro sono favoriti i nuovi contatti.

Capricorno. Il fine settimana porta chiarezza con la Luna che transita nel segno. A lavoro stai aspettando una promozione o una ricompensa..

Acquario. I prossimi giorni invitano all’azione, non solo c’è voglia di amare ma ora c’è una vera opportunità! Nel lavoro Giove e Saturno sono favorevoli.

Pesci. E’ importante l’aspetto caratterialmente, se non c’è sintonia… inutile andare avanti. Nel lavoro c’è voglia di fare: desiderio di iniziare progetti lunghi.