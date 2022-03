Domenica 27 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 marzo è l'86º giorno del calendario gregoriano. Mancano 279 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Sant’Augusto di Serravalle (Vergine e Martire)

Etimologia: Augusto, deriva dal latino Augustus che significa “consacrato”.Gli àuguri erano sacerdoti romani preposti all’interpretazione del volere divino, perciò tutto quello che veniva loro consacrato era degno di venerazione. Augusto non era quindi un nome vero e proprio, ma un titolo che venne imposto a tutti gli imperatori romani, il primo di questi fu Ottaviano (63 a.C.- 14 d.C.).

In onore dell’imperatore Augusto è stato così chiamato l’ottavo mese dell’anno.

Accadde Oggi

1309 – Papa Clemente V scomunica Venezia e tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem

1855 – USA: il geologo canadese Abraham Gesner brevetta il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio

1871 – Primo incontro internazionale della storia del Rugby a 15 a Edimburgo: Scozia – Inghilterra 4-1

1899 – Guglielmo Marconi effettua la prima trasmissione radio attraverso la Manica. «Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le grandi distanze». La professione di fede nella scienza e nelle proprie capacità intuitive, espressa da Guglielmo Marconi, fu ampiamente ripagata dagli straordinari risultati che riuscì a ottenere con i suoi esperimenti. Nel giro di un lustro diede al mondo il più potente e veloce mezzo di comunicazione a distanza.

1949 – Il Senato (dopo la Camera) approva l'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico.

1968 – Muore in un incidente aereo il cosmonauta russo Yuri Gagarin. Nato nel 1934, e' il primo uomo che, dopo aver superato l'atmosfera terrestre, compie, il 12 aprile 1961 a bordo della navicella Vostock I, un'intera orbita ellittica attorno alla Terra.

1975 – Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi

1985 – Roma: le Brigate Rosse uccidono all’Università di Roma dove insegnava, l’economista Ezio Tarantelli

1993 – La Procura della Repubblica di Palermo recapita a Giulio Andreotti un avviso di garanzia per associazione per delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa.

1994 – In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono, per la prima volta, la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra, sulle due coalizioni di centro e di sinistra

1995 – Maurizio Gucci viene assassinato a Milano. Fino a due anni prima, Maurizio Gucci è stato a capo dell'azienda d'abbigliamento che porta il suo cognome, poi, nel 1993, vende il suo pacchetto azionario.

2000 – All'indomani delle elezioni vinte alla prima tornata, Vladimir Putin è il nuovo Presidente della Federazione Russa.

All’indomani delle elezioni vinte alla prima tornata, 2007 – Federica Pellegrini fissa ai Mondiali di nuoto di Melbourne il nuovo record mondiale nei 200 m. stile libero con il tempo di 1’56″47.

Nati

Sei nato oggi? Sei dominato da una intensa carica vitale che non sempre riesce a trovare la strada giusta per esprimersi. In questo caso puoi diventare inutilmente aggressivo e sprecare le buone occasioni che la vita ti offre. Se imparerai a dominarti, potrai aver successo in tutte le attività in cui sarà fondamentale la capacità di persuasione. La tua vita affettiva è piuttosto turbolenta e solo con gli anni acquisirai la tolleranza necessaria per portare avanti un rapporto stabile.

1963 – Quentin Tarantino: Un mago della regia e un perfezionista del set, i suoi film sono il miglior omaggio ai grandi maestri del cinema italiano. Nato a Knoxville, nello Stato del Tennessee.

1980 – Cesare Cremonini: Protagonista di primo piano del pop italiano, prima come leader dei Lùnapop e da un decennio come solista. Bolognese doc, dimostra da piccolo una precoce abilità per il pianoforte.

Scomparsi oggi

1968 – Jurij Gagarin: Entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio, con lui è nato il mito dell’astronauta. Nato a Klušino, in Russia, Jurij Alekseevi? Gagarin entrò come collaudatore di aerei.

1972 – Maurits Cornelis Escher : Nato a Leeuwarden (nella provincia della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi) e vissuto per molti anni in Italia, è stato un artista geniale che ha combinato nelle sue opere, soprattutto litografie.

2002- Muore a Los Angeles, all’età di 95 anni, il regista Billy Wilder. Nato nel 1906 nell’ex impero austro-ungarico da una famiglia ebraica, quando Hitler sale al potere raggiunge Parigi e, in seguito, si trasferisce negli Stati uniti.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo.

Ariete. Dipende dal rapporto che vivi, se però c’è qualcosa da chiarire la serata promette bene. Nel lavoro non mancano le opportunità per farsi valere! Oggi un amico può farti una proposta: il gioco di squadra funziona.

Toro. La Luna è favorevole, marzo regalerà tante possibilità di incontri per i cuori soli. Il periodo lavorativo è ancora un po’ controverso ma non per questo improduttivo. Se vuoi avanzare una richiesta fallo entro maggio.

Gemelli. Giornata un po’ sottotono per l’amore, non è detto che manchi l’amore ma forse è solo tutto più complicato. Nel lavoro calma e sangue freddo: non ti senti al meglio ma le cose miglioreranno

Cancro. Questa è una di quelle in cui l’amore va vissuto con prudenza. E’ già successo che agli inizi di marzo, nei fine settimana, qualcosa non andasse. Nel lavoro se hai varie proposte vedi di scegliere la migliore: anche se non è facile.

Leone. Questa giornata invita a riflettere su cosa sia l’amore per te: la fine del mese non è dedicata alle grandi passioni, forse più alle attrazioni fisiche. Nel lavoro oggi potrai portare avanti ciò in cui credi.

Vergine. La Luna è molto favorevole: mi sento dunque di incoraggiare tutti coloro che sono alla ricerca di un amore, fatevi avanti. Nel lavoro devi trovare i collaboratori giusti, altrimenti perderai solo tempo.

Bilancia. Questo fine settimana aiuterà a mettere in chiaro alcune questioni in sospeso. Nel lavoro questa fine del mese potrebbe essere la migliore per risolvere i problemi economici.

Scorpione. La giornata è meno tesa rispetto alle ultime: è un sabato favorevole per l’amore. Nel lavoro il cielo è promettente: alcuni problemi però non sono risolvibili, soprattutto se collabori con qualcuno di cui non ti fidi.

Sagittario. In questa giornata devi valutare bene le parole da usare in amore. Nel lavoro potrai risolvere un problema nato da poco, perché Giove e Saturno sono favorevoli e portano anche buone notizie.

Capricorno. Aumenta il desiderio di riconciliazione, c’è voglia di stare bene con il partner. Nel lavoro qualcuno ha ancora dubbi: attenzione a non trascinare i conflitti fino a lunedì.

Acquario. Venere è tornata favorevole: non sottovalutare gli incontri. Nel lavoro entro pochi mesi potresti cambiare ruolo o mansione, non è escluso che se lavori come dipendente hai già fatto qualche richiesta.

Pesci. La Luna è opposta: probabilmente farai qualcosa che al partner non andrà bene. Nel lavoro devi stare attento ai problemi che stanno nascendo, domani però andrà meglio.