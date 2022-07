Giovedì 28 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 28 luglio è il 209° giorno del calendario gregoriano. Mancano 156 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Nazario e Celso (Martiri) Sant’Innocenzo I (Papa)

Accadde Oggi

1480 – Battaglia di Otranto: la flotta navale turca sferra per ordine del sultano Maometto II un grande attacco all’Italia

1540. In Inghilterra il re Enrico VIII fa giustiziare il primo ministro Thomas Cromwell Una delle più importanti figure politiche del regno, e lo stesso giorno, sposa la quinta moglie, Catherine Howard .

Il politico e avvocato , protagonista della Rivoluzione Francese, viene ghigliottinato a Parigi insieme con il fratello Augustine e altri esponenti giacobini. 1914. A un mese dall’ attentato di Sarajevo e dall’assassinio di Francesco Ferdinando, erede al trono austroungarico, Vienna dichiara la guerra alla Serbia, seguita dalla Germania che scende in campo contro la Russia, intervenuta, a sua volta, in difesa della Serbia. Si mobilita anche la Francia, cui risponde la Germania invadendo il Belgio, in difesa del quale interviene anche la Gran Bretagna. E’ l’ inizio della prima Guerra Mondiale , che si concluderà oltre quattro anni dopo, con la sconfitta della Germania e dell’Impero austro-ungarico.

che cambierà il panorama mediatico italiano 1987 – Alluvione in Valtellina : Alle 7.27 un boato spaventoso e un fianco del monte Zandila frana giù sotto la pioggia incessante, cancellando due paesi della provincia di Sondrio, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. È il triste epilogo di un’odissea cominciata dieci giorni prima, con l’inizio di una catastrofica alluvione che provoca smottamenti, allagamenti ed esondazioni.

2013 – Strage del viadotto Acqualonga: un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti; è il sinistro stradale il più grave avvenuto in Italia

Nati

Sei nato oggi? I nati il 28 luglio manifestano in genere un forte desiderio di primeggiare nella sfera sociale e professionale. Il senso di autorità scaturisce dalla loro stessa persona e per questo ciò che essi sono è molto più importante di che dicono e pensano.

1941 – Riccardo Muti: Nato a Napoli, direttore d’orchestra e direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Con la Luna nel segno i sentimenti sono decisamente favoriti. Sul lavoro invece se vuoi portare avanti un nuovo progetto, analizza bene tutti i pro ed i contro.

Toro: Qualche dubbio di troppo in amore, nulla che non possa essere risolto. Sul lavoro invece si naviga a vista anche se avresti voglia di novità.

Gemelli: La mattinata parte a rallentatore, recupero dal pomeriggio. Sul lavoro invece sono possibili cambiamenti, soprattutto per te che non ami la routine.

Cancro: Se in amore c’è stata una crisi potresti incontrare qualche difficoltà a ricucire i rapporti. Sul lavoro invece c’è voglia di progettualità, novità importanti all’orizzonte.

Leone: Con la Luna favorevole eventuali piccoli dissidi potranno essere risolti. Sul lavoro invece hai bisogno di collaboratori fidati. Infatti hai come l’impressione che qualcuno ti stia remando contro.

Vergine: In amore i single del segno possono fare incontri piacevoli per i single! Sul lavoro invece sono favorite le trattative, sfrutta questo momento positivo.

Bilancia: Tieniti lontano da complicazioni inutili, soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro invece la giornata è positiva: puoi guardare al futuro con ottimismo!

Scorpione: In amore ci sono delle piccole tensioni, cerca di risolvere un problema con il partner. Sul lavoro invece la giornata favorisce le trattative e ti permette di non prendere tutto di petto.

Sagittario: Per i sentimenti quella di oggi è una mattinata un pò sottotono. Sul lavoro invece non tirarti la zappa sui piedi andando incontro a situazioni complicate.

Capricorno: In amore cerca di non essere impulsivo, soprattutto durante questo pomeriggio ed in serata. Lavorativamente parlando invece sono favoriti i nuovi porgetti.

Acquario: Buone stelle per l’amore sia per chi è in coppia sia per chi è solo! Sul lavoro invece nei prossimi giorni sono in arrivo cambiament importanti.

Pesci: Stelle controverse per i sentimenti, vuoi di più da chi ti è vicino. Lavorativamente parlando invece oggi regna un pò di confusione. Se devi fare una richiesta meglio aspettare.