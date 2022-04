Venerdì 29 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 aprile è il 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Caterina da Siena (Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d’Italia) protettrice delle infermiere. Semianalfabeta, non va a scuola e non ha maestri privati, i suoi genitori la vogliono dare in sposa già a 12 anni ma lei dice no. Diventerà mistica, consigliera spirituale per potenti e alti dignitari e santa patrona d’Italia e compatrona d’Europa.

Etimologia: Caterina, dal bizantino “Haikaterine”, “Hekaterine”, è un composto derivante da “hécatos”, “saettante”, appellativo sia di Apollo che di Ecate, dea degli Inferi. Altri vi leggono invece il greco “katharòs”, “puro”, dal quale prese forma “Catharina”, diffusosi rapidamente in tutti gli idiomi occidentali, come personale femminile.

Accadde Oggi

1429 – Guerra dei cent’anni: Giovanna d’Arco raggiunge Orléans assediata dagli inglesi

1661 – La Cina della Dinastia Ming occupa Taiwan

1665 – L’artista Gian Lorenzo Bernini parte per la Francia, con l’intento tra l’altro di progettare la ristrutturazione del Palazzo del Louvre

1848 - Prima guerra di indipendenza: dopo le proteste austriache, con l’allocuzione Non semel, Papa Pio IX annuncia il ritiro dal Veneto delle truppe regolari inviate il 24 marzo “ai confini e non alla guerra contro l’Austria”, assieme ad un contingente di volontari (universitari della Sapienza);

1945- Milano, piazzale Loreto . Nello stesso luogo in cui i fascisti, nell’agosto del 1944 avevano esposto i corpi di quindici prigionieri politici, si palesa un nuovo spettacolo di morte. I cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e degli ultimi gerarchi rimasti fedeli alla Repubblica di Salò vengono mostrati alla cittadinanza. Il partigiano e futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, commenta: “L’insurrezione si è disonorata”.

1945 - Seconda guerra mondiale/Germania: nel bunker sotto la Cancelleria di Berlino Adolf Hitler sposa Eva Braun, sua compagna da lungo tempo.

1955 – Italia: Giovanni Gronchi viene eletto Presidente della Repubblica Italiana con 658 voti su 833; presterà giuramento l’11 maggio

1959 – India: il governo tibetano in esilio si insedia nella località di Mussoorie

1961 – Italia: Luciano Pavarotti debutta nel mondo dell’opera nel ruolo di Rodolfo ne La Bohème, al teatro dell’opera di Reggio Emilia

1967 – USA: per il suo rifiuto ad arruolarsi nell’esercito il pugile Muhammad Ali (alias Cassius Clay) è defraudato del titolo mondiale (la data corretta è: 28 aprile)

1973 – La stazione spaziale sovietica Salyut 2 precipita distruggendosi

1985- Debutta su RaiDue la trasmissione televisiva “Quelli della notte” .E’ il 29 aprile del 1985. Il programma, condotto da Renzo Arbore, terrà compagnia a milioni di italiani che, per trentadue serate, resteranno incollati alla tv fino a tarda notte.

1993- La Camera dei deputati, esprimendosi con voto segreto, nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, segretario del PSI.

2011 – William duca di Cambridge sposa Kate Middleton

2017 – La Turchia blocca l’accesso a Wikipedia

Nati

Sei nato oggi? I nati il 29 aprile tengono in gran conto l’immagine che la società, gli amici o la famiglia hanno di loro, ma non per questo possono definirsi insicure: hanno anzi di solito una idea molto chiara di chi sono e di che cosa vogliono ottenere da ogni situazione. Di tanto in tanto accade che queste persone, sentendosi imprigionate nella loro stessa prevedibilità e fermezza, desiderino esplodere in qualche atto di spontaneità o impulsività, ma siano in qualche modo inibiti a farlo. Sono persone molto affidabili e per questo vengono a trovarsi spesso in posizioni di responsabilità (il che può diventare a volte un peso).

1906 – Enrico Mattei: Imprenditore, politico e dirigente pubblico nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino.

1958 – Michelle Pfeiffer: Attrice di grande talento, è nata a Santa Ana, area metropolitana che comprende Los Angeles e Long Beach, nello Stato della California.

Scomparsi

1980- Muore a Los Angeles il maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Nato nel Regno Unito nel 1899, esordisce come regista cinematografico nel 1925 con Il giardino del piacere, diventando in circa dieci anni regista di punta del cinema inglese.

Oroscopo del giorno:

Oroscopo Paolo Fox 29 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. La Luna è favorevole e se hai qualcuno già nel tuo cuore le cose andranno nel verso giusto. Sul lavoro ci saranno nuove proposte.

Toro. Se le questioni lavorative e finanziarie vanno seguite con molta attenzione, l’aspetto amoroso non è più un problema, grazie alla Luna che non è più in opposizione.

Gemelli. Alcuni legami familiari potrebbero avere qualche problema a causa della Luna. Anche sul lavoro non è la giornata adatta per strafare.

Cancro. La situazione astrologica è molto interessante per l’amore, è il caso di guardarsi intorno. Sul lavoro potresti avere difficoltà a trovare gli accordi giusti.

Leone. E’ una giornata molto positiva per l’amore, grazie alla Luna che non vi crea più problemi. Sul lavoro, invece, potresti faticare un po’ prima di arrivare alle giuste conclusioni.

Vergine. Per ora ti converrebbe evitare discussioni in famiglia o in amore, non ne usciresti vincitore. Sul lavoro, la situazione astrologica migliora e ti porta nuove opportunità.

Bilancia. La situazione amorosa è favorita da una Luna che vi aiuta molto. Sul lavoro, potreste iniziare delle buone collaborazioni con i segni del Sagittario e Leone.

Scorpione. E’ probabile che in un momento così difficile tu abbia bisogno della vicinanza delle persone che ami. Anche sul lavoro, infatti, ci sono delle tensioni da risolvere.

Sagittario. Oggi la Luna è nel tuo segno e Marte non è più un problema. Un nuovo amore è alle porte e il lavoro non potrebbe andare meglio.

Capricorno. La situazione amorosa è molto interessante. Puntate molto sui nuovi incontri e non chiudetevi. Sul lavoro dovrete prestare attenzione alle nuove proposte.