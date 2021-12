Mercoledì 29 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano. Mancano 2 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Tommaso Becket è il protettore di bottai e di fabbricanti di spazzole.

San Davide (Re)

Etimologia: Davide o David, deriva direttamente dall’antico ebraico “dawidh”, “amato da Dio”, “colui che Dio ama”. Latinizzato poi in “David”, così è rimasto in uso sino ai giorni nostri.

Accadde oggi

1170 – Tommaso Becket viene assassinato nella cattedrale di Canterbury

1890 – Massacro di Wounded Knee: i soldati statunitensi massacrano trecento uomini, donne e bambini della Grande Nazione Sioux a Wounded Knee (Sud Dakota)

1891 – Thomas Edison brevetta la radio

1915 – Prima battaglia di Durazzo: la Marina austriaca viene sconfitta dalla flotta combinata dell’Intesa composta dalla Marina britannica, francese e italiana.

1940 – Battaglia d’Inghilterra: la Luftwaffe sgancia bombe incendiarie su Londra, provocando almeno 3mila vittime tra i civili

1949 – LA KC2XAK di Bridgeport diventa la prima stazione televisiva che trasmette in UHF ad avere una programmazione giornaliera.

1964 – Giuseppe Saragat presta giuramento come quinto Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 28 dicembre con 646 voti su 963

1971 – Giovanni Leone presta giuramento come sesto Presidente della Repubblica Italiana

1975 – Una bomba esplode all’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York, 11 vittime

1996 – Il governo del Guatemala e i capi dell’Unione Rivoluzionaria Nazionale Guatemalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni di guerra civile

1997 – Hong Kong: a causa di una epidemia di influenza potenzialmente mortale, vengono uccisi oltre un milione di polli.

2010 – A Cuba viene commutata la pena all’ultimo condannato a morte in detenzione in semplice detenzione in carcere dopo che, da due anni, è stata abolita la pena capitale e molte sentenze definitive sono state sospese.

Nati

Sei nato oggi? Sei dolce e sensibile, ma la tua disponibilità non sempre viene ricambiata e dovrai affrontare qualche delusione. Nel lavoro sei attratto dalla ricerca, dalle attività di laboratorio e hai buone possibilità di riuscire nel mondo degli affari: fai però attenzione alle persone con cui ti associ. In amore, dopo una prima cocente delusione, saprai superare le difficoltà e incontrerai un partner con cui essere felice.

1962 – Cristiano De André: Pur con una pesante eredità sulle spalle, Cristiano De André è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante nell’universo della musica pop italiana. Nasce a Genova.

1972 – Jude Law: Quando l’eleganza del teatro classico inglese incontra il gusto per l’azione e gli effetti speciali del cinema americano. Così si riassume il percorso artistico di David Jude Heyworth Law.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre. Siamo arrivati a martedì, ormai questi sono gli ultimo giorni del 2021 e tutti i nostri pensieri sono rivolti verso il nuovo anno. Intanto vediamo come andrà questa giornata: quali saranno i segni più fortunati? E quali invece dovranno pazientare ancora?

Ariete – Entro la giornata di venerdì potreste ricevere una bella risposta in amore. Sul lavoro siete pensierosi, ma il 2022 si aprirà con buone speranze.

Toro – Luna contraria in amore, ma per fortuna si tratta di piccoli screzi. Sul lavoro siete nervosi, evitate di stancarvi.

Gemelli – E’ il momento di mettere in chiaro alcune cose importanti. Dovete apportare cambiamenti al vostro modo di lavorare, la stanchezza è molta.

Cancro – Oggi è meglio se evitate scelte impegnative in amore. Periodo buono per il lavoro se cercate una nuova occupazione, ma agite entro aprile.

Leone – Evitate le polemiche in amore, se qualcosa non vi sembra che vada staccate la spina e basta. Evitate discussioni anche sul lavoro, anche se oggi non sarà facile.

Vergine – In amore si preannuncia un momento interessante, ricordate che avete bisogno di tranquillità. Siate positivi sul lavoro, anche quando provate ansia.

Bilancia – In amore le prossime 3 giornate saranno interessanti e Capodanno potrebbe portare buone novità. Chi lavora nel settore pratico è ben stimolato.

Scorpione – Capodanno sarà molto interessante, avete Venere e Mercurio favorevoli. Sul lavoro potreste vivere un periodo di recupero.

Sagittario – La Luna entrerà nel vostro segno, insieme a Marte, il 31, portando buone notizie in amore. Sul lavoro un premio è già arrivato, pensate al 2022 che potrebbe portarvi un buon recupero.

Capricorno – La Luna non è più contraria, è il momento ideale per fare la pace se c’è stato qualche piccolo diverbio. Sul lavoro non trascurate i contatti. Con l’anno nuovo potrebbero arrivare risposte che aspettavate.

Acquario – In amore oggi la Luna è contraria, potreste trovarvi accanto chi non vorreste. Sul lavoro rimandate tutto a gennaio, la mattina sarà ancora controversa.

Pesci – Le emozioni saranno più facili da decifrare tra oggi e domani. Avete bisogno di una vacanza dal lavoro, appena possibile prendetevi qualche giorno per staccare.