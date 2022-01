Sabato 29 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 29° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 336 giorni.

Santi del giorno: San Valerio di Ravenna (Vescovo)

Etimologia: Valerio, deriva dal latino Valerius e nell’antica Roma rappresentava un cognome (la gens Valeria). Il significato che vi si attribuisce è “forte, vigoroso”. Numerosi furono i consoli dell’antica Roma che portarono questo nome.

1886 – Benz brevetta la prima vettura a motore: Accensione elettrica. Carburatore. Due posti a sedere e niente pedali. Freno e acceleratore azionati a mano. Con la Motorwagen brevettata nel 1886 dall’ingegnere tedesco Karl Benz nacque l’autovettura a motore, alimentato a benzina. Dopo i primi esperimenti di locomozione a vapore, verso la fine del XIX ci fu un salto di qualità grazie all’introduzione di motori alimentati a gas, benzina e diesel. Dalla prima bicicletta di Starley (perfezionamento del velocipede costituito da due ruote di dimensioni differenti), si era arrivati ai primi prototipi di motocicletta.

1951 – Prima edizione del Festival di Sanremo: “Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra duecentoquaranta composizioni inviate da altrettanti autori italiani, la più bella canzone dell’anno.” Così, alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951, la radio diffonde la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annuncia l’inizio della prima edizione del Festival della canzone italiana, ospitata nel lussuoso Salone delle feste del Casinò di Sanremo.

L'incendio alla Fenice del 1996 - Sono passati anni dall'incendio doloso che distrusse il teatro La Fenice di Venezia, appiccato da due elettricisti nel tentativo di trovare una scusa per non pagare le penali sul ritardo di alcuni lavori. Era la sera del 29 gennaio 1996, quando le fiamme si levarono improvvisamente alte sul cielo di Venezia. In poche ore, del teatro lirico aperto oltre 200 anni prima, erano rimasti poco più che i muri portanti. I vigili del fuoco erano comunque riusciti a circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse anche alle case vicine. La causa del fuoco fu il dolo per il rischio di fallire. I due responsabili (titolare e cugino) sono stati arrestati un anno dopo l'incendio e poi condannati in via definitiva: sette anni di carcere per Carella (fuggito ma riacciuffato in Messico) e sei anni per Marchetti. Il teatro fu ricostruito «com'era e dov'era» e tornò alla musica con la riapertura la sera del 14 dicembre 2003.