Mercoledì 29 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 giugno è il 180º giorno del calendario gregoriano. Mancano 185 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno:

Santi Pietro e Paolo (Apostoli e Martiri)

San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri.

San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica.

Etimologia: Pietro, dall’antico termine aramaico “kepha”, “roccia”, il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo prediletto. In Occidente se ne è ripresa la versione greca “Pétros”, latinizzato poi in “Petrus”.

Accadde Oggi

1838 – Nella cattedrale di Westminster cerimonia di incoronazione della diciannovenne regina Vittoria d’Inghilterra.

1748 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Magnae Nobis, sulle dispense per contrarre matrimonio con eretici in Polonia

1900. In Svezia nasce la fondazione Nobèl in esecuzione del testamento del chimico Alfred Nobèl, inventore della dinamite. Consiste nell’assegnazione di un premio annuale a chi avrà conseguito risultati a favore dell’umanità nel campo della chimica, della fisica, della medicina, della letteratura e della pace.

1929 – Trasmessa la prima radiocronaca italiana di un incontro di calcio .

Trasmessa la . 1934 – La notte tra il 29 e il 30 giugno ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung e degli oppositori di Adolf Hitler

2007 – Apple lancia sul mercato l’iPhone: «Reinventare il telefono» fu la sfida lanciata da Steve Jobs all’inizio del 2007, quando, in occasione dell’annuale apertura del Macworld Conference & Expo, mostrò al mondo l’iPhone EDGE, il primo smartphone targato Apple.

2007 – Apple lancia sul mercato l'iPhone: «Reinventare il telefono» fu la sfida lanciata da Steve Jobs all'inizio del 2007, quando, in occasione dell'annuale apertura del Macworld Conference & Expo, mostrò al mondo l'iPhone EDGE, il primo smartphone targato Apple.

2009 – Disastro ferroviario a Viareggio: Mancano dodici minuti allo scoccare della mezzanotte quando il silenzio della notte viareggina è rotto da una potente esplosione, seguita da altre di minore intensità. Al fragore segue una pioggia di fuoco che tinge di rosso il cielo sopra l'area che si sviluppa intorno alla stazione ferroviaria. Un treno merci composto da 14 cisterne di Gpl deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti

2014 – L'ISIS auto proclama il suo califfato in Siria e nel nord dell'Iraq

Nati

Sei nato oggi? Anche se sei dotato di notevole intelligenza e di grandi capacità non sei interessato alla carriera e al successo. La tua strada esclude la lotta feroce per primeggiare e ti porta invece verso una vita serena, fatta di poche ma solide certezze e di radicati affetti che possono darti la felicità che cerchi e che meriti.

1798 – Giacomo Leopardi: Massimo poeta dell’Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale.

1929 – Oriana Fallaci: Nata a Firenze e vissuta a lungo negli Stati Uniti d’America, Oriana Fallaci è considerata una grande giornalista italiana e una delle scrittrici italiane più apprezzate.

1900 – Antoine de Saint-Exupéry: La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943, in cui diede alle stampe Il Piccolo Principe, il suo romanzo capolavoro e uno dei libri più venduti di sempre.

Scomparsi

2003 – Katharine Hepburn: Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i quattro Oscar come “migliore attrice protagonista”, primato ancora imbattuto.

2013 – Margherita Hack: Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell’indipendenza della ricerca scientifica. Temi che animarono il suo parallelo impegno in politica nell’area del centrosinistra.

2000 – Vittorio Gassman: Nato a Genova, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Trascinare un rapporto che non funziona più è inutile, anche se lo si fa per l’orgoglio. Nel lavoro in questi giorni aspettati una novità importante.

Toro: In amore tu sei molto paziente, tranne quando non vieni compreso: in tal caso potresti anche rimanerci male. Nel lavoro è chiaro che qualcosa va cambiato: qualche ostacolo te lo impedisce ancora però.

Gemelli: In amore sono sempre tante le cose da dire: attenzione a puntare su quelle sbagliate però. Nel lavoro devi assolutamente tagliare le spese inutili.

Cancro: Situazione positiva per l’amore: la Luna e Giove sono favorevoli per i nuovi incontri. Nel lavoro a volte bisogna saper scendere a compromessi, anche sul lavoro.

Leone: Il transito di Venere nel segno sta portando un grande desiderio d’amare, grazie anche a Marte. Nel lavoro, se devi portare avanti un progetto non fermarti.

Vergine: Oggi la Luna è in opposizione, c’è un problema nella famiglia o forse troppa stanchezza. Nel lavoro il periodo richiede attenzione, è un giorno particolare.

Bilancia: Così come gli inizi di giugno hanno creato difficoltà quest’ultima parte del mese può portare miglioramenti. Nel lavoro nulla accade se tu non lo desideri!

Scorpione: C’è voglia di amare e di essere compresi, ma in realtà accade l’opposto. Nel lavoro sono due giornate ideali per arrivare ad un punto di svolta.

Sagittario: In questo periodo potresti fare incontri davvero favorevoli. Nel lavoro cogli le occasioni che ti si presenteranno in questi giorni.

Capricorno: La Luna è favorevole e Venere non è più contraria: si potrà recuperare un rapporto! Nel lavoro dovresti valutare bene le nuove proposte.

Acquario: Una relazione che non funziona può essere interrotta definitivamente. Il settore lavorativo è incerto, soprattutto per coloro che devono rinnovare un accordo.

Pesci: Non sciupare le buone occasioni, oggi poi la Luna potrebbe donarti una bella emotività. Nel lavoro nuovi progetti in arrivo ma anche nuove responsabilità.